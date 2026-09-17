La City recalcula el precio del dólar: lo ve pisado por Caputo en $1.600 para fin de año

Las expectativas sobre el dólar para fin de año se moderan por la estrategia oficial en los mercados de futuros y dólar linked en la City

La expectativa devaluatoria se desinfla. La City recalcula el precio del dólar: inversores y analistas acotan cada vez más la proyección hasta fin de año. Ahora, en el mercado de futuros, el contrato que vence a finales de diciembre se negocia en torno a $1.600. No muy lejos de los poco más de $1.500 a los que opera en el mercado oficial mayorista. El ministro Luis Caputo, en tanto, ya demostró que está dispuesto a usar toda la artillería necesaria para que la cotización no se escape. El próximo año, con la presión preelectoral, probablemente redoblará esfuerzos.

Los $1.601 a los que se pactaron este martes los contratos de futuros de dólar de diciembre exhiben una notable diferencia respecto a tres semanas atrás, cuando se negociaban a $1.630. A principios de julio, este mismo contrato llegó a operarse a casi $1.660. Desde entonces, ha estado aflojando de manera gradual, al ritmo de la desinflación y las señales de Caputo que apuntan a mantener el tipo de cambio estable.

La menor expectativa devaluatoria no se limita al mercado de futuros de dólar: se observa en toda la City. El promedio de analistas, bancos y consultoras proyecta al tipo de cambio oficial mayorista a $1.630 para el cierre del año. El dato se desprende del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que difundió el BCRA hace dos semanas. La cifra también dista de los $1.673 que proyectaba el promedio del mercado para fin de año en la encuesta que se realizó en junio.

El precio también afloja en el mercado de cambios. De a poco, cada vez más cerca de la línea de $1.500 en el segmento oficial mayorista. Este martes, cedió a $1.506, pese a la presión externa. Se mantiene prácticamente congelado en la primera mitad de septiembre. Incluso, levemente por debajo del arranque del mes. La diferencia entre el precio actual y el contrato de dólar futuro de diciembre se achicó a alrededor de 6%, similar a la inflación proyectada para este lapso. Lo que se amplió fue la distancia respecto al techo de la banda de flotación, ya en la zona de 26%.

Por qué Caputo interviene para frenar el precio del dólar

Caputo tira y afloja en la intervención indirecta sobre el precio del dólar: depende de cuánto se necesite en cada jornada. El lunes, por ejemplo, volvió a acelerarla, pero este martes la soltó un poco de nuevo. Al parecer, no se necesitó tanto. Pero próximamente, cuando sea necesario, la aumentará. El ministro ya demostró que está dispuesto a recurrir a maniobras en el mercado de futuros para contener la presión sobre el tipo de cambio

El lunes se observó un volumen elevado en el mercado secundario de dólar linked: se negociaron u$s188 millones, muy superior al promedio de u$s107 millones en septiembre, excluyendo el pico del miércoles pasado (u$s400 millones). La operatoria se concentró principalmente en la letra que vence en octubre (D30O6), con u$s98 millones, y en la de septiembre (D30S6), con u$s87 millones. Este martes, el volumen de ambos instrumentos cedió a u$s25 millones y u$s74 millones, respectivamente.

El miércoles pasado, cuando el volumen operado en instrumentos dólar linked trepó a u$s400 millones, Caputo habría vendido (a través del BCRA) unos u$s220 millones para calmar la presión cambiaria, de acuerdo con cálculos de PPI. Se trata de un monto muy elevado. Sobre todo, al tratarse de una jornada "normal", sin fixing (fijación del tipo de cambio de referencia que se utiliza para determinar el monto en pesos a pagar a los inversores de instrumentos dólar linked) ni ningún factor extraordinario.

El volumen operado aquel día en el mercado de dólar linked es uno de los más altos del año. En montos aproximados, entre las jornadas recientes se destacan:

26 de agosto (fixing de D31G6): u$s1.140 millones

28 de julio (fixing de D31L6): u$s840 millones

1 de julio: u$s530 millones

9 de septiembre: u$s400 millones

27 de agosto: u$s390 millones

Qué proyecta la City sobre el precio del dólar para fin de año

Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, prevé un mercado cambiario tranquilo en lo que resta del año. En este lapso, según su estimación, el precio se moverá en un rango aproximado de entre $1.505 y $1.660 hasta el cierre de diciembre. Destaca que hoy Caputo no interviene de manera directa con ventas de dólares (lo hace de manera indirecta en los mercados de pesos atados al dólar), pero la oferta de las exportaciones de energía y minería más el remanente del agro compensa buena parte de la demanda del mercado.

"Con la cosecha del agro ya finalizada, entendemos que una parte importante de la oferta de dólares está llegando desde sectores como energía y minería, que generan un flujo mensual de dólares y contribuyen a mantener la estabilidad del mercado cambiario", sostiene.

Por ahora, Lazzati desestima la necesidad de intervenciones directas de Caputo en el mercado de cambios. Hacia adelante, además, resalta que puede sumarse el ingreso extraordinario de dólares provenientes de la venta de empresas públicas: se estima que durante los próximos doce meses podrían ingresar por esta vía entre u$s1.500 millones y u$s2.500 millones, aunque el monto final dependerá de la velocidad en la que avance el proceso y la demanda de las propiedades por parte de los inversores.