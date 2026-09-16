Los inversores siguen de cerca la definición del organismo estadounidense, mientras los activos locales operan con señales dispares

El mercado argentino transita la jornada con señales dispares. El Merval cae 1,1%, los ADR que cotizan en Nueva York alternan subas y bajas y los bonos de la deuda tampoco muestran una tendencia uniforme. En este escenario, el riesgo país subió hasta los 509 puntos básicos.

La cautela se da mientras los inversores esperan una definición clave de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed). El organismo comunicará a las 15 de Argentina qué decisión adopta sobre su tasa de interés.

Qué espera el mercado de la tasa de la Fed

La expectativa de los analistas apunta a un incremento de 0,25 puntos porcentuales. De concretarse, la tasa de referencia pasaría del actual rango de 3,5%-3,75% a uno de 3,75%-4%.

La decisión llega con la inflación estadounidense todavía por encima del objetivo monetario. En agosto, los precios registraron una variación interanual del 3,4%, frente a una meta de 2%.

Los mercados, de todos modos, ya vienen operando con ese escenario mayormente incorporado. Por eso, la jornada muestra predominio de las subas en distintos mercados, aunque con movimientos heterogéneos entre los activos.

Petróleo y cambio en la conducción

Otro elemento que acompaña el comportamiento de los mercados es el precio del petróleo. El Brent cotiza a u$s103,4 por barril, mientras que el WTI se ubica en u$s101,3.

La reunión de la Fed también tiene un componente institucional particular: será la primera decisión relevante de Kevin Marsh desde su llegada al cargo en reemplazo de Jerome Powel.

La conducción anterior había quedado bajo presión de Donald Trump, quien reclamó públicamente una reducción de las tasas de interés.

Ahora, la atención está puesta en la decisión que se conocerá esta tarde y en la reacción posterior de los mercados. Para los activos argentinos, la jornada ya muestra un panorama mixto, con una caída del índice accionario local y una nueva suba del riesgo país.

Qué implica para Argentina una suba de tasas de la Fed

La expectativa de una suba de tasas de la Reserva Federal ya venía condicionando a los mercados. La inflación de Estados Unidos y el aumento del precio del petróleo reforzaron las apuestas por un incremento de 25 puntos básicos. El IPC general avanzó 0,4% mensual y 3,4% interanual, mientras que la inflación núcleo registró una variación de 0,3% mensual y 2,4% interanual.

A esto se suma la evolución del petróleo, que este lunes volvió a ubicarse por encima de los u$s100 por barril y agrega presión sobre los precios. Este escenario complica el objetivo de la Fed de llevar la inflación hacia el 2%.

Las proyecciones de CME FedWatch llegaron a ubicar en torno al 90% la posibilidad de una suba de tasas, mientras que las estimaciones de entidades como Goldman Sachs y JPMorgan contemplaban una probabilidad cercana al 85% de un incremento de 25 puntos básicos.

Para Argentina, una tasa más alta en Estados Unidos puede traducirse en condiciones financieras internacionales más exigentes. Uno de los principales canales es el denominado "vuelo a la calidad": si los bonos del Tesoro estadounidense ofrecen mayores rendimientos, pueden atraer fondos que de otro modo se dirigirían hacia activos de mercados emergentes.

Ese movimiento puede aumentar la presión sobre el peso y la demanda de dólares, al mismo tiempo que encarece el financiamiento para países y empresas de mercados emergentes. Para la Argentina, el efecto puede sentirse especialmente en el comportamiento de los bonos, las acciones y el riesgo país.

El impacto, sin embargo, también depende de las razones detrás de la decisión de la Fed. Si las tasas más altas responden a una economía estadounidense que mantiene un ritmo de crecimiento sólido, una mayor demanda internacional puede favorecer los precios de las materias primas, un factor relevante para un país exportador como Argentina.