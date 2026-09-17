Banco Provincia lanza créditos para autos y compite con el Banco Nación

La nueva línea de préstamos permite financiar hasta el 100% de un 0 km o usado y ofrece opciones UVA y a tasa fija. Cómo acceder

Banco Provincia lanzó una nueva línea de financiamiento para la compra de autos 0 km y usados, con préstamos de hasta $50 millones y la posibilidad de financiar hasta el 100% del valor del vehículo. La particularidad es que el trámite se inicia directamente en la concesionaria y se completa de manera digital.

El lanzamiento se produce pocos días después de que Banco Nación ampliara su propia línea para vehículos con una alternativa en UVA. De esta forma, dos de los principales bancos públicos del país ofrecen créditos que pueden cubrir la totalidad del precio del auto y se tramitan directamente desde los puntos de venta.

Cuánto presta Banco Provincia y qué tasas ofrece

El programa "Préstamo Acá Tu Auto" está disponible para clientes de Banco Provincia que cuenten con calificación crediticia. El monto va desde $100.000 hasta $50 millones, mientras que los plazos dependen de la modalidad elegida.

La primera alternativa es un crédito en UVA, con plazos de entre 12 y 48 meses. Para quienes cobran sus haberes en Banco Provincia, la tasa parte de UVA + 6% anual, mientras que para quienes no perciben sus haberes en la entidad parte de UVA + 10%.

La segunda opción es un préstamo en pesos a tasa fija, con plazos de hasta 72 meses. Para clientes que cobran sus haberes en el banco, la tasa parte del 55% TNA, mientras que para el resto de los clientes comienza en 65%.

Es importante tener en cuenta las diferencias entre ambas modalidades. En el préstamo tradicional, la cuota se mantiene en pesos bajo las condiciones pactadas. En el crédito UVA, en cambio, el capital se actualiza según la evolución de la UVA, por lo que el valor de las cuotas puede aumentar con el tiempo.

Por ejemplo, para un préstamo de $10 millones a 48 meses, la alternativa UVA parte de una cuota inicial cercana a $235.000. En el préstamo a tasa fija, un financiamiento de $10 millones a 72 meses implica una cuota aproximada de $477.000. No obstante, como se mencionó anteriormente, la cuota UVA se irá ajustando mes a mes.

El Banco Nación también amplió su crédito para comprar autos

El movimiento de Banco Provincia llega pocos días después de una modificación importante en la línea "+Autos con BNA". Desde el 7 de septiembre, el Banco Nación incorporó una modalidad UVA para comprar autos, pick ups y utilitarios 0 km o usados de hasta 10 años de antigüedad.

La entidad permite solicitar hasta $100 millones y financiar hasta el 100% del valor de venta del vehículo. La operación puede realizarse en una red de más de 1.400 concesionarios adheridos y 1.800 puntos de venta, sin prenda y mediante un préstamo personal.

En el caso del Nación, la alternativa UVA tiene plazos de entre 12 y 60 meses. Para clientes que cobran sus haberes en la entidad, la tasa informada es de UVA + 19% TNA, mientras que para el resto llega a UVA + 25%.

La comparación muestra que las dos entidades públicas utilizan el crédito automotor como una herramienta para acercar financiamiento directamente a las concesionarias, aunque con condiciones diferentes.

Banco Provincia ofrece una tasa UVA inicial más baja para sus clientes de haberes, mientras que Banco Nación cuenta con un monto máximo y una red comercial mayores.

Cómo se solicita el préstamo de Banco Provincia

El proceso comienza en una de las más de 70 concesionarias adheridas al programa. El cliente elige el vehículo y el comercio genera una propuesta de financiación de acuerdo con su perfil crediticio y las condiciones de la operación.

Una vez aceptada la propuesta, el solicitante recibe la oferta definitiva y puede confirmarla desde Cuenta DNI o Home Banking BIP. El banco destaca que no hace falta presentar documentación en papel ni concurrir a una sucursal.

Después de la aprobación, las cuotas se debitan automáticamente de la cuenta bancaria del cliente. La financiación está disponible tanto para vehículos nuevos como usados, siempre que la operación se realice a través de una empresa adherida.

Con el lanzamiento de esta línea, Banco Provincia se suma a una competencia que Banco Nación también está profundizando en el mercado automotor.

Para los compradores, la diferencia entre las propuestas no pasa solamente por la cuota inicial, sino que también se debe mirar el tipo de crédito, la actualización por UVA, el plazo, la tasa, el monto máximo y las condiciones exigidas por cada entidad.