La magnitud de los porcentajes resulta atractiva, especialmente para quienes apuntan a una recuperación de las acciones argentinas

Estas son proyecciones; no garantizan ganancias y exigen análisis de riesgo antes de invertir.

Transener lidera (161%), seguida por Comercial del Plata, TGN, Galicia y Banco de Valores, con retornos del 127% al 161%.

Las acciones que más caen no siempre son las que ofrecen las mejores oportunidades, pero los retrocesos dejan precios que invitan a revisar las cuentas. En Merval hay empresas que perdieron cerca de un tercio de su valor en lo que va del año y que, a los ojos de Allaria, todavía tienen un amplio margen para recuperarse. También aparecen otras que lograron mantenerse en terreno positivo y conservan una distancia considerable frente a las valuaciones del bróker.

El informe del 14 de septiembre pone números a ese contraste. Al actualizar los valores de los papeles y mantener los precios objetivo que la sociedad de Bolsa proyecta para fines de 2026, cinco acciones sobresalen con potenciales de suba de entre 127% y 161%.

Es decir, deberían más que duplicar su valor para alcanzar esas metas.

Se trata de Transener, Comercial del Plata, Transportadora de Gas del Norte, Grupo Financiero Galicia y Banco de Valores, todas con recomendación de compra. El grupo combina servicios públicos, un holding y entidades financieras, con recorridos bursátiles muy diferentes durante el año.

La magnitud de los porcentajes resulta atractiva, especialmente para quienes buscan una recuperación de las acciones argentinas. La pregunta que viene después es más exigente, porque una cosa es la distancia que arroja una cuenta y otra es qué necesita cada compañía para que el mercado termine pagando ese precio.

Transener se despega y Comercial del Plata gana un lugar

Transener queda al frente del ranking, con un precio de referencia de $3.065 y un objetivo de $8.000. Entre ambos valores hay un recorrido del 161%, el mayor entre los papeles que pueden actualizarse y compararse directamente en pesos con las cotizaciones utilizadas para esta nota.

La empresa presenta, además, una particularidad dentro de este grupo. Mientras varias de sus compañeras acumulan pérdidas de dos dígitos, su acción todavía conserva una ganancia del 1,5% en el año, pese al retroceso del 2,4% en el mes.

Allaria había tomado un precio de $3.215 en su informe, con un retorno esperado del 148,8%. Al bajar de precio desde la salida del informe y mantenerse el objetivo, la distancia se ensancha hasta el 161%. El cambio surge del precio de entrada, sin que haya una nueva suba de la meta por parte del bróker.

Detrás aparece Comercial del Plata, donde el contraste es bastante más marcado. La acción acumula una caída del 31,9% en el año y cotiza a $40,51, frente a los $100 que Allaria establece como objetivo. El recorrido potencial llega así al 146,9%.

Para quien sigue el papel, esos dos números resumen el desafío dado que la caída dejó una brecha importante frente a la valuación del informe, y alcanzar los $100 exigiría una recuperación que vaya mucho más allá de un rebote de algunas ruedas.

Con la actualización, Comercial del Plata también supera a Transportadora de Gas del Norte, que en la planilla original aparecía por encima del holding en retorno esperado. TGN pasa al tercer puesto, con una cotización de $3.337,50 y una meta de $8.100, equivalentes a un potencial del 142,7%.

En este caso ocurre lo contrario que con Transener. El precio de TGN es mayor que los $3.263 utilizados por Allaria y, por eso, queda algo menos de recorrido hasta el objetivo. La acción mejora un 1,6% en el mes, mientras que el balance anual todavía muestra una pérdida del 27,3%.

Los movimientos cambian las posiciones dentro del ranking, aun cuando el bróker mantenga sus proyecciones. Para el inversor, la diferencia tiene una consecuencia concreta, porque el precio al que compra también define cuánto puede ganar si la estimación se cumple.

Galicia y Valores, las apuestas financieras que completan el ranking

El sector financiero aporta los otros dos nombres, en donde, Galicia ocupa el cuarto lugar, con una cotización de $6.760 y un objetivo de $15.500 para fines de 2026, una combinación que deja un potencial de apreciación del 129,3%.

La acción acumula una caída del 16,8% en el año y del 3,2% en el mes. También se ubica por debajo de los $7.000 que figuraban en el informe, de modo que el retroceso vuelve a ampliar la distancia frente a la meta.

Allaria incluye, además, una rentabilidad por dividendos estimada del 0,2% para Galicia en su planilla.

Banco de Valores cierra el grupo, con un precio de $528,50 y un objetivo de $1.200. El recorrido teórico alcanza el 127,1%, en un papel que perdió el 3,2% durante el año y retrocedió un 6,3% en el mes.

Es la caída anual más pronunciada entre estas cinco acciones, apenas por encima de la de Comercial del Plata. Para recuperar terreno tiene por delante un camino considerable, y la meta de Allaria supone una cotización superior al doble de su valor de referencia.

La presencia de Galicia y Valores tampoco agota las alternativas financieras del reporte. Al actualizar los precios con el mismo criterio, Supervielle queda cerca del grupo principal, con un potencial del 122,2%, mientras que BBVA Argentina alcanza el 94,6% y Banco Macro, el 86,8%.

Cuánto deberían subir para alcanzar los objetivos de Allaria

Las diferencias quedan resumidas en el siguiente listado, que mantiene las precios objetivo -proyectados- del informe y reemplaza sus precios de partida por los valores actuales.

Transener (TRAN) — de $3.065 a $8.000: 161%

(TRAN) — de $3.065 a $8.000: Comercial del Plata (COME) — de $40,51 a $100: 146,9%

(COME) — de $40,51 a $100: TGN (TGNO4) — de $3.337,50 a $8.100: 142,7%

(TGNO4) — de $3.337,50 a $8.100: Galicia (GGAL) — de $6.760 a $15.500: 129,3%

(GGAL) — de $6.760 a $15.500: Banco de Valores (VALO) — de $528,50 a $1.200: 127,1%

Se pueden observar retornos potenciales de hasta el 161%

Aun así es importante destacar que los porcentajes miden apreciación del precio, sin dividendos ni comisiones. El ranking se limita a las acciones cuyos valores pueden actualizarse con la información disponible y compararse en pesos.

Cuánto podríamos ganar si invertimos $500.000

Si destináramos $500.000 a cada una de las cinco empresas, necesitaríamos un capital de $2,5 millones. Tomando los precios de referencia, si las acciones alcanzaran los objetivos que Allaria proyecta para fines de 2026, los resultados serían los siguientes.

Transener: los $500.000 se convertirían en $1.305.057, con una ganancia de $805.057 , si la acción pasara de $3.065 a $8.000.

los $500.000 se convertirían en con una , si la acción pasara de $3.065 a $8.000. Comercial del Plata : la inversión llegaría a $1.234.263, con una ganancia de $734.263, si el papel subiera de $40,51 a $100.

: la inversión llegaría a con una si el papel subiera de $40,51 a $100. Transportadora de Gas del Norte : el capital alcanzaría $1.213.483, con una ganancia de $713.483, si la cotización avanzara de $3.337,50 a $8.100.

: el capital alcanzaría con una si la cotización avanzara de $3.337,50 a $8.100. Grupo Financiero Galicia : los $500.000 pasarían a $1.146.450, con una ganancia de $646.450, si la acción escalara de $6.760 a $15.500.

: los $500.000 pasarían a con una si la acción escalara de $6.760 a $15.500. Banco de Valores: la inversión se transformaría en $1.135.289, con una ganancia de $635.289, si el precio aumentara de $528,50 a $1.200.

En conjunto, la cartera llegaría a $6.034.542, con una ganancia potencial de $3.534.542, equivalente al 141,4% en pesos.

El ejercicio supone que todas las acciones alcanzan sus metas y presenta importes aproximados, sin dividendos, comisiones, impuestos ni ajustes por la compra de unidades enteras. Son resultados nominales, sin descontar inflación, y su cumplimiento no está asegurado.

Qué hacer

Por todo esto, la foto completa deja dos situaciones que conviven dentro de la selección. Transener lidera pese a conservar una ganancia anual, mientras que Comercial del Plata y Valores llegan con pérdidas cercanas al 32%. Por eso, buscar el mayor potencial exige mirar algo más que cuánto cayó una acción.

Al recorrer estas proyecciones, podemos encontrar candidatos para estudiar con mayor detenimiento, teniendo presente que los objetivos están planteados para fines de 2026 y pueden revisarse. La decisión de invertir requiere entender qué estamos comprando, qué esperamos que mejore y cuánto riesgo podemos asumir durante la espera, porque una diferencia amplia frente al precio objetivo ofrece una oportunidad posible, nunca una ganancia asegurada.