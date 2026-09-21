El mercado ya detectó cuál es el bono estrella para posicionarse de cara a las elecciones

El panorama es apto para inversores con ganas de arriesgar. Hay opciones de inversión en pesos que pueden dejar una gran rentabilidad

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) flexibilizó normas que le permiten a las entidades financieras incrementar su posición en el mercado de pesos. Esto abre la posibilidad de que en las próximas licitaciones del Tesoro se ofrezcan bonos a largo plazo que lucen muy atractivos para los inversores.

Hay opciones de inversión en pesos que pueden dejar una gran rentabilidad; hay que cambiar el chip y analizarlas cuidadosamente. Es un panorama apto para inversores con ganas de arriesgar.

El bono estrella para posicionarse de cara a las elecciones

El bono estrella que muchos han elegido para posicionarse de cara a las elecciones es el TMVE8, un instrumento que vence post elecciones, el 31 de enero de 2028, y que funciona como un bono en pesos a tasa TAMAR con cobertura de tipo de cambio incorporada. Este título cotiza a una paridad del 94% y paga la renta al final del período. Es un bono que va a capitalizar la tasa que paga, optando entre pagar Tasa TAMAR (plazo fijo por más de $1.000 millones) o la evolución del dólar linked, la que fuera mayor.

Es una muy buena opción para aquellos que quieren estar posicionados en moneda local de cara al año electoral 2027. Si medimos su rendimiento, podría ubicarse en TAMAR más 6,8% anual o dólar linked más 5,3% anual.

Como siempre hay inversores más arriesgados y el apetito por ganar dinero no descansa, muchos desprecian la cobertura y prefieren bonos con mayor rendimiento. Para ellos encontramos el TMG28, un título en pesos que ajusta contractualmente por tasa TAMAR más 6,9% anual. El bono cotiza a una paridad del 92,4% y tiene una tasa de retorno equivalente a TAMAR más 11,0%. Este es un rendimiento excepcional que supera al bono TMVE8, aunque carece de cobertura cambiaria.

Hasta aquí parece todo muy dinámico, pero cuidado, porque hay algo más. Para aquellos que son verdaderamente amantes del riesgo y disfrutan de las emociones fuertes, tenemos pólvora pura: el bono en pesos TXMD9, que ajusta por inflación o tasa TAMAR más 3,0% anual, lo que resulte mayor, y cotiza a una paridad del 78,0% con capitalización mensual hasta su vencimiento el 14 de diciembre de 2029. Su tasa interna de retorno se ubica en torno a TAMAR más 12,0% o Inflación más 17,0% anual.

Opciones en pesos con alto potencial de renta

Tres factores externos que pueden disparar las ganancias en pesos

Hay elementos del contexto que podrían potenciar los retornos de estos instrumentos y que todo inversor debe analizar: