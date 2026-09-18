La decisión de la Reserva Federal de EE.UU. elevó la presión sobre los mercados emergentes y volvió a encarecer el financiamiento externo para Argentina

Los mercados financieros argentinos terminaron la semana con señales negativas. La decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) de subir las tasas de interés volvió a presionar sobre los activos de los mercados emergentes y llevó al riesgo país argentino a 526 puntos básicos, mientras que las acciones de compañías argentinas que cotizan en Wall Street registraron fuertes bajas.

El indicador elaborado por JP Morgan avanzó 11 puntos básicos durante la jornada y acumuló una suba de 2,14%. De esta manera, alcanzó su nivel más elevado desde el 20 de mayo, en un contexto internacional menos favorable para los países que necesitan financiarse en dólares.

La presión sobre el riesgo país estuvo vinculada principalmente con la caída de los bonos soberanos argentinos en dólares. Entre los títulos que operaron en terreno negativo se destacaron el Global 2030, con una baja cercana al 0,5%, y los Bonares, que llegaron a registrar retrocesos de hasta 0,9%.

Por qué subió el riesgo país, tras la medida de la FED

El movimiento se produjo luego de que la Reserva Federal aumentara el miércoles su tasa de referencia en 25 puntos básicos, hasta un rango de entre 3,75% y 4%. Se trató del primer incremento desde 2023 y, aunque era una decisión esperada por los mercados, volvió a instalar la discusión sobre el costo que tendrá el dinero a nivel internacional.

Cuando suben las tasas de Estados Unidos, los activos considerados de mayor riesgo deben ofrecer mayores rendimientos para resultar atractivos frente a las alternativas estadounidenses. Para países como la Argentina, esto puede traducirse en una mayor exigencia de los inversores y, por lo tanto, en un incremento del costo potencial de financiamiento.

Desde Facimex Valores señalaron que una mayor tasa libre de riesgo limita el acceso argentino al mercado internacional y reduce el margen de maniobra del programa financiero.

Según el análisis citado por LA NACION, a comienzos de julio la tasa estadounidense a 10 años se encontraba en 4,48%, mientras que el riesgo país argentino rondaba los 421 puntos. Bajo esas condiciones, la Argentina podía aspirar a financiarse en los mercados globales a tasas inferiores al 9%.

El escenario actual es diferente: con el riesgo país en la zona de los 500 puntos y tasas internacionales más elevadas, las condiciones financieras son compatibles con un costo de financiamiento de dos dígitos, lo que dificulta una eventual colocación de deuda argentina en el exterior.

Las acciones argentinas también sintieron el impacto

El deterioro del mercado de bonos tuvo su correlato en las acciones. En la Bolsa porteña, el S&P Merval cerró con una baja del 1,3%, mientras que medido al tipo de cambio implícito terminó con un retroceso cercano al 0,9%.

Entre las principales acciones del panel líder, las bajas estuvieron encabezadas por IRSA (-3,1%), Banco Supervielle (-3%) y BBVA (-2,6%).

Pero el movimiento más fuerte se observó entre los ADR argentinos que cotizan en Wall Street. De acuerdo con los datos de Rava Bursátil, prácticamente todos los papeles terminaron la jornada en rojo.

Las principales caídas fueron:

Central Puerto: -7%

-7% Globant: -5,7%

-5,7% Banco Supervielle: -4,3%

-4,3% Grupo Financiero Galicia: -2%

-2% BBVA: -2,7%

-2,7% Pampa Energía: -2,7%

-2,7% IRSA: -3,3%

En el otro extremo, YPF logró terminar con una suba de 0,8%, de acuerdo con las cotizaciones relevadas al cierre.

El comportamiento de los ADR se dio en una jornada en la que Wall Street también mostró mayor cautela, aunque el impacto fue especialmente visible en los activos vinculados con la Argentina.

Qué puede pasar con el financiamiento argentino

El nuevo escenario internacional vuelve a poner el foco sobre la posibilidad de que el Gobierno pueda regresar al mercado voluntario de deuda.

El aumento del riesgo país implica que, para conseguir financiamiento externo, la Argentina debería ofrecer un rendimiento mayor a los inversores. Esto no significa que el país quede automáticamente fuera de los mercados, pero sí que las condiciones para emitir deuda se vuelven más exigentes.

Desde Facimex señalaron que el último cuatrimestre del año podría representar una ventana relevante para una eventual colocación antes de las elecciones, aunque advirtieron que la experiencia reciente muestra que el riesgo país argentino suele tener dificultades para comprimirse durante períodos electorales.

La evolución de las tasas estadounidenses será, por lo tanto, uno de los factores externos a seguir durante las próximas semanas.

El dólar se mantuvo estable en Argentina

A diferencia de lo ocurrido con bonos y acciones, el mercado cambiario mostró una dinámica relativamente tranquila.

El dólar oficial minorista cerró en $1.535 en Banco Nación, sin cambios respecto de la jornada anterior. El promedio entre las entidades relevadas por el Banco Central fue de $1.533,99.

En el segmento mayorista, el dólar terminó en $1.514,03, con una suba diaria de $3,83, equivalente al 0,25%.

Según los datos citados por LA NACION, en lo que va del año el tipo de cambio mayorista acumula una suba de apenas 3,6% y se encuentra todavía 25% por debajo del techo de la banda de flotación, ubicado en $1.903,51.

Los dólares financieros también mostraron movimientos moderados. El dólar MEP cerró en $1.538,32, con una suba de 0,1%, mientras que el contado con liquidación (CCL) terminó en $1.587,52, con una baja de 0,7%.

Tasas, petróleo y commodities: las variables que mira el mercado

El escenario para los activos argentinos no depende únicamente de la política monetaria estadounidense. También entran en juego la evolución del dólar a nivel internacional, el precio de las materias primas y, particularmente, del petróleo.

Mauricio Villacorta, estratega de inversión de IOL, explicó que el mercado doméstico cerró la semana en línea con un contexto de mayor exigencia para la deuda de los mercados emergentes después del endurecimiento monetario de la Fed.

En la misma línea, Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, planteó que para los mercados emergentes será clave observar cuánto se fortalece el dólar frente a otras monedas y frente a las commodities, que atraviesan un ciclo alcista.

El escenario combina así tasas estadounidenses más altas con precios elevados de materias primas. Para la Argentina, esto genera efectos contrapuestos: mientras el mayor costo del dinero internacional presiona sobre el financiamiento, los precios de commodities pueden favorecer las cuentas externas del país.

Por ahora, el resultado fue una jornada de mayor aversión al riesgo: el riesgo país subió hasta 526 puntos, los bonos argentinos retrocedieron y las acciones locales y los ADR terminaron mayoritariamente en rojo.