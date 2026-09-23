Qué supermercados ofrecen más cuotas y descuentos con billeteras virtuales
Las góndolas en el supermercado dejaron de ser únicamente el escenario donde se definen los precios de la canasta básica y hoy es el terreno donde las plataformas de pago disputan la fidelidad de los consumidores. Financiar el carrito en cuotas sin interés y obtener reintegros inmediatos mediante el escaneo de códigos QR pasó de ser una opción secundaria a convertirse en la herramienta central de gestión presupuestaria.
¿Qué supermercados ofrecen más cuotas sin interés con aplicaciones financieras?
La posibilidad de diferir el costo de la compra de alimentos u artículos para el hogar sin pagar intereses se volvió el beneficio más demandado. En este renglón, la profundidad de los acuerdos varía según el perfil de cada compañía:
- Carrefour: mantiene una de las propuestas más amplias del mercado al combinar su propio ecosistema de Servicios Financieros con plataformas de alcance masivo como Mercado Pago. Actualmente, permite acceder a esquemas de hasta 3 y 6 cuotas sin interés en compras presenciales y virtuales, dependiendo de la categoría de productos seleccionada y del uso de tarjetas de crédito vinculadas a la app;
- Grupo Cencosud (Jumbo, Vea y Disco): estructuró su oferta a través de la billetera virtual Cencopay, junto con acuerdos bancarios tradicionales. Sostiene financiación de 3 a 6 cuotas sin interés en artículos de bazar, textiles y marcas propias, mientras que para el segmento de electrodomésticos y tecnología extiende las facilidades a plazos de 12 y hasta 18 cuotas sin interés;
- La Anónima: habilitó el pago en 3 cuotas sin interés al utilizar la tarjeta de crédito asociada a Mercado Pago. Además, articula alianzas regionales con entidades como Bancor, que ofrecen hasta 4 cuotas sin interés en jornadas semanales específicas.
¿Cuáles son los mayores descuentos en supermercados según cada billetera virtual?
Más allá del financiamiento a plazo, el impacto inmediato en el ticket mediante el descuento directo o el reintegro diferido resulta determinante:
- Ecosistema MODO (Bancos tradicionales): concentra la oferta de entidades como Banco Galicia, Banco Nación, Banco Hipotecario, ICBC y Banco Patagonia. Ofrece porcentajes de ahorro que se ubican entre el 15% y el 30%, según el segmento del cliente (general o banca preferencial). Los topes de reintegro suelen fluctuar entre los $10.000 y $30.000 mensuales o semanales por cuenta, con especial concentración de beneficios entre los días martes y jueves;
- Mercado Pago: focaliza su propuesta en alianzas directas con cadenas como Carrefour y Coto, donde otorga descuentos directos en caja o reintegros del 10% al 15%. Su mayor atractivo radica en promociones puntuales sin tope de devolución al abonar con dinero en cuenta o mediante su tarjeta de crédito propia en días seleccionados;
- Cuenta DNI y billeteras provinciales: mantienen un liderazgo consolidado en la provincia de Buenos Aires y en centros de distribución mayorista como Nini. Sus promociones ofrecen ahorros directos o reintegros de entre el 15% y el 20%, ajustados a topes unificados por persona que resultan ideales para compras de reabastecimiento mensual.