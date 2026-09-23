Billeteras virtuales ofrecen cuotas sin interés en supermercados y se recomienda usar una tercera aplicación en el mayorista para los insumos de limpieza

Las góndolas en el supermercado dejaron de ser únicamente el escenario donde se definen los precios de la canasta básica y hoy es el terreno donde las plataformas de pago disputan la fidelidad de los consumidores. Financiar el carrito en cuotas sin interés y obtener reintegros inmediatos mediante el escaneo de códigos QR pasó de ser una opción secundaria a convertirse en la herramienta central de gestión presupuestaria.

¿Qué supermercados ofrecen más cuotas sin interés con aplicaciones financieras?

La posibilidad de diferir el costo de la compra de alimentos u artículos para el hogar sin pagar intereses se volvió el beneficio más demandado. En este renglón, la profundidad de los acuerdos varía según el perfil de cada compañía:

Carrefour: mantiene una de las propuestas más amplias del mercado al combinar su propio ecosistema de Servicios Financieros con plataformas de alcance masivo como Mercado Pago. Actualmente, permite acceder a esquemas de hasta 3 y 6 cuotas sin interés en compras presenciales y virtuales, dependiendo de la categoría de productos seleccionada y del uso de tarjetas de crédito vinculadas a la app;

mantiene una de las propuestas más amplias del mercado al combinar su propio ecosistema de Servicios Financieros con plataformas de alcance masivo como Mercado Pago. Actualmente, permite acceder a esquemas de en compras presenciales y virtuales, dependiendo de la categoría de productos seleccionada y del uso de tarjetas de crédito vinculadas a la app; Grupo Cencosud (Jumbo, Vea y Disco): estructuró su oferta a través de la billetera virtual Cencopay , junto con acuerdos bancarios tradicionales. Sostiene financiación de 3 a 6 cuotas sin interés en artículos de bazar, textiles y marcas propias, mientras que para el segmento de electrodomésticos y tecnología extiende las facilidades a plazos de 12 y hasta 18 cuotas sin interés ;

estructuró su oferta a través de la , junto con acuerdos bancarios tradicionales. Sostiene financiación de en artículos de bazar, textiles y marcas propias, mientras que para el segmento de electrodomésticos y tecnología extiende las facilidades a plazos de ; La Anónima: habilitó el pago en 3 cuotas sin interés al utilizar la tarjeta de crédito asociada a Mercado Pago. Además, articula alianzas regionales con entidades como Bancor, que ofrecen hasta 4 cuotas sin interés en jornadas semanales específicas.

Financiar el carrito en cuotas sin interés y obtener reintegros inmediatos mediante el escaneo de códigos QR pasó de ser una opción secundaria a convertirse en la herramienta central

¿Cuáles son los mayores descuentos en supermercados según cada billetera virtual?

Más allá del financiamiento a plazo, el impacto inmediato en el ticket mediante el descuento directo o el reintegro diferido resulta determinante: