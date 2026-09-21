Cambios en la Bolsa porteña: MSCI comenzará a calcular los principales índices

Los principales índices de acciones de empresas argentinos, S&P Merval y S&P ByMA Argentina General, se modificarán desde el 19 de octubre

Los índices Merval y BYMA serán calculados por MSCI desde el 19 de octubre, reemplazando a S&P.

Los principales índices de acciones de empresas argentinos, S&P MERVAL y S&P BYMA Argentina General, sufrirán una modificación desde el 19 de octubre, ya que pasarán a ser calculados y difundidos por Morgan Stanley Capital International (MSCI), que es la empresa global que crea y administra índices bursátiles y herramientas de análisis financiero en el mundo. Pasarán a llamarse Índice MSCI MERVAL y el Índice MSCI BYMA Argentina General

El objetivo, según comunicó BYMA, es el "fortalecer la infraestructura de los índices y su alineación con estándares internacionales".

La alianza realizada por BYMA con MSCI busca dar "un paso que consolida su evolución hacia las prácticas que rigen en las plazas financieras más desarrolladas del mundo", agrega el comunicado, que no brindó mayores detalles sobre cómo será la nueva composición.

En ese sentido, las fuentes indicaron a iProfesional que BYMA brindará los detalles de los índices alcanzados y de su continuidad en "próximas comunicaciones".

Por lo pronto, los índices S&P MERVAL y S&P BYMA Argentina General serán calculados y difundidos por S&P DJI (Dow Jones Industrial Average) , hasta el viernes 16 de octubre de 2026.

A partir de esa fecha, MSCI estará a cargo del cálculo y difusión de los índices que darán continuidad a estos benchmarks locales. Y el lanzamiento oficial se prevé para el lunes 19 de octubre.

Índices Merval y BYMA serán calculados por MSCI

Es decir que si bien la información fue brindada este lunes 21 de septiembre, las modificaciones se implementarán dentro de un mes. Algunos analistas relevados por iProfesional detallan que, a priori, no habrá una modificación radical.

"MSCI administrará y calculará dos nuevos índices de referencia para el mercado de renta variable argentino: el Índice MSCI MERVAL y el Índice MSCI BYMA Argentina General, los cuales reemplazarán a los actuales índices de referencia MERVAL e Índice General BYMA", informaron desde BYMA.

Y agregaron que "esta colaboración estratégica es un paso concreto en la estrategia continua de BYMA para elevar el perfil internacional del mercado de capitales argentino".

Por eso, sostiene que "alinear los índices de referencia de BYMA con la metodología global de MSCI brinda a los inversores locales e internacionales un marco estandarizado y ampliamente reconocido para el seguimiento de los instrumentos renta variable argentinos".

Otros de los argumentos de esta alianza son que "la colaboración también fortalece el ecosistema de índices local de manera más amplia, creando una base para nuevos productos, soluciones e iniciativas a medida que el mercado argentino continúa desarrollándose y alineándose con los estándares internacionales".

El lanzamiento del Índice MSCI MERVAL y del Índice MSCI BYMA Argentina General está previsto para el 19 de octubre.

Qué puede cambiar en la bolsa porteña, según expertos

"En las próximas semanas, BYMA compartirá el cronograma detallado de transición y la información que los participantes del mercado necesitarán antes de esa fecha", informaron.

Al respecto, Andrés Repetto, analista bursátil y fundador de Andy Stop Loss, acota: "El MSCI Argentina Index ya existe, tiene actualmente 18 componentes y está dominado por ADRs como YPF, Vista, Galicia, Macro y Pampa, pero Argentina sigue fuera de los índices compuestos de Emerging Markets debido a su clasificación standalone. Por eso, esta modificacion no implica que nos saquen de standalone, para mi no cambia mucho".

Por eso, considera que, en el corto plazo, el impacto debería ser "más institucional que de flujo".

"Es positivo porque le da al mercado argentino un benchmark administrado por una marca global muy reconocida; homogeneiza metodología y estándares con los que usan inversores institucionales internacionales; puede facilitar en el futuro la creación de ETF, fondos, derivados y productos indexados sobre índices locales;puede aumentar la visibilidad del mercado argentino frente a inversores extranjeros", detalla Repetto.

Aunque acota que, donde sí puede haber movimientos concretos, es cuando BYMA publique la metodología definitiva, composición y ponderaciones.

"Si el nuevo MSCI MERVAL cambia pesos o integrantes respecto del actual S&P Merval, los fondos locales que siguen el índice podrían tener que rebalancear posiciones", concluye.