Créditos hipotecarios UVA: cuánto me prestan para comprar un departamento de u$s100.000

Simulaciones y requisitos de ingresos familiares para acceder a las nuevas líneas de créditos UVA de los bancos en este mes de septiembre

Los bancos volvieron a competir con créditos hipotecarios UVA y algunas tasas bajaron hasta la zona del 6,5%-6,7% anual. Pero para comprar un departamento de u$s100.000 no alcanza con mirar la tasa: hay que saber cuánto financia cada entidad, cuánto dinero hay que poner de bolsillo, qué ingreso exige y cómo cambia la cuota según el plazo.

Comprar un departamento de u$s100.000 mediante un crédito hipotecario UVA vuelve a ser una posibilidad concreta para quienes tienen ingresos demostrables y cuentan con una parte del dinero para afrontar el anticipo y los gastos de la operación.

Esto es posible ya que en las últimas semanas varios bancos redujeron sus tasas de interés y algunas líneas permiten financiar hasta el 80% del valor de la propiedad. Otras entidades se quedan en el 75% o incluso en el 70% y en cuanto a los plazos, llegan, en determinados casos, hasta 30 años.

Qué bancos tienen la tasa de interés de créditos UVA más baja

El nuevo escenario de septiembre muestra tasas que se mueven aproximadamente desde 6,5%-6,7% en algunas líneas hasta niveles superiores al 8% o 9% en otras propuestas. Banco Ciudad ofrece 6,5% para determinadas operaciones de primera vivienda en CABA; Banco Nación, 6,7% para su segmento específico; ICBC informa 6,9%; y varias entidades privadas se ubican alrededor del 7,5%. Patagonia, por ejemplo, aparece con una tasa de 8,5%, mientras que Santander figura con 9,5% en el relevamiento citado.

Pero las tasas no son directamente comparables sin observar el resto de las condiciones. Una tasa inferior puede estar limitada por el valor de la propiedad, la ubicación, el tipo de vivienda, el porcentaje financiado o la obligación de acreditar haberes. En cuanto a los montos a financiar, Banco Ciudad informa hasta 75% para su nueva línea de primera vivienda en CABA, mientras que BBVA llega al 80% en determinadas condiciones. Galicia y Credicoop aparecen con una financiación de hasta 70%.

La diferencia entre una alternativa y otra es importante, pues para un departamento de u$s100.000, un crédito del 80% implica pedir u$s80.000 y aportar u$s20.000. Con una financiación del 75%, el préstamo sería de u$s75.000 y el comprador tendría que reunir u$s25.000.

Pero hay una segunda condición que puede ser más difícil de cumplir: los ingresos necesarios para que el banco acepte la cuota, pues para una propiedad de u$s100.000, el comprador no debería partir de la idea de que el banco necesariamente financiará u$s80.000. El porcentaje depende de la entidad, del tipo de vivienda, de la ubicación y de las condiciones particulares de cada línea.

Qué ingresos se necesitan para un crédito hipotecario de 75.000 dólares

Para tener una referencia concreta, se puede tomar un préstamo de u$s75.000 equivalentes, es decir, el 75% del valor de un departamento de u$s100.000. Para hacer una simulación comparable se utiliza como referencia el dólar oficial vendedor del Banco Nación del 22 de septiembre de 2026, de $1.535. Así, u$s75.000 equivalen aproximadamente a $115,1 millones al momento de la operación. Ese crédito se transforma en UVA y la deuda se actualiza con la evolución de la unidad. La cotización del dólar es solamente una referencia para convertir el valor de la propiedad y dimensionar el préstamo.

Con una tasa nominal anual del 7,5%, una financiación de ese tamaño tendría aproximadamente una cuota inicial del orden del millón de pesos y un ingreso de $4.3 millones si es a 15 años de plazo. Si los plazos se alargan a 25 años, la cuota baja a $851.000 y el ingreso a $3.4 millones. Finalmente, si se opta por el plazo más largo, que en muchas entidades es de 30 años, la cuota baja a unos $800.000 y el ingreso a $3.2 millones.

Estos son valores orientativos de capital e interés, calculados con sistema francés y sin incorporar todos los componentes que pueden formar parte del CFT, como seguros y otros cargos.

Es importante tener en cuenta que el criterio que utilizan varias entidades es que la primera cuota no supere aproximadamente el 25% de los ingresos demostrables del solicitante o del grupo familiar que participa del crédito. Por eso, una cuota inicial de $927.000 exige ingresos del orden de $3,7 millones.

El dato es clave: el salario mínimo que publica un banco no necesariamente significa que ese ingreso alcance para comprar una propiedad de u$ss100.000.

En septiembre hay bancos que establecen ingresos mínimos específicos. Entre los valores publicados aparecen $1 millón para Banco del Sol y Patagonia, $1,4 millones para ICBC, $1,535 millones para BBVA, $2,24 millones para Santander, más de $3 millones para Supervielle y más de $3,5 millones para Credicoop. Pero esos pisos son apenas una puerta de entrada.

Así por ejemplo, si una persona gana $2 millones por mes y el banco aplica una relación máxima de cuota-ingreso del 25%, podrá destinar inicialmente unos $500.000 al hipotecario. Con ese nivel de ingreso difícilmente pueda acceder, por sí sola, a un crédito de u$s75.000 a las tasas actuales. Tendría que aportar más capital propio, solicitar un préstamo menor o sumar los ingresos de otro integrante del grupo familiar, si la línea lo permite. Con ingresos de $3 millones, la cuota máxima sería de unos $750.000. Con $4 millones, de $1 millón. Y con $5 millones, de $1,25 millones.

Por eso, para una propiedad de u$s100.000, el dato más importante no es solamente cuánto presta el banco, pues hay que cruzar tres variables: ahorro previo, porcentaje financiado e ingreso mensual. La situación cambia cuando la entidad permite financiar el 80%, ya que en ese caso, el crédito llega a u$s80.000 y el comprador necesita aportar u$s20.000, más los gastos de la operación.

A una tasa del 7,5% y a 20 años, una simulación sobre ese monto arroja una primera cuota de aproximadamente $989.000. Para que represente el 25% del ingreso, habría que demostrar alrededor de $3,96 millones mensuales. A 30 años, la cuota inicial baja a aproximadamente $859.000, con un ingreso necesario cercano a $3,43 millones.

La ventaja del plazo largo aparece claramente en este punto: reduce la cuota inicial y permite acceder al préstamo con un ingreso menor, pero lógicamente tiene una contracara y es que el crédito UVA no es un préstamo convencional en pesos con cuota nominal fija. El capital se expresa en UVA y se actualiza según el valor de esa unidad.

Es por eso que la cuota inicial que hoy parece manejable puede aumentar en pesos con la evolución de la UVA y además, cuanto más largo es el plazo, mayor es la cantidad de cuotas y, manteniendo la misma tasa, mayor el interés acumulado expresado en UVA.

Cuál es el plazo de pago más conveniente para un préstamo hipotecario

No existe un plazo universalmente adecuado y la decisión dependerá principalmente de cuánto representa la cuota sobre el ingreso, cuánto ahorro tiene el comprador y qué capacidad tiene para hacer cancelaciones anticipadas. Un plazo de 15 años permite reducir el período de endeudamiento, pero exige ingresos mucho mayores porque la cuota inicial es más elevada. En cambio, a 20 años aparece un punto intermedio: la cuota es menor que a 15 años y el crédito todavía conserva un horizonte relativamente acotado. Yendo a 25 años, la cuota vuelve a reducirse, aunque aumenta el costo acumulado en UVA y finalmente, a 30 años se consigue la cuota inicial más baja, pero también se mantiene durante más tiempo la exposición a la actualización de la UVA.

La elección, entonces, no debería hacerse mirando únicamente la primera cuota. También hay que mirar cuánto representa esa cuota sobre el ingreso familiar y cuánto margen queda después de pagarla.

Qué alternativa ofrece el Banco Nación

El Banco Nación mantiene una línea para vivienda única y permanente con una tasa fija de 6,7% para quienes cobran sus haberes en la entidad y compran una propiedad cuyo valor no supera las 210.000 UVAs. También ofrece plazos de hasta 30 años en su esquema hipotecario. La entidad tiene además una opción de cobertura vinculada al CVS para determinados créditos. El mecanismo permite optar por un tope de la cuota en función de la evolución salarial, aunque tiene un costo adicional.

Esto introduce otro elemento que el comprador debe mirar: no alcanza con comparar TNA. También hay que revisar CFT, seguros, condiciones para acceder a la tasa promocional y mecanismos de protección frente al aumento de las cuotas.

La cuenta que debería hacer quien busca un departamento

Para un departamento de u$s100.000, el comprador debería comenzar por determinar cuánto dinero tiene disponible. En este caso, si dispone de u$s20.000, necesita una línea que financie el 80%. Si tiene u$s25.000, puede buscar una alternativa del 75%. Si cuenta con u$s30.000, una financiación del 70% también entra dentro del escenario posible. Después debe calcular el ingreso familiar.

Con un crédito equivalente a u$s75.000, una referencia de 20 años y una tasa de 7,5%, la primera cuota ronda los $927.000. Con la regla del 25%, el ingreso necesario se acerca a $3,7 millones mensuales. Si se extiende a 30 años, la cuota baja a unos $805.000 y el ingreso requerido cae a aproximadamente $3,2 millones. Pero el comprador también debe preguntarse cuánto puede pagar si la cuota aumenta con la UVA. Ese es el punto central de cualquier crédito indexado: la cuota de hoy no es necesariamente la cuota que se pagará dentro de cinco, diez o veinte años.

Por eso, antes de firmar, conviene comparar la tasa, el CFT, el porcentaje financiado, el plazo, el seguro, la relación cuota-ingreso, la posibilidad de sumar ingresos y las condiciones de precancelación.

En el Banco Nación, por ejemplo, la cancelación anticipada tiene una comisión del 4% durante determinado período inicial, con excepciones después de transcurrido un plazo mínimo.

La cuenta final será para quien busca un departamento de u$s100.000 es sencilla pero exige varias variables: con 75% de financiación necesita aportar u$s25.000; con 80%, u$s20.000; y con 70%, u$s30.000. Para un crédito de u$s75.000, según tasa y plazo, el ingreso familiar necesario puede ubicarse aproximadamente entre $3,2 millones y $4,3 millones mensuales.

El desafío ya no es solamente conseguir el crédito. Es conseguir que la cuota inicial sea compatible con el ingreso actual y que la deuda UVA siga siendo manejable durante todo el período de financiación. Federico González Rouco, economista de Empiria especializado en vivienda, señaló recientemente que para analizar un crédito hay que mirar la tasa, el precio de la propiedad y el dólar, además de planificar cuidadosamente el uso de los ahorros.

El punto central es que el comprador debe evaluar la capacidad de pago futura y no solamente la cuota del primer mes.