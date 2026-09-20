Las entidades compiten con tasas desde el 6,5% y plazos de hasta 30 años. Cuánto se pagaría por un crédito de u$s75.000 y qué mirar antes de firmar

Más allá de la TNA, compare el CFT, plazos, seguros e ingresos. La cuota inicial no es el único factor.

La competencia entre los bancos volvió a intensificarse tras las últimas reducciones de tasas y el impulso del Fondo de Garantías de Sustentabilidad de la ANSES para los créditos hipotecarios. Las entidades ofrecen líneas desde el 6,5% TNA para clientes que acreditan sus haberes, aunque las condiciones cambian según el plazo, el porcentaje financiado y el costo financiero total.

En este escenario, la diferencia entre las propuestas no se limita al porcentaje de interés: también inciden el plazo de devolución, el nivel de financiación y los requisitos exigidos por cada entidad. Por eso, comparar las condiciones resulta clave para determinar cuánto dinero deberá destinar cada familia al pago mensual de las cuotas y qué alternativa se ajusta mejor a sus ingresos.

El mapa de tasas para créditos hipotecarios: qué ofrecen los bancos

La principal novedad es la competencia por captar clientes con tasas de créditos hipotecarios que más bajaron en 2026. El Banco Ciudad y el Banco Provincia ofrecen líneas desde el 6,5% TNA, mientras que el Banco Nación presenta un simulador de hipotecarios UVA con una tasa del 6,7%, con una ventaja particular: permite extender el plazo hasta 30 años.

En el sector privado, BBVA, Banco Hipotecario, Galicia y Credicoop se ubican en torno al 7,5% TNA. ICBC ofrece el 6,9%, aunque su Costo Financiero Total (CFT) llega al 10,87%. En el otro extremo, Macro y Patagonia parten del 8,5%, mientras que Santander mantiene una tasa del 9,5%.

El esquema para clientes con cuenta sueldo queda conformado de la siguiente manera:

Banco Ciudad: 6,5% TNA, hasta 25 años y financiación del 75%.

6,5% TNA, hasta 25 años y financiación del 75%. Banco Provincia: 6,5% TNA, hasta 20 años y financiación del 75%.

6,5% TNA, hasta 20 años y financiación del 75%. Banco Nación: 6,7% TNA, hasta 30 años y financiación del 75%.

6,7% TNA, hasta 30 años y financiación del 75%. ICBC: 6,9% TNA, hasta 20 años y financiación del 75%.

6,9% TNA, hasta 20 años y financiación del 75%. BBVA: 7,5% TNA, hasta 30 años y financiación del 80%.

7,5% TNA, hasta 30 años y financiación del 80%. Banco Hipotecario: 7,5% TNA, hasta 15 años y financiación del 80%.

7,5% TNA, hasta 15 años y financiación del 80%. Galicia y Credicoop: 7,5% TNA, hasta 20 años y financiación del 70%.

7,5% TNA, hasta 20 años y financiación del 70%. Macro, Santander y Supervielle: 7,5% TNA.

7,5% TNA. Patagonia: 8,5% TNA.

La tasa bonificada exige, en la mayoría de los casos, acreditar el sueldo en la entidad y cumplir condiciones específicas sobre la propiedad. En el Banco Ciudad, por ejemplo, la tasa del 6,5% está vinculada con la compra de una vivienda única en CABA, de hasta 80 m2 y con un valor máximo de u$s2.800 por m2.

Cuánto sería la primera cuota por un crédito de u$s75.000

Para una propiedad de u$s100.000, con una financiación del 75%, el comprador (que además acredite sus ingresos en la entidad) debería solicitar un préstamo de u$s75.000. Con un tipo de cambio de referencia de $1.350, el monto equivale a unos $101.250.000.

La primera cuota cambia de forma considerable según la tasa y el plazo elegido:

Banco Nación: $653.600, con una tasa del 6,7% y un plazo de 30 años.

$653.600, con una tasa del 6,7% y un plazo de 30 años. Banco Ciudad: $684.800, con una tasa del 6,5% y un plazo de 25 años.

$684.800, con una tasa del 6,5% y un plazo de 25 años. BBVA: $708.000, con una tasa del 7,5% y un plazo de 30 años.

$708.000, con una tasa del 7,5% y un plazo de 30 años. Banco Provincia: $755.200, con una tasa del 6,5% y un plazo de 20 años.

$755.200, con una tasa del 6,5% y un plazo de 20 años. ICBC: $779.600, con una tasa del 6,9% y un plazo de 20 años.

$779.600, con una tasa del 6,9% y un plazo de 20 años. Galicia y Credicoop: $816.500, con una tasa del 7,5% y un plazo de 20 años.

$816.500, con una tasa del 7,5% y un plazo de 20 años. Patagonia: $778.500, con una tasa del 8,5% y un plazo de 30 años.

$778.500, con una tasa del 8,5% y un plazo de 30 años. Macro: $880.300, con una tasa del 7,5% y un plazo de 20 años.

$880.300, con una tasa del 7,5% y un plazo de 20 años. Banco Hipotecario: $939.300, con una tasa del 7,5% y un plazo de 15 años.

$939.300, con una tasa del 7,5% y un plazo de 15 años. Santander: $942.800, con una tasa del 7,5% y un plazo de 20 años.

La diferencia entre las alternativas llega a casi $300.000 mensuales en la primera cuota. Sin embargo, el plazo también modifica el costo total del préstamo: una cuota inicial más baja no implica necesariamente pagar menos intereses durante toda la vida del crédito.

Tasas más bajas y menores ingresos requeridos

La reducción de las tasas tiene un doble efecto: disminuye el monto de la cuota inicial y baja el ingreso familiar necesario para acceder al financiamiento.

Para un crédito de u$s75.000 a 20 años, la comparación es la siguiente:

Tasa del 10%: cuota inicial de $977.000 y un ingreso familiar requerido de $3.908.000, considerando una afectación del 25%.

cuota inicial de $977.000 y un ingreso familiar requerido de $3.908.000, considerando una afectación del 25%. Tasa del 7,5%: cuota de $816.500 e ingreso requerido de $3.266.000.

cuota de $816.500 e ingreso requerido de $3.266.000. Tasa del 6,5%: cuota de $755.200 e ingreso requerido de $3.020.000.

En el caso de una tasa del 7,5%, el ahorro mensual frente al 10% llega a $160.500. Con una tasa del 6,5%, la diferencia alcanza $221.800. Si además se extiende el plazo a 30 años, como ocurre con el Banco Nación, la cuota inicial baja a unos $653.600 y el ingreso familiar necesario se ubica en torno a $2.614.000.

Pablo Loschi, especialista en sistemas, abogado y fundador de HolaCasaClara, sostuvo que cada reducción de la tasa puede ampliar el universo de familias que califican para un préstamo. Según su estimación, "una baja de un punto porcentual podría permitir que entre un 20% y un 25% más de hogares de clase media supere la evaluación crediticia. Se trata de una proyección planteada por el especialista, no de una medición oficial del sistema bancario".

Los riesgos que no aparecen

Loschi adviertió que "el comprador no debe concentrarse solamente en la tasa nominal anual. El primer dato para revisar es el Costo Financiero Total, que incluye seguros y otros cargos. Dos bancos con una TNA similar pueden presentar diferencias importantes en el costo final".

El seguro de vida sobre saldo deudor y el seguro contra incendio u hogar pueden sumar entre $30.000 y $60.000 mensuales, según la entidad y las condiciones del préstamo. También es necesario verificar qué sucede si el tomador deja de acreditar su sueldo en el banco: la tasa puede aumentar entre 1,5 y 2 puntos porcentuales, con un impacto estimado de $120.000 a $170.000 por mes.

Otro aspecto relevante es la relación entre cuota e ingreso. La referencia general utilizada por las entidades se ubica en el 25% del ingreso neto familiar demostrable, aunque algunos bancos aplican un límite más exigente. El Banco Hipotecario, por ejemplo, establece una afectación máxima del 20%, lo que obliga a contar con mayores ingresos para acceder al mismo monto.

UVA, inflación y capacidad de pago

Luis Hauserman, consultor inmobiliario y contador público, recomendó que "la decisión de tomar un crédito UVA no debe basarse únicamente en la primera cuota. El punto central es evaluar si los ingresos familiares podrán sostener el pago durante varios años, en especial ante un escenario de inflación persistente y ajustes salariales que no siempre acompañan la evolución de los precios.

En los créditos UVA, el capital se actualiza según el valor de la unidad vinculada a la inflación. Por eso, aunque el deudor cancele unidades mes a mes, el saldo expresado en pesos puede aumentar durante los primeros años. La evolución de los ingresos resulta determinante para evitar que la cuota gane peso dentro del presupuesto familiar.

"En UVA importa la capacidad de pago sostenida", planteó Hauserman. Amplió: "La estabilidad laboral, la evolución de los salarios y el nivel de endeudamiento previo deben formar parte del análisis antes de firmar. Una tasa baja puede mejorar el acceso inicial, pero no elimina el riesgo asociado a una caída del ingreso real".

El especialista también consideró que el contexto de precios inmobiliarios en dólares puede abrir oportunidades para quienes tienen ahorro previo y capacidad de pago. Sin embargo, el tipo de cambio puede impactar de manera indirecta sobre la operación, especialmente en los gastos de compra, la reposición del ahorro y la evolución de los ingresos.

Gastos ocultos: el dinero en efectivo que se necesita para comprar una propiedad

El anticipo del 25% no representa todo el dinero que el comprador debe tener disponible. Para una propiedad de u$s100.000, el desembolso inicial puede ubicarse entre el 33% y el 36% del valor total, según la jurisdicción y los gastos involucrados.

El cálculo incluye:

Anticipo: u$s25.000.

u$s25.000. Comisión inmobiliaria: entre u$s4.000 y u$s4.840, según la aplicación del IVA.

entre u$s4.000 y u$s4.840, según la aplicación del IVA. Escrituración e hipoteca: aproximadamente entre u$s3.000 y u$s4.000.

aproximadamente entre u$s3.000 y u$s4.000. Impuestos y tasas: dependen de la ubicación del inmueble y de si se trata de una vivienda única.

En CABA, la vivienda única familiar de ocupación permanente puede acceder a una exención del impuesto de sellos bajo determinados límites de valuación. En la provincia de Buenos Aires, el esquema es diferente y la exención resulta parcial.

Por eso, antes de avanzar, el comprador debe calcular el anticipo, los gastos de la operación, el CFT, los seguros y la evolución posible de la cuota. Como resumió Hauserman, "la conveniencia del crédito no depende solo de conseguir la tasa más baja, sino de que la familia pueda sostener el compromiso durante todo el plazo".