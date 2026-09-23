Marcos Galperin anticipó que Mercado Pago permitirá comprar y vender acciones en los próximos meses, aunque aún no definió fecha ni condiciones

Mercado Pago prepara una nueva etapa dentro de su negocio financiero en Argentina. La plataforma permitirá comprar y vender acciones en los próximos meses, según anticipó Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre, durante una entrevista con el ex capitán de Los Pumas Agustín Creevy.

"Lo interesante es que ahora, con Mercado Pago, en muy poco vas a poder empezar a comprar y vender acciones", afirmó Galperin durante la conversación.

El empresario no precisó cuándo comenzará a funcionar la nueva herramienta ni informó cuáles serán las acciones disponibles, los montos mínimos para operar o las condiciones que deberán cumplir los usuarios. Sí ubicó el lanzamiento dentro de los próximos meses y lo vinculó con la ampliación de la oferta de inversiones que Mercado Pago ya tiene disponible.

"Ya podés comprar fondos y podés comprar el índice Merval, pero en unos meses vas a poder comprar acciones", agregó Galperin antes de continuar con otros temas de la entrevista.

La incorporación de acciones ampliará los instrumentos financieros que pueden utilizar los usuarios de la cuenta digital, permitiendo avanzar desde la inversión mediante fondos comunes hacia la compra y venta de títulos de manera directa desde Mercado Pago. La plataforma ya permite acceder a fondos comunes de inversión y a alternativas vinculadas con el mercado de capitales argentino, además de los fondos money market que ofrece desde la aplicación.

Qué inversiones ofrece actualmente Mercado Pago

La llegada de la compra y venta de acciones se produce después de la incorporación de nuevos fondos comunes de inversión en pesos. La plataforma sumó dos alternativas denominadas "Bonos, plazos fijos y más" y "Empresas argentinas", destinadas a perfiles de inversión diferentes.

Ambos fondos permiten comenzar con $100 y solicitar el rescate del dinero, que se acredita en un día hábil. La posibilidad de retirar los fondos con ese plazo constituye una de las características de estas alternativas dentro de la aplicación.

El fondo "Bonos, plazos fijos y más" está compuesto por instrumentos de renta fija. Su cartera distribuye el capital entre plazos fijos, letras del Tesoro, como las Lecaps, y bonos soberanos en pesos.

La alternativa está orientada a inversiones de corto y mediano plazo y permite acceder a una cartera diversificada de instrumentos sin necesidad de que el usuario compre cada activo de manera individual.

Una de las diferencias con un plazo fijo tradicional está relacionada con la disponibilidad del dinero. En el caso de un depósito bancario a plazo fijo, los fondos permanecen inmovilizados hasta el vencimiento establecido. En cambio, en el fondo común de inversión el usuario puede solicitar el rescate y recibir el dinero de acuerdo con el plazo de liquidación correspondiente.

Mercado Pago permitirá comprar y vender acciones en Argentina (FOTO: Mercado Pago)

El fondo que invierte en empresas argentinas

La segunda alternativa incorporada por Mercado Pago es "Empresas argentinas", un fondo de renta variable que sigue el comportamiento del índice ROFEX 20.

El índice está compuesto por veinte acciones argentinas seleccionadas en función de criterios vinculados con su liquidez y capitalización. De esta manera, el fondo permite acceder de manera indirecta a un conjunto de compañías que cotizan en el mercado local.

Entre las empresas incluidas en la cartera se encuentran:

Grupo Financiero Galicia

Banco Macro

BBVA Argentina

YPF

Transportadora de Gas del Sur

Pampa Energía

Central Puerto

La composición del fondo incluye exposición a distintos sectores de la economía argentina, entre ellos bancos, petróleo, gas y generación eléctrica.

A diferencia del fondo de renta fija, esta alternativa está vinculada al comportamiento de acciones y, por lo tanto, su evolución depende de las variaciones de los activos que integran la cartera.

Los dos fondos son administrados por Mercado Pago Asset Management y tienen como entidad de custodia a Banco Industrial, conocido como BIND. Su funcionamiento se encuentra bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Valores.

La incorporación de estas opciones se realizó de manera gradual dentro de la aplicación y amplió la oferta de inversiones que Mercado Pago ya tenía disponible para sus usuarios.

Cuándo se podrán comprar y vender acciones

La nueva función permitirá avanzar desde la inversión mediante fondos comunes hacia la compra y venta de acciones de manera directa desde Mercado Pago, modificando el alcance de la propuesta financiera de la plataforma.

Por el momento, la compañía no comunicó una fecha concreta para el lanzamiento. Tampoco informó qué acciones estarán disponibles, cuáles serán los montos mínimos de operación, qué comisiones se aplicarán ni cuáles serán las condiciones específicas para acceder al servicio.

La única referencia temporal aportada públicamente por Galperin fue que la herramienta estará disponible "en unos meses".

El anuncio también deja abierta la posibilidad de que la plataforma incorpore nuevos instrumentos financieros dentro de su aplicación. Hasta ahora, Mercado Pago había concentrado parte de su estrategia de inversiones en fondos que permiten obtener rendimientos sobre el dinero disponible en la cuenta.

La posibilidad de operar acciones directamente modificaría el alcance de esa propuesta y permitiría a los usuarios acceder a títulos individuales desde la misma plataforma.

Más de 20 millones de usuarios ya obtienen rendimientos

La expansión de los servicios financieros de Mercado Pago se produce sobre una base de usuarios que ya utiliza la plataforma para obtener rendimientos.

En junio, la compañía informó que más de 20 millones de personas obtenían rendimientos a través de Mercado Pago. La cifra refleja la cantidad de usuarios que utilizan las herramientas de inversión disponibles dentro de la aplicación.

El desarrollo de nuevos productos financieros forma parte de la expansión de Mercado Pago más allá de su función original como plataforma de pagos.

La compañía incorporó progresivamente alternativas de inversión, crédito y otros servicios financieros dentro de la cuenta digital. En el segmento de inversiones, comenzó con los fondos money market y posteriormente agregó nuevas opciones vinculadas con renta fija y renta variable.

La compra y venta de acciones representa el siguiente instrumento anunciado públicamente por la empresa dentro de ese proceso de expansión.

La relación entre la nueva herramienta y una idea de Galperin

El anuncio de la futura operación de acciones apareció durante una conversación en la que Galperin también recordó los primeros años de Mercado Libre.

Durante la entrevista con Agustín Creevy, el empresario contó que mientras estudiaba en la Universidad de Stanford había evaluado desarrollar una plataforma para comprar y vender acciones por internet.

La idea finalmente fue desarrollada por otro emprendedor argentino, Wences Casares. Galperin descartó entonces ese proyecto y avanzó con una propuesta diferente que en 1999 dio origen a Mercado Libre.

Más de dos décadas después, aquella idea vinculada con la negociación de acciones vuelve a aparecer dentro del ecosistema empresarial creado por Galperin, aunque ahora a través de Mercado Pago.

La plataforma comenzó ofreciendo servicios vinculados con pagos y, con el tiempo, incorporó herramientas financieras que permitieron a sus usuarios mantener dinero invertido y acceder a distintos instrumentos.

La incorporación de fondos comunes de inversión amplió esa propuesta. El próximo paso anunciado por Galperin será habilitar la compra y venta directa de acciones.

El nuevo rol de Marcos Galperin en Mercado Libre

Durante la misma entrevista, Galperin también se refirió a su actual función dentro de Mercado Libre y al cambio en la estructura de conducción de la compañía.

El empresario dejó la posición de CEO y fue sucedido por Ariel Szarfsztejn. Al explicar su nuevo rol, utilizó una comparación con el rugby.

"Antes era el 10, el capitán y el coach. Ahora soy el coach. Ari es el 10 y el capitán", afirmó Galperin.

De acuerdo con sus declaraciones, continúa participando en las decisiones estratégicas de Mercado Libre, aunque ya no ocupa la conducción ejecutiva cotidiana de la compañía.

La conversación también incluyó referencias a sus estudios en Estados Unidos, su paso por YPF y los primeros años de Mercado Libre. Galperin recordó que la compañía necesitó siete años para alcanzar el equilibrio financiero.

En ese contexto, el empresario vinculó distintos momentos de su trayectoria con proyectos que fueron evaluados antes y después de la creación de Mercado Libre.

Qué falta definir para el lanzamiento

La futura función de compra y venta de acciones todavía tiene varios aspectos pendientes de confirmación.

Mercado Pago deberá comunicar qué instrumentos estarán disponibles para los usuarios, los requisitos para comenzar a operar, los montos mínimos, las comisiones y las condiciones de compra y venta antes del lanzamiento oficial.

También resta conocer cómo se integrará la nueva herramienta con las funciones de inversión que ya están disponibles dentro de la aplicación.

Hasta el momento, la información pública se limita al anuncio realizado por Galperin, quien señaló que la posibilidad de comprar y vender acciones llegará "en unos meses".

La compañía ya cuenta con fondos de renta fija y renta variable, además de las alternativas money market que ofrece en pesos y dólares. Con la futura incorporación de acciones, Mercado Pago ampliará el conjunto de instrumentos financieros que pueden gestionarse desde su plataforma en Argentina.