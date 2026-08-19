El fondo común de inversión (FCI) de renta variable de la billetera digital, con diversas acciones de empresas argentinas, cae al compás del Merval

Los ahorristas que no tienen mucha experiencia en las inversiones bursátiles, se encuentran que billeteras digitales, como Mercado Pago, comenzaron a ofrecer fondos comunes de inversión (FCI) en los que se puede colocar el dinero disponible de manera fácil y rápida. El problema es que muchos de estos usuarios desconocen que varios activos tienen volatilidad en sus cotizaciones, algo que implica que puede haber tanto abruptas ganancias como pérdidas en instantes. En este caso, el presente refleja un desagradable resultado, con un desplome acumulado de su capital de hasta 8,2% en un mes y medio.

En este caso, este resultado negativo de algunos fondos comunes se vincula al mal desempeño de las últimas semanas de acciones y bonos argentinos.

De hecho, el principal índice de acciones de empresas argentinas, el Merval ByMA, se desploma casi 13% en todo el corriente mes y desciende alrededor de 6% en el 2026. Algo que impacto en todos los instrumentos que replican a estos activos.

Al respecto, a fines de junio pasado Mercado Pago lanzó dos fondos comunes de inversión (FCI): uno de Renta Fija y otro de Renta Variable (acciones), para que la gente que tiene cuenta en esa billetera puede ingresar con un capital simbólico de $100 en adelante y se puede recuperar el dinero invertido en apenas un día. Es decir, estará disponible en la cuenta digital en la siguiente jornada hábil.

Para comprobar cómo le fue al FCI de renta variable, denominado "empresas argentinas", que está orientado a quienes están dispuestos a asumir mayores riesgos, invirtiendo en acciones de las principales compañías del país, se "colocó" un capital de $150.000 para conocer cómo evoluciono desde el 30 de junio hasta el presente.

La "sorpresa" es que el mal resultado de las acciones argentinas en las últimas semanas, generó una pérdida en la inversión y ese dinero se redujo en la actualidad a $137.719. Una cifra que representa que se perdió más del 8% del capital, una disminución de unos 12.281 pesos.

En resumidas cuentas, si se toma el mes y medio en el que se lleva con esta inversión, el resultado no es el esperado.

Ahora bien, si se considera que la colocación fue realizada el 30 de junio, a los pocos días del lanzamiento, y se analiza el comportamiento de esta herramienta hasta el presente, se puede mencionar que el 22 de julio alcanzó el máximo de rentabilidad, al llegar el capital total acumulado a los $159.480. Es decir, una ganancia de 6,3% ($9.480) en menos de un mes, por lo que en ese lapso fue muy atractiva, al superar el comportamiento del precio del dólar e inflación.

Claro, la volatilidad que tienen las acciones de las empresas, golpeó días posteriores a su rentabilidad, en un escenario en que subió el riesgo país de Argentina por arriba de los 500 puntos básicos, incertidumbre por los sondeos de opinión negativos hacia la gestión del Gobierno de Javier Milei, y de tensión internacional por el recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente, que generó la suba de la tasa de interés de los bonos de Estados Unidos.

Composición del Fondo Común de Inversión (FCI) de Mercado Pago de acciones argentinas.

Acciones que tiene el fondo de Mercado Pago

El Fondo Común de Inversión (FCI) de Renta Variable, "Empresas argentinas", prometía a su lanzamiento una rentabilidad anual estimada de 54,4%, aunque aclaraba que podía oscilar según el comportamiento del mercado. Es que, justamente, al ser renta variable, a diario van cambiando las cotizaciones de los activos que conforman la cartera.

Como dato a tener en cuenta, los FCI de renta fija y variable son administrados por Mercado Pago Asset Management S.A. y custodiados por Banco Industrial S.A., bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

En cuanto a la conformación del portfolio y la elección de las acciones, se concentra, en especial, en bancos y empresas energéticas y de hidrocarburos, sectores que suelen estar muy vinculados al desempeño de la economía argentina.

De hecho, estos 3 rubros mencionados representan el 77% del capital invertido en todo el portafolio.

La distribución de la cartera del fondo común de inversión de Mercado Pago es la siguiente:

Sector bancario : 36% del capital total (incluye acciones de Galicia (18% del total), Macro (8%), BBVA (5%), Supervielle (2%), Valo (2%).

Petróleo y gas : 24% (con participaciones en compañías como YPF (17%) y TGS (5%), TGN (1%), Sociedad comercial del plata (1%).

Energía eléctrica : 17% (principalmente Central Puerto (6%) y Pampa Energía (11%).

Otros sectores: 23% del total del capital (incluye empresas como Allaria Fondos (6%), BYMA (4%), Ternium (3%), Aluar (2%), Transener (2%), Loma Negra (2%), Cresud (1%), Metrogas (1%), Ecogas (1%), Edenor (1%)).

¿Cómo invertir en un fondo común de inversión de renta variable de Mercado Pago?

Más allá del presente negativo para el precio de las acciones argentinas, aquél ahorrista que apuesta a una recuperación de los precios del mercado nacional, puede invertir, en este caso desde Mercado Pago, en sus dos nuevos fondos comunes de inversión (FCI), tanto el de renta variable (acciones de empresas) como el de renta fija, que es más conservador y, por lo tanto, la ganancia prometida es más acotada.

Para eso, se necesita tener cuenta en esta plataforma digital y dinero disponible para poder invertir, donde con un mínimo de $100 ya se puede participar.

Así, en unos pocos pasos necesarios, se puede invertir:

â Entrar a la sección/pestaña "Inversiones" desde la pantalla principal de la aplicación de Mercado Pago.

â Elegir el fondo que mejor se ajuste al perfil del usuario, definir el monto a invertir y aceptar los Términos y Condiciones y el Reglamento de Gestión del Fondo.

â A partir del primer día hábil posterior a la inversión, los rendimientos comienzan a generarse.