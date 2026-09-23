Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) y Galicia Asset Management anunciaron que trabajan en el desarrollo del primer ETF local de Argentina

El mercado bursátil argentino recibió una importante noticia: se viene el lanzamiento de nuevos instrumentos y productos para diversificar las alternativas de inversión. En este caso, Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) y Galicia Asset Management anunciaron que trabajan en el desarrollo del primer ETF local de Argentina. Es decir, en un solo índice de renta variable, un único activo negociado localmente, se podrá adquirir un conjunto de acciones domésticas. Todavía no se detalló la composición del mismo, ni cuándo comenzará a operar, pero es una buena noticia para el mercado.

El instrumento será emitido por Galicia Asset Management y tendrá como objetivo replicar el comportamiento de un índice de renta variable.

A nivel mundial, los ETF de S&P500, Nasdaq100 y Dow Jones son los índices más conocidos y se pueden adquirir de manera directa, o en Argentina pueden ser comprados, en pesos, a través de los Certificados de Depósitos Argentinos (CEDEARs), que son fracciones de acciones de empresas o índices sectoriales que cotizan en dólares en el exterior.

Es decir, los ETF son fondos que cotizan en un mercado secundario, como una acción.

Por su estructura, puede resultar atractivo para inversores que buscan obtener exposición a un conjunto de acciones argentinas sin tener que seleccionar y comprar cada una de ellas individualmente.

También puede ser una herramienta para quienes buscan una estrategia de inversión diversificada y de largo plazo.

A modo técnico, un ETF (Exchange Traded Fund) es un fondo de inversión que tiene la particularidad de que sus cuotapartes se negocian en un mercado, de manera similar a una acción o un CEDEAR. Por eso, replica el comportamiento de un determinado índice o una canasta de activos.

"Son beneficiosos para el inversor en términos que brindan diversificación de forma simple, tienen bajos costos de operación, son transparentes en la información que brindan y están valuados por el mercado en tiempo real", detallan fuentes del ByMA.

A través de un único activo negociado localmente, este nuevo instrumento permitirá a los inversores "obtener exposición al mercado argentino, facilitando la diversificación de la cartera sin necesidad de adquirir individualmente los distintos activos que componen el fondo", detalla el comunicado oficial.

Y agrega: "La incorporación de un ETF local representa un nuevo hito para el mercado de capitales argentino y suma una alternativa de inversión que permite acceder, a través de un único activo negociado localmente, al rendimiento de un índice de referencia. Se trata de un instrumento ampliamente utilizado a nivel internacional que simplifica la diversificación y amplía las herramientas disponibles para los inversores argentinos".

Como dato adicional, esta misma semana el ByMA anunció que los principales índices argentinas serán desarrollados y administrados, desde octubre, por el MSCI.

"Continuamos trabajando para impulsar nuevas herramientas y acompañar la evolución de un mercado que crece y se diversifica. El desarrollo del primer ETF local es también el punto de partida de una agenda de innovación que continuará ampliando las oportunidades de inversión en el país", señaló María José Del Boca, jefe de Trading & CCP Officer de BYMA.

Primer ETF argentino: reacciones positivas en el mercado

Para los analistas y operadores de mercado consultados por iProfesional, esta noticia es positiva, debido a que se está creando un instrumento que permite posicionarse en todo el mercado argentino.

En este sentido, Ignacio Rosenfeld, experto de mercado, reflexiona: "El lanzamiento del primer ETF local es un hito no solo muy relevante, sino muy necesario, dado que optimiza el trabajo de análisis de exposición y rebalanceo que los portfolio managers deben hacer de forma constante, más aún en contextos volátiles como el argentino".

En tal sentido, sostiene que este tipo de instrumento "permitirá a los inversores asumir riesgo y rendimiento local sin tener que ponderar, y anticipar, qué empresas y sectores serán los ganadores".

Aunque destaca un aspecto particular que se presenta: "Lo llamativo de este caso es que tendremos aplicado al mercado argentino el arquetipo de la inversión pasiva, lo cual en cierto sentido parece contradictorio, porque mayor volatilidad requiere siempre mayor actividad".

Por último, concluye que este instrumento resultará "más atractivo" para inversores extranjeros, debido a que al tener menor conocimiento del mercado local, "tendrán una mejor primera aproximación a través del ETF, en vez de hacerlo a través de acciones particulares", finaliza Rosenfeld.