El precio del dólar tocó un récord nominal pero en la City aseguran que está "muy barato"

El dólar subió $5 para ubicarse en $1.540 en la plaza minorista. Un gráfico revela cómo evolucionó en la última década en términos reales

El precio del dólar se encuentra relativamente estable, más allá de la suba de 5 pesos de este jueves, que ubica en $1.540 al oficial minorista, por lo que el "fantasma" del atraso cambiario vuelve a rondar en la City, debido a que está quedando muy rezagado respecto al movimiento de la inflación.

En cifras, el dólar se encuentra en valores mínimos de los últimos años. Y un parámetro que indica esto es el blue, que se utiliza para evaluar el atraso cambiario por haber funcionado como una referencia libre no intervenida de forma constante por los diferentes gobiernos. En cambio, durante los últimos 25 años, el dólar oficial estuvo sujeto a restricciones por cepos o fue utilizado por las distintas gestiones como ancla inflacionaria.

Por lo que el dólar informal es la variable que permite calcular cuál es el nivel del valor que debería tener el tipo de cambio en el presente.

En concreto, hoy el precio del blue en las cuevas de la City es de $1.560, muy cerca de los $1.540 del valor del tipo de cambio oficial minorista en Banco Nación, que en todo septiembre avanza apenas 0,7%.

En cambio, si se toma el valor más alto al que escaló el billete informal en los últimos 10 años, que fue en octubre de 2020, en pleno momento de crisis por la pandemia del COVID, el precio del dólar blue equivaldría a un precio actual de $5.610. Es decir, llegó a alcanzar una referencia 260% más alta que el precio actual, haciendo el ajuste por inflación.

Otra cuenta que puede hacerse: el dólar blue llegó a los $1.500 en términos nominales en un "micro momento" de tensión cambiaria el 12 julio del 2024, por lo que ese valor ajustado por la inflación acumulada desde esa fecha al presente, equivaldría a unos $2.620.

Otro dato que va en la misma sintonía es que el promedio para este año del tipo de cambio real multilateral (TCRM) está 22% por debajo del promedio histórico, indica a iProfesional Florencia Fiorentín, economista jefe de Epyca.

"El promedio anual más bajo desde el 2017", detalla la experta.

Incluso, otra referencia cambiaria que genera "ruido" en la City es que la banda máxima de flotación establecida por el Banco Central, en la que no interviene en el mercado y que se actualiza de forma mensual, desde enero pasado, en base a la inflación registrada dos meses atrás (t-2)., es de un precio de dólar mayorista de $1.911.

Es decir, el precio actual del dólar mayorista se ubica cerca de los 400 pesos (26%) por debajo al valor máximo "permitido" por el BCRA.

El precio del dólar blue en los últimos 10 años, a valores actuales.

Precio de dólar: barato o caro

Más allá que la comparación histórica con diversas variables indica que el precio del dólar se encuentra "barato", algunos economistas relativizan determinar una referencia cambiaria debido a que se argumenta que la balanza comercial argentina es positiva desde hace 33 meses consecutivos, por el mayor ingreso de divisas por exportaciones del campo, petróleo y minería, más las emisiones de deuda privada de empresas, y por el menor nivel de actividad y consumo de artículos importados.

De hecho, en agosto pasado tuvo un superávit de u$s2.187 millones, según los datos del Intercambio Comercial Argentino (ICA) publicados por el INDEC.

Es decir, se considera que, a pesar que los números indican que el peso está apreciado (dólar barato para el argentino), el volumen tan alto de las exportaciones estaría contradiciendo eso, e indica que, al menos en algunos sectores, Argentina tiene un tipo de cambio competitivo.

"Parece que un esquema como el actual solo se verifica con flujos netos por el canal financiero, pero existen variantes como un ciclo excepcional de precios históricamente elevados de las commodities, donde pesa lo geopolítica. La otra ´pata´ del canal comercial es el aumento de las cantidades exportadas, y en este rubro aparece la potencialidad de las exportaciones de hidrocarburos de la Argentina", indica Andrés Méndez, director de AMF Economía.

Al respecto, Fernando Baer, economista jefe de la consultora Quantum, relativiza el precio actual del dólar: "La verdad es que no se si lo pensaría como ´atrasado´, porque se están exportando cantidades record en casi todos los rubros con fuerte presencia en comercio exterior. Comparado con principios de año, está atrasado un 12% real, contra 6% a 8% de otros países de la región, pero no lo tomaría como algo inexorable", reflexiona.

En ese sentido, Isaías Marini, economista de la Consultora ONE618 (ex Consultatio), coincide: "Pienso que no es posible calcular un precio de dólar de equilibrio, más allá que, para algunos sectores, un tipo de cambio real más elevado sería más beneficioso, particularmente a los sectores que están vinculados al mercado interno y que están afectados por un mayor flujo de importaciones de bienes finales".

Por eso, indica que se deben considerar tanto los flujos financieros como los flujos comerciales de sectores como el petrolero o el minero, para determinar el tipo de cambio de equilibrio.

"El nivel del tipo de cambio real se mide y para eso requiere base de comparación. De ahí, el adjetivo de ´atrasado´ es válido sólo para esa base que se eligió. El que elige la vara ya eligió la respuesta. Es que el índice de tipo de cambio real multilateral del BCRA marca 85,8 puntos al 22 de septiembre, contra los 94,3 del cierre de 2025, una apreciación real del 9,1% en el año", detalla Lucía Balero, consultora de Inversiones de Quaestus.

Por lo que agrega que, contra abril de 2017, el nivel actual se encuentra 2,5% arriba, por lo que "contra el promedio de la serie desde 1997 falta un 32% para llegar, y contra diciembre de 2001 el peso está casi 24% más depreciado".

Y finaliza Balero: "Estas cifras son tres varas, tres posibles respuestas, ninguna mal calculada. Lo que sí se puede verificar es la caja. En septiembre el agro liquidó a ritmo récord, cerca de u$s170 millones por rueda, y el Central se quedó con u$s15 millones diarios para las reservas. El índice dice dónde estás parado. La caja te dice si podés quedarte en ese valor" actual de $1.516.

Por lo pronto, en el mercado de futuros y opciones del Matba-Rofex se está negociando un precio de dólar mayorista de $1.607,5 para fin de año y de $1.860 para fines de agosto del año que viene.-