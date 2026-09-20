Cuál es el precio del dólar que prevén las 6 consultoras que más aciertan en la City

Entre las entidades figuran MAPFRE Econmics, Credicorp Capital e Invecq Consulting. Esto prevén para diciembre, tras acertar en 2025

En un escenario en el que el Gobierno demuestra estar pudiendo controlar el precio del dólar, inversores buscan tratar de "predecir" hasta dónde puede llegar esta referencia cambiaria a fines de diciembre. Y un termómetro puede ser analizar qué pronostica el grupo de bancos y consultoras que más viene acertando.

Se trata de un selecto grupo de entidades que a fines de 2024 prácticamente le acertaron al precio que tocaría el dólar 12 meses después.

El dólar cerró en diciembre pasado en $1.455 en la plaza mayorista, y los economistas que más se acercaron a anticipar ese valor un año antes, en el informe mundial FocusEconomics, fueron: BBVA Research ($1.457), Credicorp Capital ($1.450), Itau Unibanco ($1.450), Invecq Consulting ($1.450), MAPFRE Economics ($1.440) y Oxford Economics, también con un precio estimado de $1.440.

Precio de dólar, según la consultora más precisa

Entre las consultoras se destaca MAPFRE Economics, porque no solo estuvo muy cerca con sus pronósticos respecto al valor que alcanzó en diciembre pasado, sino que también ya había acertado en 2023 el precio que alcanzó a fines del 2024. Es decir, durante dos años seguidos fue de las consultoras que mejor acertó con sus estimaciones.

En el informe de septiembre publicado por FocusEconomics, para MAPFRE Economics el dólar mayorista llegará a $1.658 a fin de año, manteniendo la misma cifra que había previsto en el relevamiento del mes pasado.

Como dato clave se puede mencionar que esta consultora había indicado en julio pasado que esperaba $1.843 para diciembre que viene. Por lo que en los últimos dos meses descendieron con fuerza sus estimaciones.

De esta forma, se espera que el tipo de cambio mayorista avance en Argentina un 14% en todo 2026. Un porcentaje que representa a la mitad del avance esperado para la inflación para el mismo lapso por los 47 expertos relevados en este informe internacional, donde prevén un incremento de los precios al consumidor del 31,6%.

Así, las proyecciones de MAPFRE Economics ($1.658) se ubican muy cerca del consenso de FocusEconomics, es decir, al considerar todas las proyecciones, que es de $1.648 para fin de año.

Precio de dólar esperado por otras consultoras confiables

Además, se pueden tener en cuenta a los otros bancos y consultoras más confiables que acertaron el año pasado, para conocer qué cotización de dólar mayorista aguardan ahora para fin de diciembre.

Los nuevos pronósticos de tipo de cambio mayorista para fines de 2026 están encabezados por Invecq Consulting ($1.750), Oxford Economics ($1.658), Credicorp Capital ($1.640), BBVA Research ($1.645) e Itau Unibanco ($1.600).

Como se observa, hay una marcad dispersión entre los precios proyectados por estas firmas, con un máximo de $1.750 y un mínimo $1.600.

Cabe rescatar que la tendencia de las estimaciones de los expertos es a la baja, debido a que hace cuatro meses se esperaba, entre las expectativas más altas, que el billete mayorista llegue hasta los $1.996 a fines de diciembre.

Precio de dólar mayorista para fin de año esperado por bancos y consultoras.

Por los pronto, el Gobierno mantiene controlado al precio del dólar mayorista en torno a los $1.510, aunque inquieta en el mercado la menor liquidación estacional de divisas de exportaciones y la tensión creciente por las elecciones presidenciales del 2027.

"El BCRA está comprando cada vez menos dólares: apenas el 3% del volumen diario operado, con un dólar más demandado. El menor ritmo comprador deja entrever cautela con la dinámica cambiaria", detalla un informe de la consultora LCG.

Al respecto, el Banco Central compró el viernes u$s36 millones y en todo septiembre acumula compras por "apenas" u$s203 millones. Una cifra que luce escueta si se considera que en todo el 2026 acumula adquisiciones por u$s14.300 millones.

Por lo pronto, el precio actual del dólar en el mercado dista bastante de la actual banda máxima de flotación establecida por el BCRA para no intervenir en el mercado, que se actualiza de manera mensual en base a la inflación registrada dos meses atrás (t-2), y que hoy se ubica en torno a los $1.903,5.

En el mercado de opciones y futuros del Matba-Rofex (A3) se está negociando para fin de año un dólar mayorista de $1.605, un incremento contemplado de 6,2% desde ahora hasta entonces, y un valor que es inferior a lo proyectado por las consultoras más confiables.

De acuerdo a fuentes del Banco Central, la política monetaria busca evitar saltos "infundados" en la cotización del tipo de cambio, por eso se está controlando su precio con intervenciones en el mercado.

Así, los economistas esperan que el movimiento del precio del dólar mayorista para los próximos meses sea de manera administrada, para evitar turbulencias.

"Consideramos que se registrará un deslizamiento en torno al 2% por mes de acá a fin de año, parecido al movimiento de la inflación, que la vemos apenas por abajo", indica Lorenzo Sigaut Gravina, director de análisis macroeconómico de Equilibra, que proyecta un billete mayorista de $1.670.

En tanto, Sebastián Menescaldi, economista y director asociado de Eco Go, que espera un dólar de $1.659 para fin de año, suma: "Seguimos viendo un avance lento, controlado, para el dólar, mientras que la inflación va a estar cercana al 30%".

La preocupación del mercado, claro está, es que se siga atrasando el precio del dólar respecto a la inflación, y en este equilibrio delicado y en la previa a un año electoral, el Gobierno decidirá qué variables seguirá manteniendo vigiladas. La expectativa es que haya para fin de año un "tsunami" de liquidaciones de divisas del campo, petróleo y minería, que le permita tener sin tensiones a esta variable cambiaria.-