Las reservas cayeron u$s2.000 millones en tres semanas y el dólar volvió a subir

La autoridad monetaria perdió casi u$s2.000 millones en las últimas tres semanas, pese a mantener compras diarias de divisas en el mercado oficial

Las reservas internacionales del Banco Central cayeron u$s88 millones este jueves y cerraron en u$s48.845 millones, un nivel que refleja una sangría acelerada en las últimas tres semanas.

La cifra marca un retroceso alarmante. Desde el 3 de septiembre, cuando las reservas tocaron u$s50.800 millones -su punto más alto desde 2019-, el Banco Central perdió u$s1.955 millones en apenas 21 días.

La caída ocurrió pese a que la autoridad monetaria mantuvo su racha compradora. El jueves cerró con saldo positivo de u$s8 millones en el mercado oficial.

Con esa operación, las compras acumuladas de septiembre llegaron a u$s232 millones. La racha positiva se extendió a 13 ruedas consecutivas, un récord que contrasta con la pérdida de reservas.

El BCRA compra menos dólares que en meses anteriores

En lo que va de 2026, el saldo comprador del Banco Central alcanza los u$s14.327 millones. Sin embargo, el ritmo de septiembre es el más bajo en cinco meses.

El promedio diario de compras se ubicó en u$s13 millones durante septiembre. Muy por debajo de los u$s38 millones de agosto.

En julio, el promedio había sido de u$s103 millones. En junio, de u$s68 millones. Y en mayo, el BCRA había comprado u$s137 millones por día en promedio.

La racha compradora convive así con un ritmo de adquisición de divisas muy inferior al de los meses más fuertes del programa económico.

Qué factores explican la caída de reservas más allá de las compras

Las reservas brutas no solo reflejan las operaciones del BCRA en el mercado cambiario. También incorporan movimientos de valuación de activos internacionales.

El oro cayó 0,4% durante la jornada del jueves, lo que afectó el valor de las tenencias de la autoridad monetaria en ese metal, un componente clave de las reservas brutas.

Además, intervienen pagos de deuda externa, movimientos de organismos multilaterales y ajustes contables. Todos esos factores pueden generar descensos en las reservas independientemente de las compras diarias.

La combinación de compras menores y presiones sobre activos internacionales explica la sangría de u$s2.000 millones en tres semanas.

El dólar mayorista alcanzó un nuevo récord nominal

El tipo de cambio mayorista tocó los $1.521 durante la rueda. Cerró en $1.519,50, con una suba diaria de $3,50.

Ese nivel representa un nuevo máximo nominal histórico. Sin embargo, todavía se ubicó 25,8% por debajo del techo de la banda cambiaria.

El techo este jueves fue de $1.911,44. La brecha muestra que el tipo de cambio tiene margen para seguir subiendo dentro del esquema oficial.

La presión sobre el peso se dio en un contexto adverso para las monedas emergentes a nivel global. Jornada muy complicada para esas divisas, según describió el analista financiero Javier Giordano.

Pese al bajo volumen operado, se mantuvo elevada la actividad en bonos dólar linked. Esos instrumentos reflejan expectativas de depreciación del peso.

El dólar tarjeta superó por primera vez los $2.000

La suba también impactó en el segmento minorista. El dólar avanzó $5 y cerró en $1.540 para la venta en el Banco Nación.

El promedio informado por el BCRA entre las entidades financieras se ubicó en $1.538,39. Una cifra que marca la presión sostenida sobre todas las cotizaciones.

Con ese movimiento, el dólar tarjeta —que incluye el 30% de impuesto PAÍS y el 30% de percepción a cuenta de Ganancias— superó por primera vez los $2.000, un umbral psicológico clave para consumidores y ahorristas.

El avance del tipo de cambio en todos los segmentos refleja la tensión cambiaria de septiembre. Las reservas del BCRA siguen bajo presión mientras el dólar mayorista escala posiciones.