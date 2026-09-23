El BCRA redujo el nivel de compras y las reservas anotaron su mayor caída en el mes

El Banco Central sumó apenas u$s6 millones este miércoles, pero las reservas brutas cayeron u$s481 millones. Los motivos detrás del retroceso

Las reservas internacionales brutas del Banco Central (BCRA) registraron este miércoles 23 de septiembre la mayor caída diaria del mes: el stock retrocedió u$s481 millones y cerró en u$s48.933 millones. La cifra alejó al BCRA de la zona de u$s50.000 millones y profundizó el deterioro de las últimas ruedas.

La paradoja de la jornada fue notoria. La autoridad monetaria volvió a terminar con saldo comprador en el mercado oficial. En concreto, adquirió u$s6 millones, uno menos que los u$s7 millones que sumó el martes y dos menos de los u$s8 millones del lunes. Así, llevó a u$s224 millones las compras acumuladas de septiembre.

El saldo comprador de 2026 llegó a u$s14.319 millones. La racha positiva se extendió así a 12 ruedas consecutivas.

Sin embargo, la intervención oficial siguió siendo marginal frente al tamaño de la rueda. En el segmento de contado se operaron u$s481,2 millones. El BCRA compró apenas u$s6 millones.

La participación oficial representó cerca del 1% del volumen negociado. Una proporción que volvió a mostrar el bajo ritmo de absorción de divisas.

El promedio diario de septiembre bajó a u$s13 millones, muy por debajo de u$s38 millones en agosto, u$s103 millones en julio, u$s68 millones en junio y u$s137 millones en mayo. Así, la racha compradora convive con una acumulación limitada: el BCRA sigue sumando divisas, pero a una velocidad muy inferior a la de los meses más fuertes del programa.

La baja del stock también estuvo influida por factores de valuación. El oro retrocedió 1,30% y habría restado cerca de u$s150 millones al valor contable de las tenencias del BCRA.

Además, el dólar global avanzó 0,60% en una rueda en la que el euro cayó 0,60%, la libra bajó 0,80%, el yuan se depreció 0,20% y el yen perdió 0,60% frente a la divisa estadounidense.

Dólar mayorista: nueva suba con tono comprador sostenido

En el mercado cambiario, el dólar mayorista cerró en $1.507 para la compra y $1.516 para la venta. Eso implicó un avance de dos pesos respecto al cierre previo.

La suba se dio en una rueda de menor volumen. Pero el tono comprador fue sostenido: la demanda por cobertura ganó intensidad durante la jornada.

Los mínimos se anotaron al comienzo en $1.515, apenas un peso por encima del cierre anterior. Luego, la presión compradora llevó la cotización hasta máximos de $1.518 durante el inicio del segundo tramo de operaciones.

Sobre el cierre, una leve recuperación de la oferta permitió que el precio se acomodara por debajo de ese pico. Aunque igualmente terminó con una nueva suba diaria.

En los tres primeros días de la semana, el mayorista acumuló un avance de $1,50. Por debajo de los $5 registrados en igual tramo de la semana anterior.

Aun así, la demanda estacional por cobertura de fin de mes volvió a aparecer. Y llevó al tipo de cambio a tocar máximos puntuales en $1.518.

Dólares financieros: el CCL marcó la presión más fuerte

Entre los dólares financieros, el MEP subió 0,40% hasta $1.541,89. Mientras tanto, el contado con liquidación avanzó 1,90% hasta $1.611,92.

El dólar blue aumentó 0,32% y cerró en $1.560. Con estos valores, la brecha entre el blue y el mayorista quedó en 2,90%.

El CCL se ubicó en 4,54% por encima del oficial. La distancia contra el techo de la banda cambiaria, informado en $1.879,97, quedó en 20,27%.

De esta forma, el mayorista siguió lejos del límite superior del esquema. Aunque el movimiento del CCL mostró una mayor presión en el canal financiero.

Futuros y tasas: curva plana con leve retroceso

En futuros, se negociaron u$s1.222 millones. La curva cerró casi sin cambios, con una variación promedio negativa de 0,01%.

Septiembre no registró cambios. Octubre subió 0,03%, noviembre y diciembre cedieron 0,03%. Los tramos de 2027 mostraron movimientos acotados.

La tasa implícita de septiembre quedó en 1,88% mensual, equivalente a 22,60% anualizado. Octubre se ubicó en 1,77% mensual, o 21,25% anualizado.

En el mercado de dinero, la TAMAR subió de 23,50% a 23,63%. Mientras que la BADLAR avanzó de 22% a 22,50%.

Así, la jornada combinó una nueva suba del mayorista, presión en los financieros, tasas algo más altas y la mayor caída mensual de reservas, pese a que el BCRA volvió a comprar dólares en el mercado oficial.