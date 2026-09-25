La deuda soberana y las necesidades de financiamiento elevan la presión sobre las tasas, mientras el oro gana demanda como refugio

El oro vuelve a captar la atención de los inversores en un escenario internacional atravesado por el crecimiento de la deuda, tasas elevadas y dudas sobre la capacidad de algunos gobiernos para afrontar sus compromisos financieros.

La demanda del metal también se refleja en los ETF vinculados al oro, que aumentó con fuerza. Entre los argumentos que sostienen este interés aparece una diferencia entre la disponibilidad del activo y la evolución de las variables monetarias: la cantidad de oro es limitada, mientras que la deuda y la oferta monetaria continúan expandiéndose.

El renovado interés por este activo se produce mientras distintos indicadores muestran que el costo de financiar a los Estados se encuentra bajo presión.

Deuda soberana: cuánto aumentó el costo de financiamiento para los gobiernos

Las tasas de los principales mercados de deuda muestran el cambio de escenario. El rendimiento del bono estadounidense a 10 años se acerca al 5%, mientras que el Reino Unido también se encuentra por encima de ese nivel. En España, el rendimiento ronda el 3,8%.

Los rendimientos de los bonos suben en las principales economías

El problema no se limita al precio que deben pagar los gobiernos para conseguir nuevos recursos. Un nivel elevado de tasas también incrementa el gasto destinado a atender los compromisos ya asumidos.

En los países de la OCDE, los intereses de la deuda soberana sumaron u$s2,2 billones durante 2025. Al mismo tiempo, los Estados continúan enfrentando nuevas necesidades de financiamiento, lo que mantiene abierta la discusión sobre la sostenibilidad de sus cuentas públicas.

La inflación agrega otra variable al escenario. El encarecimiento de la energía continúa ejerciendo presión sobre los precios y se suma al fuerte crecimiento de la oferta monetaria registrado desde 2020.

Deuda de Francia: el déficit ronda el 5% y preocupa su impacto en Europa

Dentro de Europa, Francia aparece entre los países que generan mayor atención por la situación de sus finanzas públicas. Su déficit se ubica cerca del 5% del PBI, mientras que la deuda se aproxima al 120%. A estos números se agrega un contexto de incertidumbre tanto fiscal como política.

El costo de los intereses de la deuda soberana sigue en aumento

La preocupación excede las cuentas francesas. Un episodio de tensión relacionado con la deuda del país podría terminar afectando a otros mercados europeos, especialmente si elevara todavía más el costo de obtener financiamiento.

La inteligencia artificial abre otro frente de demanda de capital

Mientras los gobiernos buscan recursos para cubrir sus necesidades financieras, las grandes empresas tecnológicas también están recurriendo al mercado de deuda.

El objetivo es financiar parte de las inversiones asociadas con la inteligencia artificial, un proceso que incorpora un nuevo demandante de capital en un mercado donde los Estados ya necesitan captar grandes cantidades de recursos.

Esta competencia puede contribuir a mantener altos los rendimientos de los bonos de mayor plazo y sumar presión sobre las condiciones financieras.

Bitcoin y oro ganan protagonismo como alternativas frente a la incertidumbre financiera

En Estados Unidos, además, aparecen señales de tensión en otros segmentos. Los préstamos para automóviles subprime presentan una morosidad elevada, mientras que los precios de las viviendas permanecen en máximos pese a que las compras muestran debilidad.

La advertencia de Ray Dalio y el papel del oro

Este conjunto de factores alimenta las advertencias de inversores como Ray Dalio, quien plantea el riesgo de una posible crisis de deuda.

El razonamiento detrás de una mayor demanda de oro está relacionado con la confianza en las monedas y en los títulos soberanos. Si esa confianza se deteriorara, el metal podría beneficiarse de una búsqueda de activos considerados refugio.

Por eso, el comportamiento de los ETF de oro adquiere relevancia dentro de un mercado que sigue de cerca la evolución del endeudamiento global.

El escenario, en definitiva, combina mayores obligaciones financieras, tasas de interés elevadas, inflación todavía condicionada por la energía y una fuerte expansión monetaria. La necesidad de conseguir nuevos recursos, tanto por parte de los gobiernos como de las empresas, agrega presión a unos mercados que permanecen atentos al costo de la deuda.