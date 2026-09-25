Los CEDEARs de empresas y ETF que eligió Research for Traders para invertir en pesos

La consultora Research for Traders (RFT) realizó una selección de 58 Certificados de Depósitos Argentinos (CEDEARs) para invertir ahora

Los CEDEARs dolarizan pesos y ayudan a diversificar en activos globales.

Los CEDEARs se encuentran entre las inversiones más recomendadas en este momento, debido a que se compran en pesos y permiten diversificar posiciones dolarizadas al adquirir fracciones de empresas e índices (ETF) mundiales. En esta línea, la estrategia de inversión de Research for Traders (RfT), dirigida por el economista Gustavo Neffa, seleccionó 58 de estos activos entre los cerca de 420 que cotizan en el ByMA. Los preferidos abarcan desde gigantes tecnológicos hasta empresas financieras, energéticas, industriales y compañías reconocidas por sus pagos de dividendos.

Uno de los principales rasgos del portafolio es su fuerte exposición al sector tecnológico, ya que la cartera distingue entre compañías tecnológicas de gran capitalización y empresas de mediana capitalización, permitiendo combinar firmas consolidadas con otras vinculadas a segmentos específicos de dicha industria. A esto se suman posiciones en semiconductores, infraestructura de datos, ciberseguridad y plataformas digitales.

El listado también incorpora empresas de energía, bancos, commodities, consumo, salud, industria y una selección específica de compañías caracterizadas por sus pagos de dividendos.

Los Certificados de Depósitos Argentinos (CEDEARs) se compran en pesos, listan a nivel local en el ByMA, y son fracciones de acciones de empresas e índices sectoriales (ETF) que cotizan a nivel mundial en dólares, por lo que son una forma de cubrirse de las variaciones del tipo de cambio, ya que ajustan su valor por el contado con liquidación. Asimismo, su precio depende del movimiento que tenga el activo original al que representan.

Los CEDEARs recomendados por Research for Traders se caracterizan por combinar una fuerte exposición al crecimiento tecnológico con sectores tradicionales de la economía. Tecnología y semiconductores concentran una parte importante de las alternativas, con Nvidia, Microsoft, Amazon, Google, AMD, TSM, Micron, ASML, Broadcom y otras compañías vinculadas a la infraestructura digital.

Finalmente, incorpora CEDEARs de empresas de sectores maduros y negocios diversos que pagan dividendos.

CEDEARs de gigantes tecnológicos: Nvidia, Microsoft y Amazon

Dentro del grupo de CEDEARs de empresas tecnológicas de gran capitalización seleccionadas por RfT, aparecen Nvidia (NVDA), Google (GOOGL), Amazon (AMZN), Taiwan Semiconductor (TSM), AMD (AMD) y Microsoft (MSFT).

Nvidia constituye una de las principales referencias del grupo tecnológico y su presencia permite exposición al negocio de chips y procesamiento utilizado en inteligencia artificial. Por su parte, AMD también pertenece al universo de semiconductores, mientras que Taiwan Semiconductor ocupa un lugar estratégico dentro de la fabricación global de chips.

Microsoft y Amazon aportan exposición a grandes plataformas tecnológicas y servicios digitales, mientras que Google suma el negocio de búsquedas, publicidad digital y servicios tecnológicos. En conjunto, estas posiciones concentran buena parte de la exposición de la cartera a las grandes compañías globales de tecnología.

Segunda línea tecnológica: CEDEARs de semiconductores, IA y ciberseguridad

La estrategia de RfT amplía considerablemente el universo tecnológico mediante una segunda categoría de compañías de mediana capitalización. Allí aparecen Micron Technology (MU), ASML (ASML), Palantir (PLTR), Broadcom (AVGO), Marvell Technology (MRVL), Sandisk (SNDK), Robinhood (HOOD), S&P Global (SPGI).

También se suman Celestica (CLS), Coinbase (COIN), Arista Networks (ANET), KLA Corporation (KLAC), Dell Technologies (DELL), Palo Alto Networks (PANW) y SK Hynix (SKHY).

El listado permite cubrir distintos subrubros de la cadena tecnológica. Micron y SK Hynix están vinculadas con el negocio de memorias, mientras que ASML y KLA forman parte del ecosistema de equipamiento y tecnología para la fabricación de semiconductores.

Broadcom, Marvell, Arista y Celestica permiten incorporar exposición a infraestructura tecnológica y redes, mientras que Palo Alto Networks representa el segmento de ciberseguridad. Dell suma hardware y soluciones de infraestructura tecnológica.

Por otro lado, Palantir aporta exposición al desarrollo de software y análisis de datos, Coinbase al ecosistema de activos digitales y Robinhood a los servicios financieros digitales. S&P Global completa el segmento con servicios de información y análisis financiero.

Consumo y salud: Procter & Gamble, Spotify y Eli Lilly

La cartera de CEDEARs también busca diversificar fuera del universo tecnológico. En consumo no discrecional aparecen Procter & Gamble (PG) y Spotify (SPOT).

Procter & Gamble permite incorporar una compañía vinculada al consumo masivo, mientras que Spotify ofrece exposición al negocio global de streaming de música y contenidos digitales.

En salud, la selección incluye Eli Lilly (LLY), una de las principales compañías farmacéuticas del listado.

CEDEARs de Industria, aeroespacial y exploración espacial

Dentro del segmento industrial de los CEDEARs recomendados por Research for Traders figuran Caterpillar (CAT), Weg (WEGE3), RTX Corporation (RTX), AST SpaceMobile (ASTS), Rocket Lab (RKLB) y SpaceX (SPCX).

En resumen, la composición reúne empresas industriales tradicionales, como Caterpillar y Weg, junto con compañías vinculadas con defensa, aeroespacio y tecnología espacial.

Por ejemplo, RTX representa el negocio aeroespacial y de defensa, mientras que AST SpaceMobile, Rocket Lab y SpaceX aportan exposición a distintas áreas de la nueva economía espacial.

Este segmento es uno de los que presenta mayor diversidad temática dentro de la cartera, al combinar maquinaria y equipamiento industrial con compañías vinculadas al desarrollo de satélites, lanzamientos espaciales y comunicaciones.

CEDEARs de materias primas, con minería a la cabeza

Los bienes básicos también tienen un lugar destacado en los CEDEARs recomendados. Por eso, RFT incluye Freeport-McMoRan (FCX), BHP Group (BHP), Vale (VALE), Hecla Mining (HL) y Adecoagro (AGRO).

A estas compañías se suman dos CEDEARs de ETF (índices): COPX, orientado a empresas vinculadas con el cobre; y GSG, que brinda exposición al mercado de commodities.

La presencia de COPX resulta particularmente relevante porque permite acceder a un conjunto de compañías del sector del cobre a través de un único instrumento.

Por el lado de Freeport-McMoRan y BHP, representan grandes compañías mineras internacionales, mientras que Vale agrega exposición al negocio de minería y materias primas.

Bancos y servicios financieros

El sector financiero está representado en CEDEARs de empresas mundiales, donde RfT recomienda a Nu Bank (NU), JPMorgan (JPM), Goldman Sachs (GS), Morgan Stanley (MS), Interactive Brokers (IBKR) y American Express (AXP).

La selección combina bancos tradicionales de alcance global, como JPMorgan, Goldman Sachs y Morgan Stanley, con modelos vinculados a las nuevas plataformas financieras.

Desde el lado de los CEDEARs de Nu Bank e Interactive Brokers, los expertos sostienen que permiten ampliar la exposición hacia servicios financieros digitales y plataformas de inversión, mientras que American Express aporta una compañía global vinculada al negocio de pagos y servicios financieros.

Energía: petróleo y gas como otro eje de la cartera de CEDEARs

La cartera de CEDEARs elegidos por RfT también contempla compañías del sector energético, como Shell (SHEL), Chevron (CVX), ConocoPhillips (COP) y Golar LNG (GLNG), que conforman el grupo de energía.

Shell y Chevron son grandes compañías integradas del sector, mientras que ConocoPhillips tiene una fuerte exposición al negocio de exploración y producción de hidrocarburos. Golar LNG, en tanto, está vinculada al negocio del gas natural licuado.

Esta selección agrega al portafolio exposición a la evolución de los mercados internacionales de petróleo y gas y complementa las posiciones vinculadas con commodities.

CEDEARs que aportan dividendos

Por el lado del conjunto de CEDEARs de empresas seleccionadas por sus pagos de dividendos, aparecen Philip Morris International (PM), Novartis (NVS), HSBC Holding (HSBC), Merck (MRK), AT&T (T), Altria (MO), Verizon (VZ), Realty Income (O), Blackstone (BK) y Prologis (PLD).

La selección reúne compañías de diferentes industrias. Philip Morris y Altria pertenecen al sector de consumo; Novartis y Merck al sector farmacéutico; HSBC al negocio bancario; AT&T y Verizon a telecomunicaciones.

Asimismo, Realty Income y Prologis están vinculadas al mercado inmobiliario. Por su parte, Blackstone aporta exposición al negocio global de gestión de activos alternativos.