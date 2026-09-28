A la hora de invertir en empresas del exterior, la opción más popular en nuestro país son los CEDEARs, los cuales representan a una fracción de las acciones originales. De esta forma, le permiten al inversor local diversificar su cartera y, al mismo tiempo, gozar de los mismos derechos que tienen los activos originales.

Por lo tanto, cuando esas empresas distribuyen dividendos, los accionistas locales también reciben el mismo porcentaje de retorno sobre el capital invertido, es decir, el proporcional correspondiente.

Los cinco CEDEARs que pagan dividendos en dólares

Varias empresas pagarán esta semana dividendos en dólares. El primer pago será el martes 29 de septiembre, cuando Goldman Sachs distribuya u$s5 por acción original. El banco de inversión elevó en julio su dividendo trimestral desde u$s4,5 a u$s5 y estableció como fecha de pago el 29 de septiembre para los accionistas registrados al 1 de septiembre.

El CEDEAR de Goldman Sachs tiene un ratio de 13 certificados por cada acción subyacente. Por lo tanto, antes de retenciones y gastos, el equivalente teórico del dividendo es de unos u$s0,38 por cada uno.

Luego, el miércoles 30 de septiembre será el turno de PepsiCo, que pagará u$s1,48 por acción. La empresa informó que ese dividendo trimestral representa un aumento del 4% frente al mismo pago del año anterior y forma parte de una distribución anualizada de u$s5,92 por acción.

En Argentina, el CEDEAR de PepsiCo tiene un ratio de 18 certificados por cada acción. Eso lleva el dividendo bruto equivalente a aproximadamente u$s0,082 por CEDEAR.

Por último, el jueves 1 de octubre se concentrarán los otros tres pagos. Coca-Cola abonará u$s0,53 por acción, Nvidia distribuirá u$s0,25 y Nike pagará u$s0,41 por cada acción estadounidense.

En los tres casos, los ratios de conversión locales son diferentes: 5 CEDEARs representan una acción de Coca-Cola, 24 representan una de Nvidia y 12 equivalen a una de Nike. Por lo tanto, los dividendos brutos teóricos por certificado son de aproximadamente u$s0,106 para KO, u$s0,0104 para NVDA y u$s0,0342 para NKE.

Cuánto cobra realmente un inversor argentino

La diferencia entre el dividendo anunciado por la compañía y el dinero que finalmente llega a la cuenta comitente es importante. En el caso de los CEDEARs, el pago se distribuye en función de la cantidad de certificados y del ratio correspondiente, pero sobre el dividendo bruto pueden aplicarse retenciones impositivas y gastos asociados al mecanismo de custodia.

Por ejemplo, algunos CEDEARs como el de empresas estadounidenses están alcanzados por una retención del 30%, además de comisiones, entre otros gastos. Por lo tanto, el importe efectivo depende de cada especie y del esquema aplicado al pago.

Cómo invertir en CEDEARs desde Argentina

Para operar CEDEARs, el inversor necesita una cuenta comitente en una sociedad de bolsa o agente autorizado por la Comisión Nacional de Valores. Una vez abierta y fondeada, permite comprar y vender estos certificados desde las plataformas habilitadas para operar en el mercado local.

Estos activos se negocian en pesos y representan activos emitidos en el exterior. Además de la variación de precio, pueden generar dividendos en dólares cuando la empresa o el activo subyacente realiza una distribución. El cobro se canaliza a través del esquema de custodia y liquidación correspondiente.

Antes de operar, es fundamental revisar el ratio de conversión del CEDEAR elegido, la política de dividendos de la empresa y los costos asociados a la operación. También se tiene que considerar las fechas del dividendo, porque la tenencia necesaria para acceder a una distribución se determina según las reglas del mercado y la fecha de registro correspondiente.

En el caso de querer invertir en CEDEARs que paguen dividendos, no solo se debe tener en cuenta la frecuencia de los pagos, sino también la evolución histórica de las distribuciones y el precio para dimensionar el rendimiento que representa ese activo.

También es importante la cotización del activo subyacente y el tipo de cambio implícito del CEDEAR. Por eso, dos certificados que pagan dividendos pueden tener comportamientos muy diferentes para el inversor argentino, incluso cuando ambos lo hagan de forma periódica.