Los argentinos compraron menos dólares que en julio, aunque la demanda siguió en niveles elevados y cambió el destino de buena parte de esos fondos

Las personas humanas realizaron compras netas de moneda extranjera por u$s3.366 millones durante agosto, según el Balance Cambiario del Banco Central. La cifra quedó por debajo de los u$s4.124 millones de julio, pero siguió mostrando una fuerte demanda de dólares por parte de los hogares.

Sin embargo, el dato que cambia la lectura aparece al mirar qué pasó con esos fondos después de la compra.

Cuántos dólares compraron los argentinos en agosto

El principal componente de esa demanda fueron los billetes en moneda extranjera, con compras netas por u$s2.463 millones. A eso se sumaron u$s469 millones correspondientes a giros de divisas sin fines específicos y otros u$s515 millones vinculados con servicios y gastos corrientes.

Si bien la comparación mensual muestra una moderación, no es necesariamente un cambio de tendencia. En julio, las personas humanas habían comprado u$s2.916 millones en billetes y acumulado compras netas de moneda extranjera por u$s4.124 millones.

El dato también muestra que la compra de dólares siguió concentrando una parte importante de la demanda minorista de divisas, incluso después de la fuerte suba registrada en julio. En agosto, además, 1,7 millones de personas compraron billetes, mientras que unas 734.000 realizaron ventas.

La cantidad de compradores cayó frente al mes anterior, pero permaneció en un nivel elevado. Sin embargo, la parte que llama la atención es que, según el BCRA, de las compras netas de billetes y divisas sin fines específicos, alrededor de u$s1.100 millones quedaron depositados en bancos locales.

Otros u$s700 millones incrementaron la posición de activos externos, mientras que unos u$s900 millones fueron entregados a las entidades para cubrir gastos de servicios y otros consumos corrientes realizados con tarjetas.

De esta forma, el 42% de los dólares permanecieron depositados en bancos locales, mientras que el 27% fue al sistema informal. En julio, el escenario había sido diferente. De las compras netas de billetes y divisas sin fines específicos de ese mes, el BCRA había estimado que unos u$s1.000 millones quedaron depositados en bancos locales, otros u$s1.000 millones incrementaron la posición de activos externos y unos u$s900 millones fueron utilizados para cubrir consumos con tarjeta.

La demanda de moneda extranjera de las personas humanas aparece en un mercado cambiario muy diferente al de los años anteriores, pero el dólar sigue teniendo su "lugar histórico" como instrumento de ahorro y cobertura para los hogares.

Qué pasó con las reservas del Banco Central

Mientras las personas humanas mantuvieron una demanda elevada de dólares, las reservas internacionales del Banco Central aumentaron u$s660 millones durante agosto y terminaron el mes en u$s48.259 millones.

La mejora se explicó principalmente por las compras de moneda extranjera realizadas por el propio BCRA en el mercado de cambios, por u$s770 millones, y por el aumento de la cotización en dólares de los activos que integran las reservas, que aportó otros u$s909 millones.