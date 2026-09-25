El BCRA no compró dólares y las reservas cayeron u$s600 millones tras un pago al FMI

El Banco Central cortó la racha de compras y las reservas cerraron la semana en u$s48.245 millones, su nivel más bajo en todo el mes

Las reservas internacionales del BCRA sufrieron este viernes 25 de septiembre su peor caída diaria del mes. El stock retrocedió u$s600 millones y cerró en u$s48.245 millones, el nivel más bajo de todo septiembre.

La baja se explicó por un pago de capital al FMI cercano a los u$s800 millones. El Tesoro afrontó el vencimiento con depósitos en moneda extranjera que mantenía en el BCRA, en línea con el cronograma financiero previsto para septiembre.

El deterioro profundizó la tendencia negativa de las últimas ruedas. Además, se dio en una jornada en la que la autoridad monetaria cortó su racha de compras en el mercado oficial.

Este movimiento ayudó a explicar por qué las reservas brutas cayeron con tanta fuerza. Y eso ocurrió aun cuando algunos factores de valuación jugaron a favor del saldo final.

El oro subió 0,66% en los mercados internacionales. Eso habría aportado cerca de u$s50 millones al valor contable de las tenencias del Banco Central.

Por otro lado, el dólar global bajó 0,23%. Mientras tanto, el euro avanzó 0,14%, la libra subió 0,20%, el yen se apreció 1% frente al dólar y el yuan quedó estable.

Sin embargo, estos movimientos favorables no alcanzaron para compensar el impacto del desembolso al organismo internacional. La combinación de factores dejó un saldo negativo de u$s600 millones en las arcas del Central.

El BCRA no compró dólares en el mercado oficial

En el Mercado Libre de Cambios, el BCRA no registró compras durante la jornada. El saldo positivo acumulado de septiembre se mantuvo en u$s232 millones.

Las adquisiciones de 2026 quedaron en u$s14.327 millones. Esto sucedió después de una semana en la que el acumulado apenas alcanzó los u$s29 millones.

La falta de intervención compradora se dio en una rueda con u$s671 millones operados en el segmento de contado. Por lo tanto, la participación oficial fue nula.

El promedio diario de compras en septiembre bajó a u$s12 millones, todavía lejos de los u$s38 millones de agosto, los u$s103 millones de julio, los u$s68 millones de junio y los u$s137 millones de mayo.

La comparación con meses anteriores muestra un marcado retroceso en la capacidad del BCRA para hacerse de divisas. Este punto preocupa de cara a los vencimientos que restan hasta fin de año.

El dólar mayorista volvió a subir

En el mercado cambiario, el dólar mayorista subió 0,39% y cerró en $1.525,50 para la venta. La cotización quedó a 21,67% del techo de la banda, informado en $1.879,97.

La demanda por cobertura volvió a incidir sobre la dinámica de la rueda. Los operadores mostraron un apetito sostenido por dólares ante la incertidumbre sobre la evolución de las reservas.

El avance también se trasladó a los dólares alternativos. El MEP subió 0,50% hasta $1.551,93, mientras que el contado con liquidación avanzó 0,50% hasta $1.621,90.

A su vez, el dólar blue aumentó 0,33% y cerró en $1.560. Con estos valores, la brecha entre el blue y el mayorista quedó en 2,26%, mientras que el canje se ubicó en 4,51%.

Las brechas se mantuvieron relativamente comprimidas. Sin embargo, el movimiento conjunto de todos los tipos de cambio reflejó una presión generalizada sobre el mercado.

Futuros del dólar y tasas de interés

Los futuros acompañaron la presión sobre el tipo de cambio y cerraron con una suba promedio de 0,27%. Septiembre avanzó 0,39%, octubre subió 0,35%, noviembre aumentó 0,25% y diciembre ganó 0,24%.

En los tramos de 2027, las variaciones también fueron mayormente positivas. Aunque las subas resultaron más moderadas en junio.

Con esos movimientos, la tasa implícita de septiembre quedó en 2,19% mensual, equivalente a 26,32% anualizado. Mientras que octubre se ubicó en 1,74% mensual, o 20,85% anualizado.

En el mercado de dinero, la TAMAR subió de 23,63% a 23,75%. Por su parte, la BADLAR avanzó de 22,50% a 23%.

El endurecimiento de las tasas reflejó la cautela de los inversores. La combinación de reservas en baja y escasas compras del BCRA generó dudas sobre la capacidad de sostener la estabilidad cambiaria.

Qué sigue para las reservas hasta fin de año

La jornada dejó un cambio relevante frente a las ruedas anteriores. El BCRA no compró dólares, las reservas tuvieron la mayor baja de septiembre por el pago al FMI y el mercado convalidó subas en el mayorista, los financieros, los futuros y las tasas.

Por eso, el cierre de la semana volvió a concentrar la atención en la acumulación de reservas y en la disponibilidad de divisas del Tesoro para enfrentar los vencimientos que quedan hasta fin de año.

Los próximos meses presentan un desafío para la autoridad monetaria. La necesidad de seguir comprando dólares en el mercado oficial choca con un flujo de divisas cada vez más acotado.

Al mismo tiempo, el calendario de pagos al FMI y otros acreedores sigue presionando sobre el stock de reservas. La combinación de ambos factores mantiene la tensión cambiaria en el centro de la escena económica.