Verano 2027: cuánto costará alquilar en la Costa y cuáles son los destinos más baratos

Las inmobiliarias de los balnearios de la Costa ya trabajan con los precios para la próxima temporada para las distintas opciones que ofrecen

Los precios de alquiler para el verano 2026/27 varían enormemente por destino, fecha (enero es más caro) y tipo de propiedad.

La temporada de verano 2026/2027 comienza a tomar forma y quienes todavía no reservaron sus vacaciones ya pueden tener una primera referencia de cuánto deberán pagar para alquilar una propiedad en la Costa Atlántica.

El mercado presenta una particularidad: no existe un precio único para cada localidad. La diferencia entre una propiedad frente al mar y otra ubicada a varias cuadras puede ser enorme, al igual que entre una casa con pileta y una vivienda básica. También cambia mucho el valor según la fecha elegida. En términos generales, enero concentra los precios más elevados, mientras que febrero comienza a mostrar reducciones, especialmente durante la segunda quincena. La diferencia puede ser de varios miles de dólares en los destinos más exclusivos.

Además, mientras en algunas localidades predominan los precios en pesos, en los mercados de mayor poder adquisitivo se mantiene una importante oferta denominada en dólares.

Mar del Plata: desde $588.000 por semana

Mar del Plata aparece como uno de los destinos con mayor variedad de precios. El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mar del Plata difundió valores orientativos para la temporada 2026/27. Para un departamento de un ambiente para dos o tres personas, la referencia comienza en $375.000 por semana. En el caso de un departamento de dos ambientes para tres o cuatro personas, el valor parte de $588.000 semanales.

Para un departamento de tres ambientes destinado a cinco o seis personas, el precio de referencia comienza en $863.000 por semana. Para un chalet de tres ambientes para cinco o seis personas, el valor sugerido parte de $1.176.000 semanales. Estos valores son referencias y no tarifas obligatorias. La ubicación, el estado del inmueble, la cercanía al mar, los servicios y la fecha pueden modificar considerablemente el precio final.

El Colegio de Martilleros señaló además que los valores fueron establecidos buscando mantener la competitividad del destino frente a otras alternativas de vacaciones, por lo que tomando como referencia esos precios, una familia de cuatro personas que consiga un dos ambientes desde $588.000 semanales debería calcular aproximadamente $1,18 millones por una quincena. Para seis personas, un tres ambientes partiría de unos $1,73 millones por dos semanas, siempre que se consiga el valor mínimo sugerido.

Villa Gesell: departamentos para seis personas desde $1,27 millones

Villa Gesell presenta una oferta particularmente amplia de departamentos destinados a familias. Una propiedad de tres ambientes con capacidad para seis personas, ubicada en una zona residencial y con equipamiento para familias, publica un valor de $1,44 millones por la primera quincena de enero, en tanto que para la segunda quincena asciende a $1,44 millones, mientras que febrero aparece con valores de $1,275 millones por quincena. En este caso, además, se cobra un servicio de limpieza de $40.000.

Otra alternativa, también de tres ambientes pero con capacidad para hasta ocho personas, muestra una diferencia mucho más marcada según la fecha, pues la primera quincena de enero cuesta $2,31 millones, mientras que la segunda llega a $2,63 millones. Para la primera quincena de febrero el precio publicado es nuevamente de $2,31 millones, pero para la segunda quincena cae a $1,3 millones.

Esto significa que una familia numerosa puede encontrar en Gesell una diferencia de más de $1,3 millones entre la segunda quincena de enero y la segunda de febrero, para una propiedad similar.

Pinamar: el alquiler premium se paga en dólares

Pinamar, que este año lanzó un proyecto inédito para posicionarse como una ciudad de residencia permanente, juega en otra categoría de precios, pues en las publicaciones de Zonaprop para la temporada 2027 aparecen numerosas casas y departamentos con tarifas expresadas en dólares. A manera de ejemplo, una casa de cinco ambientes para ocho personas, ubicada a una cuadra del mar, publica un valor de u$s4.400 para la primera quincena de enero y u$s4.600 para la segunda. En febrero, el mismo inmueble baja a u$s3.000 durante la primera quincena y u$s2.700 durante la segunda. La diferencia es significativa: pasar de la segunda quincena de enero a la segunda de febrero implica un ahorro de u$s1.900, prácticamente 41% respecto del precio de enero.

También aparecen propiedades todavía más costosas. Una casa de seis ambientes, con cinco dormitorios y capacidad para hasta nueve personas, se publica en u$s4.500 por cada quincena de enero, mientras que en febrero baja a u$s2.800 y u$s2.500. Ya en el segmento superior, una propiedad de Pinamar llega a u$s5.300 para la primera quincena de enero y u$s5.500 para la segunda, mientras que febrero baja a u$s3.500 y u$s3.000. Por eso, en Pinamar la fecha elegida puede tener un impacto mayor que la diferencia entre dos propiedades similares.

Costa Esmeralda: casas que llegan a u$s7.500 la quincena

Costa Esmeralda representa uno de los extremos del mercado, pues en este barrio privado aparecen propiedades con tarifas de varios miles de dólares por quincena. Como ejemplo, una casa de cuatro dormitorios ubicada en el barrio Residencial II se ofrece para enero a u$s6.500 por la primera quincena y u$s5.500 por la segunda, pero para febrero, los valores bajan a u$s3.900 y u$s3.400.

Otra propiedad de tres dormitorios, con pileta y parque, publica u$s5.200 para la primera quincena de enero y u$s5.900 para la segunda. Ya para febrero los valores bajan a u$s3.900 y u$s3.700. Pero eso no es todo, ya que también aparecen casas todavía más grandes y de categoría superior con valores de u$s7.500 por cada quincena de enero y en febrero

En este segmento, además del alquiler, hay que mirar con atención los gastos adicionales, pues algunas publicaciones establecen depósito de garantía, honorarios inmobiliarios, limpieza y otros cargos.

Costa del Este: una alternativa intermedia

Costa del Este ofrece un mercado diferente al de Pinamar y Costa Esmeralda, ya que una casa de tres ambientes, con dos dormitorios, dos baños, jardín y parrilla, ubicada a seis cuadras del mar, se ofrece para enero y febrero a u$s1.300 por quincena y en otra propiedad de cinco ambientes para siete personas, el valor de enero es de u$s2.100 por quincena. Para la primera quincena de febrero se mantiene en u$s2.100, pero baja a u$s1.700 durante la segunda quincena. Como se observa, la diferencia frente a Pinamar y Costa Esmeralda es considerable, especialmente para familias que necesitan una casa completa y no necesariamente buscan estar frente al mar.

San Bernardo: opciones desde $1,5 millones

San Bernardo mantiene una oferta importante en pesos, pues un departamento de dos ambientes para cuatro personas, ubicado a una cuadra del mar y con cochera, publica para 2027 un valor de $900.000 por semana en enero, equivalente a $1,7 millones por quincena. La misma propiedad mantiene esos valores durante la primera quincena de febrero y baja a $800.000 semanales o $1,5 millones por quincena durante la segunda mitad del mes, pero también existen unidades más económicas, aunque las tarifas varían mucho según el estado, ubicación y cantidad de personas.

Un monoambiente ubicado a dos cuadras del mar aparece publicado a $98.800 diarios para enero y febrero, lo cual lleva el costo de una semana a unos $691.600, aunque en este caso el cálculo depende de la cantidad de noches y las condiciones concretas del alquiler.

Mar de Ajó: casas frente al mar desde $2,3 millones

Mar de Ajó también muestra una amplia variedad de precios, pues una casa de cuatro ambientes frente al mar, con cochera, parrilla, Wi-Fi y capacidad familiar, publica $2,45 millones para la primera quincena de enero y $2,6 millones para la segunda y para febrero, el valor publicado baja a $2,3 millones por quincena. La propiedad exige además una seña del 50%, un depósito en garantía equivalente al 20% y cobra una comisión inmobiliaria del 10% sobre el valor total del alquiler. Esto es importante porque el precio publicado no siempre representa el desembolso total inicial.

Enero o febrero: cuánto se puede ahorrar

La comparación muestra que febrero aparece como la principal herramienta para bajar el presupuesto, pues en Villa Gesell, por ejemplo, una propiedad para hasta ocho personas pasa de $2,63 millones durante la segunda quincena de enero a $1,3 millones durante la segunda quincena de febrero. La diferencia llega a $1,33 millones.

En Pinamar, una casa para ocho personas ubicada a una cuadra del mar pasa de u$s4.600 en la segunda quincena de enero a u$s2.700 en la segunda quincena de febrero. El ahorro es de u$s1.900 y en Costa Esmeralda ocurre algo similar, ya que una casa publicada a u$s5.500 para la segunda quincena de enero aparece a u$s3.400 para la segunda de febrero, lo cual marca una diferencia de u$s2.100. El comportamiento tiene una explicación sencilla: enero concentra la mayor demanda de vacaciones familiares y febrero, especialmente después de Carnaval y del comienzo del ciclo escolar, suele tener menor presión sobre los alquileres.

La distancia al mar también pesa

No sólo importa la localidad, pues dentro de cada destino, la distancia al mar puede modificar significativamente la tarifa. En Costa del Este, por ejemplo, la casa de u$s1.300 por quincena está ubicada a seis cuadras de la playa, pero en Pinamar, en cambio, una casa a una cuadra del mar puede superar los u$s4.000 por quincena.

Por eso, comparar únicamente el precio de dos localidades puede llevar a conclusiones equivocadas, por lo que para analizar el verdadero costo hay que poner frente a frente propiedades de similares características, capacidad, cantidad de dormitorios, servicios, cochera y distancia de la playa.

Otro punto que el turista debe mirar antes de reservar son los gastos adicionales, pues algunas publicaciones incluyen cochera, mientras que otras pueden cobrarla aparte y también pueden aparecer gastos de limpieza, depósito de garantía, honorarios inmobiliarios y servicios.

En Costa Esmeralda, por ejemplo, una propiedad relevada establece 20% de reserva, 80% del saldo 30 días antes del ingreso, un depósito de garantía del 30%, honorarios inmobiliarios del 10% más IVA y u$s100 de limpieza y en Mar de Ajó, otra propiedad exige una seña del 50%, un depósito del 20% y comisión inmobiliaria del 10%. Por eso, antes de comparar dos alquileres conviene calcular el costo total de la estadía, y no solamente mirar el número grande que aparece en el aviso.