Reservas del BCRA cayeron y perforaron los u$s48.000 millones por primera vez en dos meses

El desplome del oro tuvo fuerte impacto negativo y septiembre se volvió el mes más crítico para los activos líquidos del Central

Las reservas internacionales brutas del Banco Central cayeron u$s269 millones este lunes 28 de septiembre. El stock cerró en u$s47.976 millones y encadenó su octava baja consecutiva, para cerrar en mínimos en dos meses.

El dato sorprende porque la autoridad monetaria retomó las compras en el mercado oficial. Sin embargo, un factor externo le jugó en contra.

El oro cayó 3,80%, su peor baja en seis meses, y habría restado cerca de u$s300 millones al valor contable de las reservas, un impacto que las compras de divisas no alcanzaron a compensar.

El BCRA adquirió u$s11 millones en la jornada. Con ese saldo, llevó a u$s243 millones el acumulado comprador de septiembre.

Las compras de 2026 llegaron a u$s14.338 millones. Pero la intervención siguió siendo reducida frente al volumen operado.

La entidad explicó apenas 2% de los u$s681 millones negociados en el mercado de cambios.

Por qué las compras oficiales se desaceleraron tanto en septiembre

El promedio diario de compras de septiembre quedó en u$s12 millones. La cifra está muy por debajo de los registros de meses anteriores.

En agosto, el Central absorbió u$s38 millones diarios. En julio, el promedio fue de u$s103 millones. Junio registró u$s68 millones y mayo trepó a u$s137 millones.

Así, el Central volvió a sumar divisas después de no intervenir el viernes, pero la dinámica mensual sigue mostrando una acumulación débil frente a los meses más firmes del programa económico.

La desaceleración de las compras oficiales no empezó en septiembre. Agosto ya había sido el mes más flojo de acumulación de reservas de 2026.

El balance cambiario publicado el viernes por el BCRA permitió identificar varios factores detrás de ese comportamiento.

El primer factor fue el menor superávit comercial. El balance de bienes se redujo en u$s901 millones frente a julio.

Esa caída responde a menores liquidaciones de exportaciones y mayores pagos de importaciones.

Además, los bancos también aportaron menos oferta. Vendieron u$s225 millones en agosto, por debajo de los u$s783 millones de julio y los u$s946 millones de junio.

A ese cuadro se sumó una demanda de atesoramiento que cedió menos de lo esperado. La formación de activos externos se ubicó cerca de u$s1.800 millones en agosto.

La cifra quedó apenas por debajo de los u$s1.900 millones de julio, pese a que ya no operaba el efecto aguinaldo.

En septiembre, el mercado estima que la cuenta financiera podría haber aportado menos oferta. Sin embargo, las colocaciones de deuda del mes todavía podrían generar ingresos adicionales al mercado oficial.

El dólar mayorista tocó máximos al inicio pero cerró en baja

En el mercado cambiario, el dólar mayorista comenzó la semana con una leve baja. Cerró en $1.524,50 para la venta, un peso por debajo del viernes.

La rueda tuvo buen volumen y un recorrido mixto. La demanda por cobertura impulsó al tipo de cambio al inicio, pero luego apareció mayor oferta de divisas.

Los precios llegaron a tocar $1.531 a poco de iniciadas las operaciones. La cifra representó $5,50 por encima del cierre previo.

Sin embargo, a media mañana la oferta comenzó a ganar peso. El mayorista se alejó de esos niveles hasta anotar mínimos de $1.524 en la última hora.

El cierre mostró una recuperación parcial, pero no alcanzó para evitar la baja diaria.

En contado se operaron u$s679,5 millones. En futuros se negociaron u$s1.768 millones.

La lectura de mercado señaló que la estrategia oficial de intervenir en futuros y en los dólares financieros alternativos contribuyó a evitar una nueva suba del spot.

La semana quedó marcada por los últimos días de septiembre y por una demanda de divisas más activa.

Qué pasó con los dólares financieros y las tasas de interés

Entre los dólares alternativos, el MEP subió 0,20% hasta $1.555,31. El contado con liquidación avanzó 2% hasta $1.631,13.

El blue aumentó 0,32% y cerró en $1.565.

Con esos valores, la brecha entre el blue y el mayorista quedó en 2,66%. El canje subió a 4,87%.

En futuros, la curva cerró con una baja promedio de 0,09%. Septiembre retrocedió 0,29%, octubre cayó 0,22%, noviembre bajó 0,16% y diciembre cedió 0,12%.

Algunos tramos de 2027 terminaron con subas moderadas.

La tasa implícita de septiembre quedó en 1,50% mensual, equivalente a 17,96% anualizado. Octubre se ubicó en 1,68% mensual, o 20,20% anualizado.

En el mercado de dinero, la TAMAR bajó de 23,75% a 23,63%. La BADLAR cayó de 23% a 21,94%.

Así, la jornada dejó una combinación de reservas en baja por valuación, compras oficiales acotadas, retroceso del mayorista y una caída de tasas que volvió a poner el foco en el equilibrio entre demanda de pesos, cobertura cambiaria y acumulación de reservas.