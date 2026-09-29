Entidades financieras advierten que los indicadores de mora siguen en aumento y alertan sobre el impacto en préstamos personales y tarjetas de crédito

La mora de las familias se convirtió en uno de los principales problemas del sistema financiero argentino. El indicador de irregularidad del crédito a los hogares alcanzó el 12,9% en julio, según el último informe del Banco Central (BCRA), mientras que entre las empresas se ubicó en 3,6%. En el conjunto del sistema financiero, la morosidad llegó al 7,7%.

En este contexto, Fabián Kon, CEO de Grupo Galicia, anticipó que la situación de los hogares seguirá por encima de los niveles históricos durante los próximos meses y que la mejora será gradual. Según explicó, el pico de la mora habría quedado atrás, pero no espera una reducción significativa durante 2026 y estimó que el indicador comenzará a acercarse a niveles más habituales durante 2027.

El diagnóstico se conoce mientras el Congreso analiza distintas alternativas para abordar el crecimiento del endeudamiento de los hogares. Este martes 29 de septiembre, las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia de la Cámara de Diputados tienen previsto avanzar con el tratamiento y dictamen de los proyectos sobre endeudamiento familiar.

Mora de las familias: cómo evolucionó el indicador del BCRA

Los datos oficiales permiten dimensionar el cambio registrado en el sistema financiero durante los últimos dos años.

En octubre de 2024, la morosidad del crédito al sector privado se ubicaba en torno al 1,5%: 2,5% correspondía a las familias y 0,7% a las empresas. Desde entonces, el indicador comenzó a crecer y el deterioro se concentró especialmente en los hogares.

En junio de 2026, el ratio de irregularidad del crédito a las familias había llegado al 12,8%, mientras que el correspondiente a las empresas era del 3,5%. En julio, ambos indicadores volvieron a subir: 12,9% en familias y 3,6% en empresas. El ratio general del sistema pasó de 7,6% a 7,7%.

El informe de julio también mostró una desaceleración en el crecimiento de la cartera irregular. El BCRA señaló que la probabilidad de default estimada para el total del crédito privado bajó al 2,4%. A la vez, las entidades mantenían una cobertura elevada mediante previsiones: estas representaban el 87,6% de la cartera irregular del sistema.

Por lo tanto, el aumento de la mora no implica por sí mismo un deterioro equivalente de la solvencia del sistema bancario. El propio BCRA informó que la integración de capital del sistema alcanzó el 30,5% de los activos ponderados por riesgo en julio.

Por qué aumentó la mora de los hogares

Kon vinculó el deterioro de la capacidad de pago de las familias con varios factores que se combinaron durante los últimos meses:

La fuerte expansión del crédito

El incremento de las tasas

Una evolución más acotada del ingreso disponible

"El salario está creciendo poquito en términos reales. El ingreso disponible es menor, claramente. Entonces, eso generó un problema", explicó el ejecutivo en declaraciones a Bloomberg Línea.

El fenómeno tiene especial importancia porque el crédito a las familias había crecido con fuerza durante el período previo. El aumento del financiamiento permitió ampliar el acceso a préstamos y tarjetas, pero también elevó el volumen de obligaciones que los hogares deben afrontar mensualmente.

El último informe del BCRA mostró además que en julio el saldo real del financiamiento al sector privado en pesos cayó 0,9%, mientras que los créditos destinados al consumo registraron una reducción. El crédito total, considerando pesos y moneda extranjera, cayó 1% en términos reales durante el mes.

Esto introduce un cambio en la dinámica del mercado: mientras el crédito deja de crecer al ritmo de meses anteriores, una proporción significativa de los hogares continúa afrontando deudas contraídas previamente.

El 80% de los clientes en mora está refinanciando

Uno de los datos centrales aportados por Kon es la cantidad de deudores que están recurriendo a la refinanciación.

El CEO de Grupo Galicia estimó que alrededor del 80% de los clientes que actualmente tienen atrasos está refinanciando sus obligaciones a plazos más largos. Según explicó, las entidades también tienen incentivos para reestructurar esas deudas antes que enviarlas a pérdida y cortar el vínculo con el cliente.

La refinanciación permite distribuir el pago de una deuda durante un período más extenso y reducir el peso de las cuotas en el corto plazo. Sin embargo, no significa que la obligación haya desaparecido: se modifica el esquema de pago y el deudor continúa teniendo compromisos financieros.

El problema de las refinanciaciones también fue analizado durante las reuniones realizadas en Diputados. En una de las exposiciones ante las comisiones, especialistas señalaron que parte de los deudores que habían refinanciado sus obligaciones volvió posteriormente a registrar atrasos.

Cuándo podría comenzar a bajar la mora

Kon estimó que la irregularidad de los hogares se encuentra actualmente alrededor del 9% o 10%, aunque el último dato oficial disponible del BCRA para julio la ubicó en 12,9%.

El ejecutivo sostuvo que la reducción será gradual durante los próximos meses y que el indicador terminará 2026 por encima del nivel con el que comenzó el año. Su expectativa es que el proceso de normalización pueda observarse con mayor claridad durante 2027.

"Esto va a llevar muchos meses, lo vamos a empezar a ver durante el año que viene", afirmó.

La evolución dependerá de distintos factores, entre ellos el comportamiento de los ingresos, las tasas de interés, el crecimiento del crédito y la capacidad de los hogares para cumplir con las obligaciones que ya contrajeron.

El problema llegó al Congreso: qué se discute hoy

La evolución de la mora coincidió con la apertura de un debate parlamentario específico sobre el endeudamiento familiar.

La Cámara de Diputados aprobó el 9 de septiembre un emplazamiento para que las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia trataran los proyectos relacionados con el sobreendeudamiento. El cronograma estableció reuniones los días 15, 22 y 29 de septiembre, con el objetivo de avanzar posteriormente hacia los dictámenes.

Actualmente existen alrededor de 50 proyectos vinculados con la morosidad y el endeudamiento de las familias. Las iniciativas plantean distintas alternativas para abordar el problema, desde mecanismos de refinanciación y protección de los usuarios financieros hasta medidas vinculadas con la transparencia del costo de los créditos y la prevención del sobreendeudamiento.

Este martes, a las 14, las dos comisiones se reúnen en conjunto en el Anexo C de la Cámara de Diputados para avanzar con los dictámenes sobre endeudamiento familiar.

El objetivo de esta etapa es determinar qué propuestas consiguen dictamen y quedan en condiciones de ser llevadas al recinto. Entre las alternativas analizadas aparecen proyectos que buscan establecer mecanismos de protección para usuarios financieros, mejorar la información sobre el costo de los préstamos, prevenir situaciones de sobreendeudamiento y facilitar procesos de refinanciación.

El oficialismo también trabaja sobre una propuesta propia, mientras distintos bloques de la oposición buscan unificar iniciativas para avanzar con un texto común. Las diferencias se concentran, entre otros puntos, en el alcance de la intervención sobre las entidades financieras y en los mecanismos que deberían aplicarse para aliviar las deudas de los hogares.

La mora de las familias, el principal foco del deterioro crediticio

Los datos del BCRA muestran que el problema de la morosidad está concentrado en los hogares. La diferencia entre el 12,9% de irregularidad de las familias y el 3,6% de las empresas evidencia que el deterioro de la capacidad de pago afecta de manera más marcada al crédito destinado a las personas.

Al mismo tiempo, la refinanciación se convirtió en una herramienta central para evitar que una parte de esas deudas pase directamente a situación de pérdida. El desafío para los próximos meses será determinar si las familias pueden recuperar capacidad de pago suficiente para sostener esas nuevas condiciones.

Mientras el sistema financiero espera una reducción gradual de la mora, el Congreso comienza a definir qué medidas podrían aplicarse sobre el endeudamiento familiar. El dato oficial más reciente muestra que, por ahora, la irregularidad continúa en niveles elevados y que la normalización del crédito a los hogares todavía demandará tiempo.