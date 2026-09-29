Reconocido economista pide ponerle un impuesto al dólar tras boom de compras en bancos

Desde los bancos advierten que septiembre cierra con mayor compra de dólares y Rodolfo Santángelo propuso gravar las compras de divisas

Esto ocurre en un contexto de enfriamiento económico, con el BCRA reduciendo su compra de divisas.

En los bancos no dudan: hablan de un nuevo escalón estructural en el nivel de dolarización de los argentinos. Un nivel que supera ampliamente los u$s2.000 millones mensuales, que hasta hace poco se visualizaba como un límite crítico, por encima del cual desencadenaría una crisis.

Sin embargo, la demanda ya superó ese techo y la economía parecería absorberlo. Aunque hay quienes advierten que el costo del actual nivel de dolarización se para con una menor actividad económica.

En concreto, en este septiembre que está a punto de terminar, la compra de billetes verdes en los bancos habría cruzado la barrera de los u$s2.700 millones netos.

Se trata de un ritmo frenético, algo superior al del mes anterior. Y sólo superado por la demanda de julio, influida por la estacionalidad de las vacaciones de invierno y el Mundial en los Estados Unidos, hacia donde viajaron miles de argentinos.

Primavera con dolarización y enfriamiento en la actividad económica

El salto en el nivel de dolarización, en el cual coinciden tres bancos líderes, tanto públicos como del sector privado, consultados por iProfesional, se da en un momento de intrigas en la dinámica del plan económico.

Los últimos registros dan cuenta de un enfriamiento en el nivel de actividad, que puso sobre la mesa de las consultoras la posibilidad de que la economía haya entrado en una fase de recesión técnica, con dos trimestres consecutivos de (leve) caída.

En este contexto, el Gobierno acaba de enviar mensajes al mercado financiero -tanto a nivel local como en Wall Street- de que no está dispuesto a modificar la estructura del plan.

Esa férrea posición oficial, lejos de ser aplaudida por los financistas, levanta sospechas sobre la imagen a la que llegará el presidente Milei a las elecciones del año próximo, en las cuales buscará la continuidad.

El riesgo país ya superó los 600 puntos y en el mercado temen por una recaída en la actividad económica y en la ponderación pública de la imagen presidencial.

Cuántos dólares se vendieron este último mes

Lo dicho más arriba: durante este mes, los bancos habrían vendido al menos u$s2.700 millones en forma neta, según cálculos preliminares realizados en el sistema financiero.

Para tener una idea: los ahorristas compraron u$s2.853 millones -que, si se descuenta el monto de aquellos que vendieron divisas- da un resultado neto de u$s2.463 millones.

De acuerdo a los datos del BCRA, la demanda de agosto fue menor a la de julio, pero se ubicó un 24% por encima del registro de junio.

Según el último informe cambiario del Banco Central, los compradores de dólares en las ventanillas de los bancos fueron 1,7 millones de ahorristas. El reporte oficial destacó que, de la demanda total, unos u$s1.100 millones -casi 40% del total- quedaron depositados en el sistema bancario, y no se fueron a engrosar el "colchón".

Este nivel de compras fue abastecido por un superávit comercial, cada vez más holgado, que en agosto arrojó un saldo de u$s2.187 millones.

Esta es la clave para entender que la demanda récord de dólares no desemboque en una crisis cambiaria. Dólares hay. El problema es que la mayor parte se los termina "llevando" la demanda de los ahorristas.

Y le dejan un resabio al Banco Central. El Banco Central tuvo que resignarse a recortar su nivel de compras a un promedio de u$s38 millones por día durante agosto, un tercio del ritmo que había adquirido el mes previo. Y a un pálido saldo de u$s12 millones por día durante este mes de septiembre.

¿Impuesto a la compra de dólares?: la propuesta de un economista

Para el economista Rodolfo Santángelo, este nivel de dolarización de los argentinos es inviable. El socio de la consultora MacroView considera que habría que achicar la demanda de billetes verdes para el atesoramiento y el turismo en el extranjero.

"¿Por qué ir a Punta Cana es lo único que no paga impuestos? Si yo voy a un hotel a Mar Chiquita o a Mar de Ajó, tengo que pagar IVA e Ingresos Brutos. Si voy a Punta Cana, no", planteó Santángelo.

El socio de Carlos Melconian en la consultora se preguntó, además: "¿Por qué pago impuestos para todo menos para comprar dólares?"

Santángelo dijo que ese impuesto podría ser "cualquiera", tanto el IVA como uno similar al PAIS. Y derivar lo recaudado para "bajar el IVA a los alimentos", como una manera de impulsar el repunte en el consumo masivo.

Dolarización histórica

Este esquema de dolarización habla de un fenómeno que viene de otras épocas: cualquier lector memorioso recordará los tiempos en que, bajo la administración kirchnerista, el gobierno de CFK intentaba disuadir a los ahorristas pregonando que la inversión en dólares perdía contra otros activos pesificados.

Existe un punto de inflexión que los financistas identifican con claridad: el levantamiento del cepo para las personas en abril de 2025.

Desde entonces, la remonetización en pesos comenzó a encontrar un obstáculo inesperado. La liberación cambiaria permitió que millones de ahorristas volvieran a dolarizar sus excedentes; es cierto que una parte quedó depositada en los bancos, pero otra salió directamente del sistema financiero.

El resultado es una economía que, paradójicamente, tiene estabilidad cambiaria pero una demanda de moneda local mucho más débil de la prevista.

A comienzos de este año, el Banco Central había diseñado un programa para remonetizar la economía: comprar dólares, emitir pesos y expandir la liquidez sin poner en riesgo la baja de la inflación.

Sin embargo, nueve meses después ocurrió casi lo contrario. Cerca del 80% de los pesos emitidos terminó siendo retirado del mercado mediante operaciones del Tesoro, colocaciones de deuda y ventas de instrumentos dólar linked para ofrecer cobertura a exportadores.