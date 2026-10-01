Qué CEDEARs pueden despegar si en las elecciones de Brasil gana Lula o Flávio Bolsonaro

Analistas de la City detallan qué CEDEARs y sectores económicos despegarán según ganen Lula o Flávio Bolsonaro en elecciones de Brasil.

Los resultados de las elecciones presidenciales en Brasil de este domingo no solo marcarán el rumbo político y económico del principal socio comercial del país, sino que también generarán un posible rearmado de carteras de CEDEARs para los inversores argentinos, debido a que depende quién gane, determinados sectores se verían favorecidos. Por ende, no será igual para los ahorristas si triunfa Flávio Bolsonaro o Luiz Inácio Lula da Silva (actual Presidente), que son los dos candidatos favoritos para ocupar el cargo entre las 13 listas que se presentaron para competir.

En sí, Lula está más vinculado a favorecer más al sector industrial y a los exportadores, porque podría devaluarse a un ritmo mayor el real. En cambio, con Bolsonaro los preferidos son los bancos, telecomunicaciones y servicios públicos (utilities).

Por lo pronto, este 4 de octubre unos 158 millones de electores estarían habilitados para votar en la primera vuelta de las elecciones brasileñas, cifra que marca a las claras las importantes dimensiones del mercado del vecino país.

De acuerdo a las últimas encuestas, se prevé que sea una elección muy ajustada, por lo que habría una segunda vuelta (balotaje) tres semanas después, el 25 del mismo mes, entre Bolsonaro y Lula Da Silva.

"Según Atlas Intel Bloomberg y Quest, se achicó la diferencia que había entre ambos de 10 puntos para pasar a un solo punto de diferencia, en una encuesta que salió el lunes pasado y que marca un virtual empate 42% a 42%. Es un empate técnico, o sea, es para cualquiera de los dos lados", detalla Gustavo Neffa, economista y director de Research for Traders (Rft).

Por lo que considera que el mercado "está subestimando la posibilidad que Bolsonaro salga ganador, ya que con un poco de viento a favor podría ganar las elecciones. Ahí sí sería un boom de las acciones brasileñas".

Para Milo Farro, analista de Rava, si bien las elecciones de Brasil "no se posicionan como un evento binario, tal como acostumbramos en Argentina, los mercados pueden reaccionar con volatilidad", dice a iProfesional.

Hasta el momento, el índice bursátil (ETF) que agrupa las empresas de Brasil (EWZ) hasta el martes acumuló una suba de 1,1% en todo septiembre, mientras que crece 14,7% en todo el corriente año.

Para el ahorrista argentino, se puede invertir tanto en este instrumento mencionado como en varias firmas líderes brasileras, en pesos, a través de sus Certificados de Depósitos Argentinos (CEDEARs), que son fracciones de acciones de compañías e índices (ETF) en moneda local, que representan a los activos originales que cotizan en moneda estadounidense en sus mercados de origen.

Por ende, ofrecen cobertura cambiaria, diversificación por ser más accesibles y posicionarse en instrumentos mundiales.

CEDEARs recomendados si gana Lula

Para los analistas de la City, en caso de ganar el actual Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, cuyas medidas son de tónica populista, podrían verse favorecidas las compañías vinculadas al comercio exterior.

"Si gana Lula, asumo que ocurrirá lo mismo que hace 4 años. O sea, caída de las acciones y depreciación del real. No me imagino un desplome bursátil tipo Argentina y tampoco me imagino un derrumbe fuerte en un solo día, como pasa acá, sino una tendencia bajista acompañada por la depreciación del real ante la expectativa de que el déficit fiscal va a ser persistente, así como también lo harán las altas tasas de interés", resume el panorama Leonardo Guidi, analista de AN Conectar Bursátil.

Para Neffa, si gana Lula, "por ahí se puede ver en Brasil un tipo de cambio un poco más devaluado, por lo que Petrobras, Vale, las exportadoras, como los frigoríficos y algunas otras industrias como las de pasta de pulpa de papel, estarían beneficiándose".

En tanto, desde la opinión de Farro, en caso de una victoria de Lula o de una diferencia que lo posicione muy bien de cara a la segunda vuelta, "es probable observar inicialmente cierta presión sobre el real, un aumento en los rendimientos de los bonos soberanos y menor apetito por las acciones".

En este escenario, agrega que "solo vale la pena preservar las compañías con sólidos fundamentos a largo plazo, como Nubank (NU)", afirma Farro.

Esta firma, que tiene CEDEAR, es el banco digital que alcanzó los 139 millones de clientes a nivel global durante el segundo trimestre de 2026, casi 118 millones de ellos en Brasil, mientras que sus ingresos crecieron 39% interanual y la ganancia trimestral superó por primera vez los u$s1.000 millones.

A esto se suma una estrategia de expansión hacia México, Colombia, Estados Unidos y los rumores sobre una posible adquisición en el Reino Unido.

"Si bien NU podría reaccionar en forma negativa a la continuidad de Lula en el poder, sus perspectivas a largo plazo continúan siendo positivas", detalla Farro.

Para Andrés Repetto, analista de mercado y fundador de Andy Stop Loss, opina que "no compraría un CEDEAR solamente porque gane uno u otro candidato, debido a que primero miraría cómo reaccionan el real, la curva de tasas y el Bovespa después del resultado. Ahí, probablemente, aparezca la señal más clara".

Por eso, considera que bajo una victoria de Lula, los sectores beneficiados "tienden a ser los vinculados a la industria, los commodities y la exportación".

En este caso, los activos representativos que recomienda Repetto en ese escenario incluyen a Embraer (EMBJ), el gigante de la aviación comercial, ejecutiva y de defensa; Vale (VALE), una de las mayores mineras globales dedicada a la producción y exportación de mineral de hierro y níquel; y Petrobras (PBR), la compañía petrolera estatal enfocada en la exploración, refinación y producción de hidrocarburos.

CEDEARs para invertir si gana Bolsonaro

En este escenario electoral parejo, en caso de ganar Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente, desde la City prevén que los CEDEARs de acciones e índices del sector financiero se tornarán más atractivas como oportunidad.

"Las acciones de mercado doméstico brasilero, específicamente como los bancos atados a la moneda local, que podría apreciarse, más empresas de telecomunicaciones, utilities y siderurgia, que son el núcleo duro, se beneficiarían si hay un triunfo de Bolsonaro", resume Neffa a iProfesional.

Y agrega: "Yo giraría más hacia las empresas bancarias tradicionales, como Itaú y Bradesco, y las utilities, como Eletrobras, que es la mayor empresa de generación y distribución de energía eléctrica de Latinoamérica".

En cuanto a las siderúrgicas, indica que Gerdau (GGB) es la de "mejor crédito", y en segundo lugar posiciona a Usiminas (USIM).

Al mismo tiempo, Neffa recomienda el índice brasilero (EWZ) que representa al promedio del mercado local.

"Un eventual triunfo de Flávio Bolsonaro, probablemente, sería interpretado inicialmente de manera más favorable por el mercado financiero, debido a una agenda económica que contempla una corrección fiscal más acelerada. Su equipo plantea un rápido ajuste durante los primeros 18 meses de gobierno y un nuevo marco fiscal asociado a la evolución de la deuda pública", detalla Farro.

En ese escenario, además de Nubank, considera que los principales beneficiados podrían ser los activos más sensibles al riesgo país, las tasas de interés y la actividad doméstica.

"Los bancos privados, como Itaú y Bradesco, podrían capturar una eventual apreciación del real, una reducción de las primas de riesgo y una mejora en las expectativas sobre la economía brasileña. Ambos cuentan actualmente con CEDEARs disponibles en BYMA", aclara Farro a iProfesional.

A su vez, aclara que la cotización de Petrobras dependerá más de factores como la evolución de los riesgos políticos y el precio internacional del petróleo.

Finalmente, para Repetto, en un escenario favorable para Bolsonaro, indica que el mercado suele inclinarse por activos del sector financiero y fintech.

Por eso, entre las principales opciones destaca a Nu Holdings (NU), el neobanco y plataforma de servicios financieros digitales líder en América Latina; XP (XP), que es la principal plataforma de inversiones y gestión de activos del país; y, por último, a Itaú Unibanco Holding (ITUB), que es el conglomerado bancario privado más grande de la región.