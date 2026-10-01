Dólar, plazo fijo tradicional o UVA: cuál ganó la carrera hasta fin de septiembre

Una vez concluido septiembre, la competencia entre las tres alternativas clásicas de ahorro ofrece un resultado bastante diferente al de otros años

El UVA ajusta por inflación, el Plazo Fijo se benefició de tasas altas y el dólar tuvo un crecimiento menor.

El Plazo Fijo UVA fue la inversión más rentable, superando al Plazo Fijo Tradicional y al dólar en 9 meses.

En estos primeros nueve meses del año la inflación perdió velocidad, el dólar permaneció relativamente estable y las tasas en pesos recuperaron atractivo, pero cuando se toma una inversión realizada a comienzos de 2026 y se observa cuánto dinero habría hoy, el plazo fijo UVA continúa mostrando el mayor crecimiento, seguido por el plazo fijo tradicional y bastante más atrás por el dólar.

Para hacer una comparación homogénea se puede tomar como referencia una inversión inicial de $1 millón realizada a comienzos de año, con los instrumentos mantenidos durante el período. En el caso del plazo fijo tradicional se supone la renovación mensual de capital e intereses; en el UVA se considera la actualización por CER/UVA más el rendimiento correspondiente; y en el dólar se mide la variación del tipo de cambio oficial.

Qué inversión rindió más a septiembre

El plazo fijo UVA conserva la ventaja que había mostrado durante los primeros ocho meses del año, pues en septiembre mostró una suba cercana al 2%, por lo que si se toma como referencia un depósito de $1 millón colocado en esta opción, el incremento acumulado es del orden del 26% al 30 de septiembre, por lo que se obtendría un total de $1.260.000 sin considerar diferencias particulares de cada banco por la tasa adicional que pueda pagar sobre la actualización UVA.

La ventaja del instrumento está en su mecanismo: el capital se expresa en UVAs y se actualiza siguiendo el CER, que refleja la evolución de los precios. La desventaja es la inmovilización del capital, pues el BCRA establece para este tipo de depósito un plazo mínimo de 90 días. Esto significa que el UVA ofrece una cobertura directa frente a la inflación, pero a cambio de una menor liquidez. No es equivalente a tener el dinero disponible en una cuenta o poder renovar todos los meses como ocurre con un plazo fijo tradicional.

El plazo fijo tradicional le gana a la inflación y supera los precios en septiembre

El segundo lugar corresponde alplazo fijo tradicional, que durante los primeros ocho meses del año había acumulado una suba del orden del 16.6%, pero jugó a su favor que en el último mes las tasas volvieron a ubicarse en niveles que, en determinados bancos, superan la inflación mensual.

El BCRA informaba a mediados de septiembre una tasa promedio para depósitos a 30 días de alrededor de 20,98% nominal anual, mientras que la TAMAR de bancos privados se encontraba en 23,625% TNA, pero en el mercado minorista, además, había una dispersión importante, pues las tasas para depósitos de 30 días se ubicaban aproximadamente entre 16% y 24% TNA, según el banco elegido. Así, durante septiembre algunos plazos fijos tradicionales volvieron a ofrecer una tasa que puede empatar o superar el ritmo mensual de los precios.

Si se toma el capital inicial de un millón de pesos, el resultado estimado para el cierre de septiembre se ubica alrededor de $1,185 millones.

Cuánto rindió el dólar frente a las tasas y por qué fue la peor opción del año con un alza de solo 4,4%

El comportamiento del billete estadounidense fue mucho más moderado, pues el dólar oficial del Banco Nación terminó 2025 en $1.480 para la venta, mientras que el 30 de septiembre cerró en $1.545, por lo que la suba acumulada resulta cercana al 4,4%. Eso significa que el millón destinados a comprar dólares al comienzo del período representarían aproximadamente $1,044 millones medidos al mismo tipo de cambio.

El resultado cambia poco si se toma el dólar MEP, pues el 30 de septiembre cerró alrededor de $1.551,70, mientras que a fines de 2025 se encontraba cerca de $1.486, por lo que la variación también estuvo en una zona cercana al 4,5%. El blue, por su parte, avanzó desde aproximadamente $1.530 a fines de 2025 hasta $1.565 el 30 de septiembre, una suba cercana al 2,3%. Por lo tanto, en términos estrictamente nominales y para este período, la compra de dólares tuvo un crecimiento considerablemente menor al de las alternativas en pesos.

Cuánto tendría hoy una inversión de $1 millón, $5 millones y $10 millones

La siguiente comparación permite llevar el resultado a montos más cercanos al ahorro real de una familia:

cuanto se ganó en 9 meses

*El plazo fijo tradicional y el UVA son cálculos comparativos bajo la misma metodología utilizada para medir una inversión iniciada en enero y mantenida/reinvertida. El resultado efectivo puede variar según el banco, la tasa obtenida en cada renovación, el día exacto de constitución y la tasa adicional del UVA.

La diferencia se vuelve más visible cuanto mayor es el capital. Sobre $10 millones, por ejemplo, la distancia entre mantener los pesos en un plazo fijo UVA y comprar dólares oficiales supera los $2 millones en este ejercicio.

Por qué conviene invertir en pesos

La lectura de los especialistas ayuda a explicar por qué la relación entre dólar y tasas cambió durante 2026. El economista Fernando Baer, de Quantum, sostuvo que, con el escenario de tipo de cambio e inflación observado, "las tasas de 1,8% mensuales vuelven a ser atractivas para las colocaciones en pesos".

En la misma línea, el economista Camilo Tiscornia señaló que, si la inflación permanece en niveles similares, los instrumentos en pesos pueden recuperar atractivo porque las tasas tienen posibilidades de superar el aumento de precios. También destacó que las tasas habían quedado algo más altas luego del movimiento registrado en agosto.

Otro análisis, realizado por Andrés Méndez, director de AMF Economía, explicó que la evolución de los instrumentos ajustados por inflación podía seguir siendo relevante mientras los precios mantuvieran cierta resistencia a bajar, especialmente porque los bonos y depósitos vinculados al CER tienen una relación directa con esa variable.

Por su parte, el analista financiero Salvador Di Stefano también puso el foco en la relación entre la disponibilidad de dólares y la demanda de pesos. En un informe publicado en septiembre señaló que existía una combinación de mayor oferta de dólares y escasez relativa de pesos, un escenario que ayudaba a mantener elevadas las tasas en moneda local. Di Stefano destacó que algunos instrumentos en pesos ofrecían rendimientos superiores a la inflación esperada.

En otro informe del 28 de septiembre, el analista resumió el momento del mercado con una expresión que resulta significativa para los ahorristas: "Momento tasa", en referencia al protagonismo que recuperaron los instrumentos de renta fija. Su análisis no significa que el dólar haya dejado de ser una alternativa para quienes buscan cobertura cambiaria. De hecho, la comparación tiene una diferencia fundamental: el plazo fijo depende de que las tasas sigan siendo atractivas, mientras que el dólar funciona como protección ante una eventual aceleración del tipo de cambio.

A cuánto llegará el dólar a fin de año

La fotografía de septiembre no necesariamente se repetirá durante el último trimestre. El último Relevamiento de Expectativas de Mercado del BCRA proyectó una TAMAR de 24,11% TNA para septiembre y 23,45% para diciembre, mientras que para diciembre ubicó el tipo de cambio nominal esperado en torno de $1.630 por dólar.

Eso muestra que el mercado espera que las tasas continúen en niveles relativamente elevados, aunque también contempla una cierta recuperación del dólar hacia fin de año.

El dato de inflación será decisivo, pues las expectativas de mercado para los próximos meses se ubicaron en una zona cercana al 1,5%-2% mensual. Si los precios continúan dentro de ese rango y las tasas se mantienen alrededor del 20%-24% TNA, el plazo fijo tradicional puede seguir ofreciendo una rentabilidad mensual cercana o superior a la inflación. En cambio, una aceleración cambiaria modificaría rápidamente la comparación, pues si el dólar aumenta por encima del rendimiento acumulado de las colocaciones en pesos, el resultado de la estrategia cambia aunque el plazo fijo haya generado intereses positivos.

La diferencia entre ganar más pesos y conservar poder adquisitivo

La comparación deja una enseñanza importante para el ahorrista. Que una inversión entregue más pesos al final del período no significa necesariamente que haya ganado poder de compra. El plazo fijo tradicional, por ejemplo, puede entregar un interés positivo en términos nominales y, sin embargo, perder frente a la inflación si el aumento de precios supera la tasa efectiva obtenida.

El UVA tiene justamente la característica inversa: su capital se actualiza con la inflación mediante el CER y puede sumar una tasa adicional, aunque exige una permanencia mínima de 90 días, en cambio, el dólar juega otro partido, ya que no paga intereses por el simple hecho de mantenerlo, pero protege al ahorrista frente a una eventual suba cambiaria.

Por eso, el resultado de los primeros nueve meses de 2026 debe interpretarse con esas diferencias en mente. Medido por el crecimiento nominal del capital en pesos, el plazo fijo UVA aparece arriba, seguido por el plazo fijo tradicional y luego por el dólar oficial. Pero cada instrumento responde a un objetivo diferente: el UVA sigue la inflación, el plazo fijo apuesta a la tasa de interés y el dólar busca cobertura frente al riesgo cambiario.

La última palabra de 2026 todavía no está escrita. Con tasas cercanas al 20%-24% anual, inflación mensual en torno del 1,7% y un dólar que hasta septiembre avanzó mucho menos que los precios, la fotografía favoreció a las alternativas en pesos. Pero una modificación importante de cualquiera de esas tres variables —inflación, tasas o tipo de cambio— puede cambiar la relación durante los últimos meses del año.