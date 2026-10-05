La acción de Mercado Libre se disparó en Wall Street tras el triunfo de Bolsonaro

Los inversores reaccionaron al nuevo escenario político en la región y las acciones del gigante tech argentino mostraron un alza destacada

La acción de Mercado Libre registró este lunes una fuerte suba del 10% en Wall Street. El salto se produjo después de que la primera vuelta presidencial de Brasil dejara a Flavio Bolsonaro con ventaja sobre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva de cara al balotaje.

El movimiento se dio en una jornada de ganancias generalizadas para los certificados de depósito estadounidenses de empresas argentinas. Pero la performance de Mercado Libre se destacó por su magnitud.

Al cierre de la tarde del lunes, los papeles de MELI cotizaban en u$s1.869. Eso representaba un avance del 10,1% en el día, uno de los saltos más importantes de las últimas semanas para la compañía.

El mercado interpretó la suba como una reacción a la expectativa de un cambio de orientación económica en Brasil si Flavio Bolsonaro termina imponiéndose en la segunda vuelta. Para la firma fundada en Argentina, lo que sucede en el país vecino no es un dato menor.

La acción de Mercado Libre se disparó en Wall Street por las elecciones en Brasil

Por qué Brasil es clave para Mercado Libre

El resultado electoral brasileño tiene una relevancia directa para Mercado Libre por su exposición al mercado de ese país. Brasil no es solo un mercado más: es el principal destino de sus operaciones.

El país vecino aporta más de la mitad de los ingresos globales de la compañía. Brasil concentra el 52% de la facturación total de Mercado Libre, según los datos públicos de la firma.

La facturación anual que genera la operación brasileña supera los u$s16.000 millones. Ese monto convierte a Brasil en el motor de crecimiento más importante para la plataforma de comercio electrónico y servicios financieros.

La plataforma mantiene una participación cercana al 35% del comercio electrónico brasileño, posicionándose por encima de competidores como Amazon y Shopee. Esa posición de liderazgo convierte la evolución del consumo, el crédito y las condiciones regulatorias en Brasil en variables críticas para sus resultados consolidados.

Mercado Libre combina en Brasil su negocio tradicional de marketplace con los servicios de Mercado Pago. Este segundo segmento incluye pagos digitales, créditos al consumo y productos de inversión.

El país vecino reúne más de la mitad de la facturación global de la compañía. También constituye el principal destino de sus inversiones operativas y financieras en la región.

El espacio que todavía queda para crecer en Brasil

Un dato que el mercado sigue con atención es el nivel de penetración del comercio electrónico en Brasil. Actualmente ronda el 17%, por debajo de los niveles registrados en Estados Unidos y China.

Ese porcentaje es visto por analistas e inversores como un indicador del espacio que aún existe para la expansión. Tanto para las ventas digitales como para los servicios financieros vinculados a la plataforma.

La baja penetración relativa del e-commerce en Brasil sugiere que el mercado digital del país tiene margen para seguir creciendo. Para Mercado Libre, eso representa la posibilidad de expandir tanto su negocio de marketplace como sus servicios de pagos y créditos.

La consolidación de su posición de liderazgo en Brasil es estratégica para la compañía. En un contexto donde el país sigue siendo el motor de más de la mitad de sus ingresos globales, cualquier cambio en el escenario político y económico brasileño impacta directamente en las proyecciones de la firma.