Flávio Bolsonaro, tras su triunfo: "Es una señal de que Brasil quiere un cambio"

Con el balotaje cada vez más cerca, el actual mandatario buscará revertir una ajustada diferencia tras el avance del candidato opositor en Brasil

Flávio Bolsonaro celebró este domingo su triunfo y pase a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil y afirmó que el resultado de la primera ronda demuestra que una parte mayoritaria del electorado busca un cambio de gobierno. El candidato del Partido Liberal (PL) enfrentará al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, en el balotaje del 25 de octubre.

Con el 99,87% de los votos escrutados, Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,06%, mientras que Lula alcanzó el 45,12%, según los datos del Tribunal Superior Electoral (TSE). La diferencia fue de 1,94 puntos porcentuales y dejó al senador como el candidato más votado de la primera vuelta.

"Estoy muy contento con el resultado; casi 56 millones de brasileños me dieron este voto de confianza. Es una señal de que Brasil quiere un cambio", afirmó Flávio tras la confirmación de su pase a la segunda vuelta, interpretando el resultado como un mandato claro del electorado para terminar con el ciclo político del Partido de los Trabajadores. El candidato estuvo acompañado por su esposa, Fernanda Bolsonaro, y por Daniella Marques, coordinadora de su campaña.

El senador, de 45 años, también interpretó el resultado como un cambio de ciclo político y apuntó directamente contra el Partido de los Trabajadores (PT), que gobierna Brasil con Lula.

"Estuvo muy cerca. Es el fin de la era PT, el fin de la era PT ha sido decretado", sostuvo.

Flávio Bolsonaro ya mira al balotaje con ventaja sobre Lula

El resultado dejó a Flávio Bolsonaro a menos de dos puntos de Lula y abrió una nueva etapa de la campaña, en la que ambos candidatos deberán buscar el respaldo de los electores que votaron por otras fuerzas en la primera vuelta.

El candidato del PL consiguió más de 55,5 millones de votos, alrededor de tres millones más que Lula y unos dos millones más que los que había obtenido su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, en la primera vuelta de 2022.

Flávio llegó a la elección con el respaldo político de su padre, quien se encuentra bajo arresto domiciliario después de haber sido condenado por la Corte Suprema a 27 años de prisión por su participación en una trama golpista.

Durante la campaña, el senador planteó su candidatura como una alternativa al gobierno de Lula y sostuvo que Brasil necesita un cambio de orientación, prometiendo que no buscaría una reelección presidencial si llega al poder.

"Solo necesito un mandato para poner a los brasileños y brasileñas en el centro de mi gobierno, para abordar y resolver los verdaderos problemas de Brasil. Quiero tener la oportunidad de cuidar de Brasil y de su gente", afirmó.

En ese marco, también señaló que, si llega a la Presidencia, podría designar a cuatro magistrados del Tribunal Supremo Federal, en función de las vacantes que se produzcan durante su eventual mandato.

Los candidatos que quedaron afuera y el voto que ahora buscan Lula y Flávio

La primera vuelta dejó fuera de la disputa a los otros diez candidatos, aunque los votos obtenidos por los principales tres pueden resultar relevantes para el balotaje. En conjunto, Augusto Cury, Renan Santos y Ronaldo Caiado reunieron más del 7% de los sufragios, una cifra superior a la diferencia que separó a Lula de Flávio.

Los tres candidatos que quedaron en los puestos inmediatos fueron:

Augusto Cury, del partido Adelante, con el 2,90% . El escritor y especialista en salud mental se presentó como una alternativa de centro, por fuera de la polarización entre el lulismo y el bolsonarismo

. El escritor y especialista en salud mental se presentó como una alternativa de centro, por fuera de la polarización entre el lulismo y el bolsonarismo Renan Santos, de Misión, con alrededor del 2,25% . Empresario y dirigente surgido de las protestas contra la corrupción, desarrolló una campaña de orientación liberal en lo económico

. Empresario y dirigente surgido de las protestas contra la corrupción, desarrolló una campaña de orientación liberal en lo económico Ronaldo Caiado, del Partido Social Democrático (PSD), con el 2,19%. El exgobernador de Goiás representa al centroderecha y tiene una trayectoria vinculada al sector agropecuario

Los votos de estos candidatos, junto con los de las restantes fuerzas que participaron de la primera vuelta, pasan ahora a ser parte de la disputa entre Lula y Flávio, quienes deberán buscar acuerdos políticos y electorales para ampliar sus respectivas bases de apoyo antes del 25 de octubre.

Una segunda vuelta con ventaja inicial para el candidato del PL

Flávio Bolsonaro había mostrado un crecimiento durante las últimas semanas de campaña y terminó imponiéndose en la primera vuelta después de haber quedado por detrás de Lula durante buena parte del proceso electoral.

La diferencia fue más amplia durante las primeras horas del escrutinio, pero se redujo con la incorporación de los resultados del noreste brasileño, una región donde Lula mantiene una de sus principales bases electorales.

El presidente también quedó por debajo de su resultado de la primera vuelta de 2022, cuando había obtenido el 48,4% de los votos y unos 57,2 millones de sufragios.

Ahora, la definición quedó concentrada entre Lula y Flávio Bolsonaro. El presidente buscará retener el poder y ampliar su respaldo entre los votantes de las fuerzas que quedaron afuera, mientras que el candidato del PL intentará conservar la ventaja obtenida en la primera vuelta y convertirla en una victoria definitiva el 25 de octubre.