De cara a las elecciones del próximo año, el ministro de Economía afirmó que el Gobierno se prepara para enfrentar eventuales presiones financieras

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que el Gobierno se prepara para enfrentar eventuales presiones financieras ante un escenario electoral adverso en 2027, aunque sostuvo que su escenario base contempla una reelección de Javier Milei.

Durante una entrevista con el streaming oficialista Carajo, Caputo explicó que, como responsable de la política económica, debe prepararse para distintos escenarios aun cuando su pronóstico político sea diferente. "Creo que en todos los escenarios gana el Presidente, en todos", sostuvo.

El ministro diferenció así su expectativa sobre el resultado electoral de las medidas que adopta desde Economía: si bien confía en la reelección, su responsabilidad como funcionario público lo obliga a preparar herramientas financieras para proteger a los argentinos ante cualquier contexto.

"Ahora, uno piensa 'dice eso, pero actúa de otra manera: compra reservas, busca cerrar un swap'. Obvio, yo soy el ministro de Economía (...) Si se da lo que pienso yo, bárbaro, pero si no, tengo que estar preparado para que los argentinos no sufran", explicó.

La referencia a las reservas y al swap se da en un contexto en el que el Gobierno busca ampliar las herramientas financieras disponibles para atravesar eventuales períodos de presión cambiaria y una mayor demanda de dólares antes de las elecciones. La estrategia incluye la acumulación de reservas y la búsqueda de líneas de financiamiento que permitan aumentar la capacidad de respuesta del Banco Central y del Tesoro.

"Obviamente contemplo la posibilidad de estar errado y actúo como si pudiera estarlo, es mi responsabilidad", señaló Caputo. Luego, al referirse a un eventual escenario diferente al que espera para 2027, lanzó la frase que utilizó como advertencia al mercado: "Si pasa lo que creo que va a pasar, espectacular, y si no pasa lo que creo que va a pasar, les vamos a arrancar la cabeza como en octubre del año pasado".

La mención a octubre remite al período de tensión financiera previo a las elecciones legislativas de 2025, cuando el Gobierno enfrentó una mayor demanda de dólares y recurrió a distintas herramientas financieras y cambiarias para contener las presiones sobre el mercado.

En ese sentido, Caputo explicó que su expectativa política no determina la estrategia económica que prepara para los próximos meses. "Si vos me preguntas qué pienso, yo te digo lo que pienso y lo digo con absoluta sinceridad y a mucha gente le embola que lo diga con esa sinceridad. Ahora, eso no quiere decir que voy a actuar de esa manera, porque yo tengo una responsabilidad como funcionario público y mi responsabilidad es cuidar a los argentinos".

Y agregó: "Entonces, me voy a preparar por si alguno piensa que las cosas no van a ser así y yo tengo que tener las herramientas para manejarlo".

El arsenal financiero que tiene listo el equipo económico

La acumulación de reservas y la búsqueda de instrumentos de financiamiento forman parte de la estrategia con la que el equipo económico busca contar con mayor margen de intervención ante una eventual dolarización de carteras durante el proceso electoral.

Según cálculos difundidos previamente por el equipo económico, el Gobierno contabiliza un "escudo" de alrededor de u$s72.000 millones entre swaps, acumulación de reservas y capacidad potencial de intervención en futuros, aunque esa suma reúne instrumentos con distintas condiciones de acceso y no equivale a dólares líquidos disponibles de manera inmediata.

Caputo también sostuvo que espera un aumento de la oferta de divisas en los próximos meses. "Hay un montón de dólares que se vienen", afirmó, y vinculó esa expectativa con el equilibrio fiscal, la política monetaria y el ingreso de inversiones.

El planteo del ministro combina, de esta manera, dos escenarios: por un lado, su expectativa de continuidad política del Gobierno; por otro, la necesidad de disponer de herramientas financieras ante una eventual modificación de las condiciones del mercado durante el período electoral.

Qué dijo Caputo sobre Brasil y Flávio Bolsonaro

Durante la misma entrevista, Caputo se refirió al resultado de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil. Flávio Bolsonaro quedó primero y disputará el balotaje del 25 de octubre contra Luiz Inácio Lula da Silva.

El ministro sostuvo que una eventual llegada de Bolsonaro a la presidencia podría profundizar la coordinación política entre ambos gobiernos, aunque remarcó que el vínculo bilateral continuará independientemente del resultado electoral.

"Argentina tiene una relación histórica, institucional y comercial con Brasil", afirmó. En ese sentido, señaló que la relación entre ambos países continuará "independientemente de quién gane".

Sobre la afinidad política entre el Gobierno de Milei y el bolsonarismo, agregó: "Eso mejora el diálogo, mejora las ganas de cooperar mutuamente, de trabajar juntos".

Brasil ocupa además un lugar central en el intercambio comercial argentino, por lo que el resultado electoral tendrá implicancias sobre una relación bilateral que excede las coincidencias políticas entre los gobiernos.

Caputo también rechazó la posibilidad de que un eventual acercamiento entre un gobierno de Bolsonaro y Donald Trump pueda reducir el respaldo de Estados Unidos a la Argentina. Calificó esa hipótesis como "un verdadero disparate".

El ministro reivindicó en ese contexto el respaldo estadounidense recibido por la Argentina durante las tensiones cambiarias de 2025. "Debe haber sido la mejor inversión de Estados Unidos en décadas en términos geopolíticos", sostuvo, y agregó que Estados Unidos "ganó plata".

Caputo espera más inversiones y un crecimiento de hasta 2,5%

El ministro también defendió los resultados de la participación argentina en la Argentina Week realizada en París y destacó el horizonte de los proyectos de inversión que, según explicó, tendrán efectos durante los próximos años.

"Este es un gobierno que está generando inversiones para los próximos presidentes", afirmó Caputo, al señalar que parte de los proyectos tendrán impacto más allá del actual período de gobierno.

En cuanto a la actividad económica, reconoció que "se está creciendo a un ritmo menor" y atribuyó la desaceleración al incremento de las tasas internacionales y al shock petrolero.

Caputo sostuvo que para analizar la evolución de la economía es necesario observar la tendencia ciclo del EMAE, el indicador del Indec que permite suavizar las fluctuaciones de corto plazo y observar la trayectoria de la actividad.

"Estamos viendo en agosto y septiembre buenas señales de recuperación", afirmó. Entre los factores que podrían impulsar la actividad mencionó:

Las obras viales

El crédito hipotecario

Las inversiones vinculadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI)

Con ese escenario, estimó que el crecimiento de la economía argentina podría ubicarse entre 2% y 2,5%.

Las declaraciones de Caputo se producen mientras el Gobierno prepara su estrategia económica para un período que estará atravesado por las elecciones de 2027. El ministro sostuvo que su escenario político contempla una victoria de Milei, pero remarcó que la política económica debe prever también un contexto diferente y contar con reservas, financiamiento y herramientas de intervención suficientes para responder ante eventuales presiones sobre el mercado cambiario y financiero.