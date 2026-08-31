Caputo defendió el plan económico ante el G20 y se reunirá con el secretario del Tesoro de EE.UU.

El ministro explicó el rumbo económico argentino frente a líderes del G20 y aguarda una cita decisiva para conversaciones sobre sanciones

Luis Caputo llevó el programa económico de Javier Milei al centro del escenario financiero mundial. El ministro participó de la cumbre del G-20 en Asheville, Carolina del Norte, donde defendió ante sus pares el camino del equilibrio fiscal como llave para atraer inversión privada.

La exposición se dio en un encuentro de dos días que reúne a los máximos funcionarios de finanzas y gobernadores de bancos centrales del grupo. Entre hoy y mañana, se espera que Caputo mantenga una reunión bilateral clave con el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent.

El ministro argentino expuso en el panel dedicado al crecimiento. Lo hizo después de una introducción del propio Bessent y del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh. Ambos funcionarios estadounidenses pusieron el foco en el fortalecimiento del sector privado como motor de las economías, una línea que conecta directamente con el mensaje que llevó la delegación argentina.

La intervención de Caputo fue a puertas cerradas. Duró cerca de una hora y cada orador contaba con apenas tres minutos para presentar su visión.

Desde el Palacio de Hacienda señalaron que el ministro destacó que la estabilidad macroeconómica es la base para alcanzar un crecimiento sostenido. Presentó la experiencia argentina a partir del programa económico impulsado por Milei.

El mensaje fue claro: recuperar el equilibrio fiscal genera las condiciones para una mayor inversión privada.

Los números del ajuste que Luis Caputo expuso ante el G20

En la sala central donde se desarrolla la cumbre, el ministro estuvo acompañado por Santiago Bausili, presidente del Banco Central (BCRA). También estuvieron José Luis Daza, viceministro de Economía, y Vladimir Werning, vicepresidente de la entidad monetaria.

Caputo destacó que desde diciembre de 2023 la Argentina logró reducir el gasto público un 30% en términos reales. El déficit fiscal y el déficit cuasifiscal del BCRA fueron eliminados.

A la vez, resaltó la reducción de impuestos por el equivalente a 3 puntos del PBI. Todo esto ocurrió en el marco de una profunda desregulación de la economía.

Sentado junto a Bausili, cerca de Bessent y de Warsh, el ministro también destacó la reforma laboral. Explicó que la nueva Carta Orgánica del BCRA fortalece la independencia de la entidad y establece la prohibición de financiar el déficit del Tesoro, una restricción clave para evitar el retorno a la emisión monetaria descontrolada.

Entre el auditorio escuchaban Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), y Ajay Banga, presidente del Banco Mundial.

Caputo sostuvo que la inversión privada debe ser el principal motor del crecimiento. Subrayó la importancia de contar con reglas claras, menor intervención estatal y una regulación más simple.

Una economía más competitiva fortalece el comercio internacional, enfatizó.

En ese sentido, destacó los resultados del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Anticipó que la Argentina crecerá en términos per cápita por primera vez en 16 años.

Caputo se reunirá con el secretario del Tesoro Scott Bessent

Aún no trascendió cuándo se desarrollará el encuentro entre Caputo y Bessent. El secretario del Tesoro mantendrá varias reuniones bilaterales con sus pares de los países que integran el G20.

La cumbre está marcada por el plan norteamericano para asfixiar financieramente a Irán. Ese es el gran tema que domina los pasillos del Omni Grove Park Inn de Asheville, donde se desarrolla el cónclave.

El encuentro entre ambos funcionarios será una nueva muestra de la sintonía entre las administraciones de Milei y de Donald Trump. El presidente norteamericano es el principal aliado internacional del gobierno libertario.

Bessent y Caputo se vieron por última vez en octubre del año pasado. Fue en la sede del Departamento del Tesoro, en Washington.

En aquella ocasión, ambos funcionarios sellaron el auxilio financiero norteamericano al Gobierno con un swap de monedas por u$s20.000 millones. El acuerdo llegó en medio de las turbulencias económicas antes de las elecciones legislativas de fin de aquel mes.

Desde el Palacio de Hacienda señalaron que el contacto entre ambos es permanente. Recordaron que hace poco más de un mes compartieron codo a codo la esperada visita oficial de Georgieva a la Argentina.

En 48 horas, la titular del FMI pasó por Buenos Aires y la provincia de Neuquén. Visitó el yacimiento insignia de YPF en Vaca Muerta. Antes de ese encuentro sostuvieron diversas reuniones en Estados Unidos.

Qué más hará Caputo en la cumbre del G20

Además de la reunión cara a cara con Bessent, se espera un encuentro informal del equipo económico con Georgieva. Será en los pasillos del Omni Grove Park Inn, un emblemático hotel y resort con vistas a las montañas de la Blue Ridge.

El lugar es conocido por haber alojado a diez presidentes de Estados Unidos.

Durante la cumbre, Caputo también participa de diversas sesiones con representantes del G-20. Una de ellas aborda la evolución de la economía mundial en un momento de particular turbulencia a raíz del impacto de la guerra en Medio Oriente en los mercados energéticos.

También formará parte de sesiones sobre deuda soberana, desequilibrios globales, educación financiera y fraude.

Bessent es el anfitrión del encuentro preparatorio para la cumbre de mandatarios del grupo. Tendrá lugar el 14 y 15 de diciembre próximos en el complejo Trump National Doral Miami. Seguramente contará con la participación de Milei.

El trasfondo geopolítico: Bessent y su guerra financiera contra Irán

Para Bessent, esta cumbre con sus pares del G-20 representa un importante desafío. En el encuentro de dos días busca fortificar su estrategia de sanciones financieras sobre Irán.

La ofensiva se intensificó luego de seis meses de la guerra que estalló el 28 de febrero pasado por la ofensiva conjunta entre Estados Unidos e Israel.

"Irán se está tomando las sanciones muy en serio. Están reaccionando de manera cinética porque están perdiendo económicamente", dijo Bessent esta mañana al presentarse ante los periodistas en Asheville.

Hizo referencia a la campaña de máxima presión de Estados Unidos sobre el régimen. Fue llamada "Operación Paria Económico".

"Su economía no tiene que colapsar. Solo tenemos que lograr que el régimen recobre el sentido común", añadió el funcionario norteamericano.

El secretario del Tesoro había anunciado el lunes de la semana pasada una nueva ronda de sanciones contra el régimen de los ayatollahs. Les advirtió a todos los países que hacen negocios con Teherán que corten esos lazos financieros.

En caso contrario, podrían enfrentar represalias por parte de la Casa Blanca. China, los Emiratos Árabes Unidos y Turquía son los mayores socios comerciales del régimen.

Bessent había anticipado esta mañana, al inicio de la cumbre, que su mensaje a los responsables de finanzas del G-20 se centraría en el crecimiento. Remarcó que es la "única forma de salir" del ciclo de aumento de los niveles de deuda mundial.

"Estoy convencido de que muchos de los líderes se muestran muy receptivos a esta idea", añadió.

En una entrevista con la agencia AP, el secretario del Tesoro señaló que Estados Unidos planea imponer sanciones a otro banco esta semana. Forma parte de su ofensiva para intensificar el aislamiento económico de Irán.

"Esto será violencia financiera si tenemos que hacerlo", expresó Bessent. "Les estamos demostrando a esas personas que sabemos quiénes son, que ellos saben quiénes son, y que esto tiene que parar", añadió.

La presentación de Bessent en la cumbre del G-20 se produce en momentos en que Estados Unidos e Irán volvieron a intercambiar ataques. Las fuerzas estadounidenses golpearon una isla en el estrecho de Ormuz. La República Islámica respondió con ataques contra objetivos en los Emiratos Árabes Unidos y Jordania.