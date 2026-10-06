El retiro de utilidades de firmas globales alcanzó un máximo sin precedentes desde la flexibilización en el mercado de divisas, según datos oficiales

Las empresas multinacionales giraron al exterior más de u$s4.000 millones en concepto de utilidades durante los primeros nueve meses de 2026, según datos difundidos por el vicepresidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Vladimir Werning. Se trata del mayor monto registrado en al menos una década y se produjo luego de la flexibilización de las restricciones cambiarias que durante años limitaron el acceso de las compañías al mercado oficial.

El dato fue presentado por Werning durante la apertura de la Semana Mundial del Inversor, que se desarrolla en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. El monto contempla tanto los egresos realizados a través del mercado de cambios como las transferencias de divisas mediante operaciones de canje.

La cifra todavía no incluye el resultado del último trimestre de 2026. De esta manera, el monto acumulado hasta septiembre ya se ubica cerca del récord de todo 2016, cuando las empresas remitieron alrededor de u$s4.200 millones al exterior. En aquel año, unos u$s1.300 millones se transfirieron durante el último trimestre.

Cuánto giraron las empresas en los últimos años

El antecedente de 2016 es, hasta ahora, el máximo anual de la serie. En 2017, las transferencias de utilidades alcanzaron aproximadamente u$s2.900 millones, de los cuales u$s2.100 millones se concretaron durante los primeros nueve meses y otros u$s800 millones en el último trimestre.

En 2018, los giros sumaron cerca de u$s1.400 millones, con unos u$s1.200 millones concentrados hasta septiembre. En 2019, las transferencias se redujeron a alrededor de u$s1.100 millones, también con la mayor parte de los movimientos registrada durante los primeros nueve meses.

Con los más de u$s4.000 millones acumulados hasta septiembre de 2026, los giros de utilidades ya superaron en más de tres veces el total registrado en 2018 y 2019 en conjunto. También excedieron el acumulado de los seis años comprendidos entre 2020 y 2025.

Cómo cambió el acceso al mercado de cambios

El aumento de las remisiones de utilidades se produjo en paralelo con el proceso de flexibilización de las restricciones cambiarias. En abril de 2025, el Gobierno eliminó para las personas humanas el límite de u$s200 mensuales para la compra de moneda extranjera y levantó otras restricciones vinculadas con el acceso al mercado de cambios.

También dejó de aplicarse la limitación que impedía acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) a quienes hubieran realizado operaciones de dólar MEP o contado con liquidación durante los 90 días anteriores.

Para las empresas, sin embargo, todavía existen restricciones. Entre ellas se encuentra:

La imposibilidad de acceder al mercado oficial para la formación de activos externos

Determinadas limitaciones para cancelar deudas financieras con compañías vinculadas originadas antes de diciembre de 2023

Las utilidades acumuladas durante los períodos en los que rigieron controles cambiarios no pueden remitirse libremente a través del mercado oficial

La denominada restricción cruzada, que establece un período de 90 días para determinadas operaciones con dólar MEP o contado con liquidación vinculadas con el acceso al mercado oficial

El BCRA también destacó el comportamiento del ahorro en dólares

Durante su exposición, Werning también se refirió a la demanda de moneda extranjera de los ahorristas argentinos. Según los datos presentados por el vicepresidente del BCRA, el 75% de los dólares adquiridos oficialmente por personas permanece dentro del sistema financiero local.

El funcionario señaló que esas divisas se mantienen, entre otros instrumentos, en cuentas bancarias, agentes de liquidación y compensación (ALyC) y fondos comunes de inversión.

"Superado el riesgo de las elecciones, vemos que un 75% de lo que ahorran los argentinos comprando dólares queda en el mercado doméstico, ya sea en cuentas bancarias, ALyCs o fondos comunes de inversión", afirmó Werning.

También comparó ese comportamiento con el registrado antes de las elecciones legislativas de 2025, cuando, según indicó, alrededor del 50% de las divisas adquiridas por particulares permanecía dentro del país.

Qué dijo Werning sobre el crédito y la mora

Otro de los ejes de la presentación fue la evolución del crédito bancario y la morosidad. Según los datos expuestos por el funcionario, la mora de las familias se ubicó cerca del 13%, mientras que la irregularidad de las carteras del sector privado alcanzó el 7,5%.

Werning destacó que el análisis también debe contemplar la cantidad de personas y empresas que actualmente tienen acceso al financiamiento bancario. Según señaló, el 83% de las personas y empresas con crédito mantiene sus obligaciones al día.

El vicepresidente del BCRA sostuvo además que aumentaron las refinanciaciones ofrecidas por los bancos y que comenzó a reducirse la cantidad de préstamos impagos.

"Ese rezago ya está terminando", afirmó al referirse al impacto que, según explicó, tuvo sobre la mora el proceso de incertidumbre y dolarización posterior a las elecciones de 2025.

"Lo que vemos es que la mora se está contrayendo, las refinanciaciones suben. Con lo cual, eso ya deja de ser un lastre para el crédito bancario. El crédito bancario viene creciendo, tanto en pesos como en dólares", agregó.

El costo tributario de los préstamos

Werning también se refirió al costo financiero de los préstamos y señaló que los impuestos nacionales, provinciales y municipales representan cerca del 30% del costo financiero total de determinados créditos.

Entre los tributos mencionados incluyó el IVA, Ingresos Brutos, el impuesto de sellos y las tasas municipales. Según explicó, estas cargas inciden sobre el costo de intermediación financiera y se trasladan a las condiciones de financiamiento.

"No solo a las autoridades nacionales, sino provinciales y municipales, que explican gran parte del costo financiero argentino", señaló.

El funcionario también descartó durante la exposición la implementación de rescates para deudores o bancos, subsidios, cambios regulatorios o inyecciones forzadas de liquidez como mecanismos para reducir los niveles de incumplimiento. En ese contexto, planteó que esas medidas podrían generar incentivos para dejar de pagar.