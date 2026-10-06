Día de la Madre: los descuentos de Mercado Pago que llegan hasta 30% y 18 cuotas

La billetera suma promociones para regalos y mantiene beneficios en supermercados, combustible, gastronomía, viajes e indumentaria durante octubre

Mercado Pago renovó sus promociones para octubre con beneficios en distintos rubros y una campaña especial por el Día de la Madre. Entre el viernes 9 y el domingo 18 de octubre, los usuarios podrán acceder a descuentos de hasta 30% y financiar algunas compras en hasta 18 cuotas sin interés, tanto en comercios físicos como en tiendas online seleccionadas.

Las promociones se pueden consultar desde la sección "Beneficios" de la aplicación, donde también aparecen las condiciones según el comercio, la ubicación y el medio de pago. La propuesta incluye descuentos con dinero en cuenta, QR y las tarjetas de crédito y prepaga de Mercado Pago.

Los mejores descuentos que ofrece Mercado Pago por el Día de la Madre

Durante diez días, Mercado Pago ofrecerá descuentos y planes de financiación para compras vinculadas con los regalos del Día de la Madre. Los beneficios estarán disponibles en comercios físicos y tiendas online seleccionadas.

Entre las alternativas se encuentran promociones de hasta 18 cuotas sin interés y descuentos de hasta el 30%. Los comercios adheridos se pueden chequear desde la sección "beneficios". En paralelo, los beneficios de octubre también alcanzan a las compras cotidianas.

La billetera virtual ofrece descuentos de hasta 25% en supermercados del AMBA y del interior del país, con cadenas como Carrefour, Coto, Día y Chango Más, entre otras.

En estos casos, los descuentos se acreditan en el momento y, según la promoción, pueden no tener límite de compras ni tope de reintegro. Además, las personas que cobran una prestación social a través de Mercado Pago cuentan con un 15% de descuento en Carrefour los sábados y domingos, con un tope mensual de $20.000.

Qué descuentos hay con las tarjetas de Mercado Pago

La tarjeta de crédito de Mercado Pago también suma promociones durante octubre. Entre ellas, se ofrecen 2 cuotas sin interés en determinadas compras superiores a $50.000 y 3 cuotas sin interés para operaciones mayores a $150.000, según el comercio y el canal de pago.

En gastronomía, hay 20% de descuento los jueves pagando con la tarjeta física en comercios adheridos, con un tope mensual de $50.000 por usuario. En indumentaria, la promoción alcanza al 10% los martes, también con un tope mensual de $50.000.

Farmacity ofrece 20% de descuento los miércoles en compras superiores a $50.000, con un tope mensual de $12.000, mientras que Farmaonline tiene 20% de descuento los martes y jueves, con un tope de $16.000 y hasta 6 cuotas sin interés mediante el botón de pago de Mercado Pago.

En el caso de McDonald’s ofrece un 30% off los viernes abonando con tarjeta física de crédito o QR de Mercado Pago, con un tope mensual de $4.000. Además, hay cuotas sin interés en marcas como Fedinit, Stanley, Adidas Outlet y Solo Deportes.

Con respect a la tarjeta prepaga de la empresa, ofrece los siguientes beneficios:

YPF: 10% de reintegro los días lunes pagando desde la app YPF, con tope de $6.000 semanal, en cargas no menores a $35.000

Mercado Central: 15% OFF los días martes pagando con tarjeta física prepaga en locales adheridos dentro del predio, con tope de $8.000 mensual por usuario

Farmacias (+65 años): 30% OFF los días miércoles pagando con tarjeta física prepaga para mayores de 65 años, con tope de $3.000 mensual

Los mejore descuentos en combustible, comida, cine y viajes

Las promociones de octubre también se extienden a otros gastos habituales. En estaciones Gulf hay 10% de descuento los martes y jueves pagando con QR, con un tope de $7.000 y un consumo mínimo de $40.000. En Dapsa, la promoción es del 10% los miércoles, con un tope de $6.000 y una carga mínima de $60.000.

Para gastronomía, Burger King ofrece 15% de descuento los miércoles, con un tope de $7.500. Cinemark, en tanto, tiene una promoción de 2x1 en entradas para funciones de lunes y martes cuando la compra se realiza online.

También hay promociones vinculadas con turismo. Despegar ofrece descuentos determinados días de octubre para vuelos y paquetes de Aerolíneas Argentinas, Gol y LATAM. Por ejemplo, el 12 de octubre ofrece un 20% de descuento en en vuelos de Aerolíneas Argentinas a destinos de Brasil (Florianópolis, Porto Seguro, Salvador de Bahía, Recife y Natal) y 20% OFF en vuelos y paquetes de LATAM a Chile y Perú, con tope $200.000.

En el caso de Natura, los usuarios pueden acceder a hasta 6 cuotas sin interés, mientras que Flechabus ofrece financiación de hasta 9 cuotas sin interés en determinadas operaciones.

Cómo ver los beneficios de Mercado Pago

Para consultar las promociones disponibles, hay que ingresar a la aplicación de Mercado Pago y entrar en la sección "Beneficios". Allí se pueden revisar las ofertas por rubro, comercio y fecha, además de las condiciones específicas para cada operación.

En el caso de las promociones de la tarjeta de crédito y la tarjeta prepaga, Mercado Pago indica que los usuarios deben ingresar a la sección correspondiente a cada tarjeta y seleccionar "Descubrí los beneficios".

Las promociones pueden tener restricciones de fecha, comercio, medio de pago, monto mínimo y tope de reintegro. Por eso, antes de realizar una compra conviene revisar las condiciones particulares que aparecen en la aplicación.