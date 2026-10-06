El buen desempeño de la deuda local y la reacción positiva de los mercados externos brindaron nuevos impulsos a los activos argentinos en alza

El riesgo país argentino cae este martes a 575 puntos básicos, con un descenso de 25 unidades respecto de la jornada anterior, y profundiza la recuperación iniciada después de haber alcanzado los 655 puntos el viernes 2 de octubre. La mejora del indicador estuvo acompañada por una suba de los bonos soberanos en dólares y de las acciones argentinas.

La baja del riesgo país se produjo en un contexto de recuperación de los mercados regionales, impulsado principalmente por la reacción de los activos brasileños tras las elecciones presidenciales del domingo. A esto se sumaron el mejor desempeño de Wall Street y las señales vinculadas con el financiamiento externo de Argentina.

Riesgo país: cuánto bajó y por qué es importante

El indicador elaborado por JP Morgan, que mide la diferencia entre el rendimiento de los bonos de un país emergente y los títulos del Tesoro de Estados Unidos, descendió 80 puntos básicos desde el máximo de 655 unidades registrado el viernes.

El nivel de 655 puntos había sido el más elevado para Argentina en casi diez meses. El lunes, el indicador ya había perforado nuevamente la barrera de los 600 puntos y cerrado en 599 unidades, después de una caída de 49 puntos durante esa jornada.

Con la nueva baja de este martes, el riesgo país se ubicó en 575 puntos básicos, mientras los bonos argentinos en dólares continuaron recuperando parte del terreno perdido durante las semanas anteriores.

La evolución del indicador es seguida por el mercado porque está vinculada con el costo de financiamiento de Argentina. Un riesgo país más elevado implica, en términos generales, una mayor prima de rendimiento exigida a los títulos soberanos frente a los bonos estadounidenses.

Los bonos argentinos volvieron a subir

Los bonos Globales argentinos, emitidos bajo legislación extranjera, avanzaron alrededor de 1% en promedio durante las primeras operaciones de este martes. La suba se sumó al rebote de más de 2% registrado el lunes.

El comportamiento de los títulos soberanos fue determinante para la nueva baja del riesgo país, ya que el indicador refleja precisamente el diferencial de rendimiento entre los bonos argentinos y los del Tesoro estadounidense.

La recuperación se produjo después de una etapa de fuertes bajas en los activos locales, que había llevado al riesgo país hasta los 655 puntos.

Qué pasó con las acciones argentinas

El S&P Merval operaba este martes con una suba de 0,5%, en torno a los 2,88 millones de puntos, luego del salto de 3,7% registrado durante la rueda anterior.

El índice había acumulado una caída de 4,4% durante la semana previa y de 7,1% en septiembre, por lo que el rebote de las últimas dos ruedas permitió recuperar parte de esas pérdidas.

Los ADR argentinos también habían mostrado fuertes avances el lunes en Wall Street:

Mercado Libre subió 9,6%

Banco Francés avanzó 7,7%

Banco Supervielle 7,6%

Telecom 7,1%

Brasil y Wall Street acompañan la recuperación

Uno de los principales factores detrás de la mejora de los activos argentinos fue la reacción de los mercados frente al resultado de la primera vuelta electoral en Brasil.

Jair Bolsonaro obtuvo 47,03% de los votos válidos y Luiz Inácio Lula da Silva 45,16%, por lo que ambos competirán en el balotaje previsto para el 25 de octubre.

El índice Bovespa había registrado una suba de 8,9% el lunes y este martes operaba con un avance cercano al 0,4%. La evolución del mercado brasileño tuvo impacto sobre los activos argentinos por la importancia económica de Brasil para la región.

La consultora Max Capital señaló que el resultado electoral podría favorecer a Argentina a través de un eventual fortalecimiento del real, menores tasas y una mayor afinidad política dentro del Mercosur. Se trata de una interpretación de mercado sobre el impacto regional de los comicios.

En Estados Unidos, los principales índices de Wall Street también operaban en terreno positivo, con subas cercanas al 0,6%, mientras el Nasdaq alcanzaba un nuevo máximo histórico nominal.

El BCRA y las señales sobre el financiamiento de 2027

Los inversores también siguen la evolución de las reservas y del mercado cambiario argentino. El Banco Central compró u$s369 millones durante la semana pasada y quedó cerca de acumular u$s15.000 M de compras en lo que va del año.

Este martes, el dólar mayorista se mantenía en torno a los $1.520 para la venta, mientras el BCRA continuaba con su estrategia de acumulación de reservas.

Otro elemento observado por el mercado son las necesidades de financiamiento previstas para 2027. La posibilidad de que Argentina pueda volver a acceder al crédito externo en mejores condiciones depende, entre otros factores, de la evolución del riesgo país y del rendimiento exigido a sus títulos soberanos.

Estados Unidos volvió a abrir la puerta a una asistencia financiera

En paralelo, las declaraciones del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, también fueron incorporadas por los inversores al análisis del escenario financiero argentino.

Según un reporte de Max Capital, Bessent dejó abierta la posibilidad de que Estados Unidos vuelva a intervenir para respaldar a Argentina si fuera necesario.

En octubre de 2025, el Tesoro estadounidense había realizado compras de pesos y acordado con el Banco Central un swap de monedas por u$s20.000 M.

La eventual disponibilidad de respaldo financiero externo es seguida de cerca por el mercado debido a las necesidades de financiamiento de Argentina para el próximo año.

Por ahora, la referencia central para los activos argentinos vuelve a estar en la evolución del riesgo país, que pasó de 655 puntos el viernes a 575 este martes. La continuidad de esta recuperación dependerá de la evolución de los bonos soberanos y de las condiciones financieras internacionales y regionales.