El riesgo país tocó un máximo en más de cinco meses y bonos argentinos caen en Wall Street

El indicador de JP Morgan salta casi 4% y se ubica en la línea de los 555 puntos. Jornada negativa en general, aunque YPF y TGN amortiguan pérdidas

El riesgo país volvió a escalar este martes y alcanzó los 555 puntos básicos, después de registrar una suba diaria de casi 4%. Con este movimiento, el indicador alcanza su nivel más alto en los últimos cinco meses.

La evolución de este índice refleja el deterioro que atraviesan los títulos soberanos argentinos en el exterior. También suma presión el comportamiento reciente de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, un factor que eleva el costo relativo de financiarse para países emergentes.

Para la Argentina, el escenario dificulta la posibilidad de regresar al mercado internacional de deuda con el objetivo de conseguir financiamiento para afrontar futuros vencimientos externos.

En los mercados internacionales, Wall Street opera con resultados mixtos: el S&P 500 sube 0,1% y el Nasdaq 0,4%, mientras que el Dow Jones baja 0,3%. En paralelo, el precio del petróleo retrocede 1,2% y se aproxima nuevamente a los u$s90, mientras el oro pierde 0,2%. Por su parte, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense muestran una leve baja. Este escenario permite moderar parcialmente el impacto que venía generando el mayor costo de la energía y ofrece una mejora acotada en las condiciones financieras de corto plazo.

Qué pasa con la deuda argentina

En este contexto, el S&P Merval cae 0,5% en pesos y 2% medido en dólares, mientras que los Globales profundizan las pérdidas y encadenan una segunda rueda consecutiva con mayoría de bajas.

En renta fija, los bonos Globales caen cerca de 0,7% en promedio, con mayores bajas en los títulos de largo plazo. Los bonos bajo legislación local retroceden alrededor de 0,85%, mientras que los de Nueva York pierden 0,47%. Entre los más castigados aparecen AO29 (-1,29%), AL35 (-1,27%), AN29 (-1,24%) y AE38 (-1,21%), aunque GD29 avanza 0,57%.

Según Criteria, la cercanía de eventos electorales relevantes, como las elecciones generales de Brasil del 4 de octubre y una eventual segunda vuelta el 25, reduce el atractivo de asumir demasiada duración. Por eso, la firma mantiene una preferencia por el tramo corto de los bonos soberanos en dólares, con AL30 como uno de los destacados, y por instrumentos en pesos de vencimiento cercano, buscando limitar la exposición a la volatilidad y conservar capacidad de reinversión.

El comportamiento de los bonos adquiere particular relevancia por la agenda que el Gobierno desarrolla en Estados Unidos. Luis Caputo se encuentra en Nueva York manteniendo reuniones con inversores y bancos de Wall Street, antes de la llegada de la comitiva presidencial que participa de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El ministro busca transmitir ante los operadores financieros una visión positiva sobre el rumbo de la economía argentina. En esos contactos también aparece como tema de interés la perspectiva política hacia las elecciones de 2027, incluida la posibilidad de una reelección del oficialismo, un aspecto que concentra la atención de los grandes inversores.

Por ahora, el desempeño de los activos financieros no muestra un cambio de tendencia pese a esa agenda oficial en Nueva York.

Acciones argentinas marcan comportamiento dispar

En renta variable, las principales bajas se concentran en el sector financiero, con retrocesos de 2,43% en Supervielle, 2,04% en BBVA, 1,92% en BYMA, 1,57% en Banco Macro y 1,27% en Galicia.

En contraste, Energía es el único sector con avances, liderado por TGN (+2,40%) e YPF (+1,29%). TGN, además, acumula una suba cercana al 13,4% en septiembre. Entre las restantes acciones, también se registran caídas en Metrogas, Edenor, Aluar, Loma Negra y Telecom.