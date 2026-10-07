Cuál es el precio del dólar que prevén casi 50 bancos y consultoras para fin de año

Se conoció el último informe mundial de FocusEconomics, en el que 46 analistas le ponen precio al tipo de cambio para el mes de diciembre

Se conocieron nuevas proyecciones para el precio del dólar e inflación de 46 economistas de bancos y consultoras nacionales y del exterior, reunidas por FocusEconomics; y el dato más relevante es que prevén que se mantenga la paz cambiaria de cara a los próximos meses.

El precio promedio que resulta para el dólar mayorista es de $1.641,5 para el cierre del 2026, lo que representa una caída de 3,5 pesos respecto al informe anterior. Mirando más a largo plazo, se prevé que en diciembre 2027 llegará a los $1.968,6. A modo de referencia, es un valor que se ubicaría $121 por encima del precio que el oficialismo incluyó en el Presupuesto para el año que viene.

De esta manera, los expertos consideran que, en el corto plazo, no se reflejarán en el mercado cambiario las tensiones políticas de cara a las elecciones presidenciales de octubre del 2027, aunque hay luces amarillas en cuanto a crecimiento de la economía e inflación.

"Nuestros panelistas han seguido recortando sus previsiones de crecimiento del PBI para 2026 en las últimas semanas, debido a unos datos recientes de actividad económica decepcionantes. Para 2027, se espera una aceleración de la economía a medida que disminuyan la inflación y los tipos de interés, y que las reformas gubernamentales y los incentivos a la inversión empiecen a dar frutos. El resultado de las elecciones de octubre de 2027 será un factor clave a seguir", advierte el relevamiento de FocusEconomics.

En resumidas cuentas, se prevé que la actividad tenga una expansión del PBI del 2,3% en 2026, lo que supone un descenso de 0,4 puntos porcentuales respecto a lo aguardado el mes anterior.

Por el lado de la inflación internual, los analistas internacionales esperan que se mantenga una trayectoria descendente en los próximos trimestres "gracias a la política fiscal restrictiva".

A ello se suma un "riesgo clave al alza", que es una "depreciación cambiaria más acelerada de lo previsto".

Así, los panelistas de FocusEconomics consideran que los precios al consumidor aumenten un 32,4% en promedio en 2026, lo que representa un incremento de 0,4 puntos porcentuales respecto al mes anterior.

Precio de dólar esperado por economistas

Como se mencionó, el consenso de los economistas para el precio de dólar mayorista para fin de año, en base al nuevo informe de octubre de FocusEconomics, es de $1.642, cerca de 3 pesos menos que lo esperado para la misma fecha por el relevamiento de septiembre ($1.645,2).

El consenso de precio de dólar mayorista es de $1.642 para fin de año

Por lo tanto, las proyecciones contemplan que el tipo de cambio podría subir cerca de 13% en todo el 2026, bastante por debajo del esperado 32,4% de inflación por los mismos expertos.

Es decir, está previsto que el índice de precios al consumidor (IPC) avance casi el triple que el billete estadounidense, por lo que el atraso cambiario vuelve a estar presente.

En la actualidad, el tipo de cambio mayorista es de $1.520, un valor que se encuentra estable en todo octubre y en el acumulado de todo 2026 avanza 4,3%.

Esta referencia hace ruido en la City porque la actual banda máxima de flotación establecida por el Banco Central para no intervenir en el mercado, y que se actualiza de manera mensual en base a la inflación registrada dos meses atrás (t-2), hoy se ubica en $1.925,67.

De hecho, en el mercado de opciones y futuros del Matba-Rofex (A3) se está negociando para fin de año un dólar mayorista de $1.596, unos 46 pesos por debajo de lo esperado en el consenso de FocusEconomics.

Y para septiembre del año que viene se estaba operando un valor estimado en $1.885.

Como dato, en los últimos Presupuestos presentados al Congreso el Gobierno proyectó que este año el dólar mayorista cerrará en $1.423 y para fines de 2027, a $1.847,6.

Por lo pronto, el Banco Central se encuentra comprando reservas de manera diaria, y lleva acumulados más de u$s14.700 millones en todo el 2026.

"Esta estabilidad cambiaria convivió con un menor ritmo de compras netas de reservas por parte de la autoridad monetaria, que totalizaron u$s473 millones en septiembre, aunque este flujo comenzó a mostrar una mejora hacia los últimos días del mes pasado, respaldado por la reactivación de colocaciones internacionales de deuda corporativa y subsoberana (que alcanzaron u$s2.650 millones) y la liquidación de exportaciones del agro", destaca el equipo de Research de Puente.

Proyección de dólar, según cada economista

El precio de dólar mayorista proyectado por los distintos analistas relevados de bancos y consultoras locales y mundiales, se mantiene por cuarto mes seguido en un máximo de $1.850 para fin de año.

El ranking de los economistas y consultoras que pronostican un dólar mayorista más alto para fin de diciembre está liderado por Pantheon Macroeconomics ($1.850), Empiria Consultores ($1.746), Invecq consulting ($1.720), y se suma un grupo grande con una estimación de $1.700, conformado por por Balanz Capital, Ecolatina, Econviews, LCG y Santander.

En este contexto, iProfesional relevó a los economistas locales que participaron en el FocusEconomics para conocer sus fundamentos respecto a las estimaciones realizadas.

"Nosotros esperamos un dólar mayorista de $1.630 para fin de año, cifra que no está pensada en función de la variación de ese tipo de cambio, sino en base al tipo de cambio real, relacionándolo con no perder competitividad. Entonces, pensando más o menos en una inflación promedio del 1,7% en lo que resta del año. Ese sería un valor para mantener un tipo de cambio real acorde a lo que creemos que va a estar el nivel de competitividad de la economía", detalla Matías Fernández, líder de Research en Aurum Valores, a iProfesional.

Por su parte, Fernando Baer, economista de la consultora Quantum de Daniel Marx, proyecta $1.612 para diciembre que viene: "Es un tipo de cambio que se mueve en línea con la inflación, que se logra ir reduciendo mes a mes. Está alineado con ese movimiento y con la tasa de interés".

Finalmente, Alfredo Romano, economista de Romano Group y autor del libro: "Dolarizar Argentina", estima en el FocusEconomics un billete mayorista de $1.601: "Venimos manteniendo la proyección con muy poco cambio en realidad. No creemos que haya grandes saltos cambiarios sobre fin de año".