Plazo fijo UVA, la única de las inversiones clásicas que le gana a la inflación en 2026

El plazo fijo UVA se consolida como la única opción clásica que supera a la inflación en el año. Analizamos el ranking de rendimiento de un millón de pesos

Los ahorristas sufrieron un cimbronazo en los últimos meses, por la gran volatilidad que hubo en los mercados, tanto domésticos como en los del resto del mundo. En este marco, el Bitcoin resultó, por lejos, la mejor inversión de septiembre pasado. Aunque en el acumulado de todo el corriente año, el plazo fijo UVA es la única alternativa que generó un rendimiento positivo frente a la inflación.

La criptomoneda más popular subió de precio 7,6% en pesos en todo el último mes, debido a que llegó a superar los u$s84.000, y fue la opción más ganadora de dicho período y, prácticamente, la única con renta positiva.

Es que el segundo lugar del ranking recién fue ocupado por el plazo fijo UVA, que obtuvo una ganancia de 2% en septiembre.

Y luego, en tercera posición, se ubicó el plazo fijo tradicional, que en las mejores propuestas de bancos líderes, llegaron a ofrecer 1,7% en un período de 30 días, que equivale a una tasa nominal anual (TNA) de 21%.

Según las últimas proyecciones de economistas privados, como C&T Asesores, la inflación del mes pasado se ubicó en torno al 1,9%. Y la expectativa es que baje levemente en el corriente octubre.

"Como ocurrió en julio y agosto, el Bitcoin siguió liderando en septiembre, por lo que se recupera tras haber pasado un primer semestre deficitario. De hecho, un inversor que compró esta criptomoneda a inicios de 2026 había perdido 33,3% nominal hasta finalizar la primera mitad del año", detalla Andrés Méndez, director de AMF Economía, a iProfesional.

Por el lado del dólar, en sus diferentes tipos, el mes pasado su precio estuvo muy contenido, por lo que avanzó alrededor de 0,5%. Un nivel que quedó notoriamente por debajo del avance de la inflación y de la tasa en pesos de un plazo fijo.

Y las peores inversiones de septiembre estuvieron encabezadas por las acciones de las empresas líderes argentinas, donde el principal índice que las agrupa, el Merval del ByMA, retrocedió 7% en ese período. Incluso, los activos más afectados fueron los de compañías financieras, donde se llegaron a registras desplomes de hasta 17% en todo el mes.

La otra inversión que más descendió en septiembre fue el oro, que cayó 6% en pesos en todo el mes.

"Los activos argentinos mostraron una performance inferior a la de otros mercados comparables, lo que podría indicar que los inversores comenzaron a incorporar una mayor prima de incertidumbre local, en un escenario marcado por los últimos datos de actividad económica, la evolución de la confianza en el Gobierno y las expectativas de cara al próximo proceso electoral presidencial", resume Milo Farro, analista de Rava Bursátil a iProfesional.

Es que, durante el mes pasado, la fuerte demanda de cobertura cambiaria y la caída en el ritmo de compras de dólares del Banco Central para acrecentar las reservas, en medio de la temporada baja de liquidación del campo, más la incertidumbre en el exterior que llevó a la suba de las tasas de interés de referencia por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), produjeron que el riesgo país toque su máximo del año, al alcanzar los 640 puntos básicos.

En septiembre, la inversión más ganadora fue el Bitcoin, que subió 7,6% en pesos.

Cuál es la inversión más ganadora en lo que va de 2026

Por el lado de las inversiones que resultan ser las más ganadoras del acumulado del año, el plazo fijo UVA sigue liderando el ranking, impulsado por la inflación más alta que hubo a mitad de año y el dato más elevado arrojado en julio, mes en que la suba de los precios al consumidor llegó al 2,9% mensual.

Así, las colocaciones que ajustan por UVA fueron el único instrumento entre todas las opciones comparadas que otorgaron una renta positiva respecto a la inflación en los primeros 9 meses del año.

En concreto, el ahorrista que colocó un plazo fijo UVA en enero pasado hasta fines de septiembre pasado, con un dinero inicial de $1 millón, acumula ahora un capital total de $1.260.567. Cifra que representa una ganancia de $260.567 en el año, alrededor de 26% más del monto original.

Y si se ajusta el $1 millón de capital inicial por el índice de precios al consumidor (IPC) acumulado en todo 2026, ese dinero significa en el presente $1.234.788.

En el segundo lugar del ranking de inversiones más rentables del año es para el plazo fijo tradicional, que con un depósito de $1 millón, acumula en los primeros 9 meses del año $1.186.238, unos $186.238 adicionales en comparación al monto colocado.

Y el tercer lugar entre los más ganadores del año se encuentra el dólar contado con liquidación, apenas por arriba del billete oficial, que se ha recuperado en los últimos meses, por lo que el millón invertido en enero pasado hoy representa $1.045.437.

"En rigor, los ahorristas más conservadores que apostaron al plazo fijo son los que ganan en 2026, aunque con una diferencia: los que colocaron los depósitos UVA superan a la suba de los precios internos, pero los que optaron por el plazo fijo tradicional a 30 días, sólo vencen a las demás opciones pero perdieron poder adquisitivo frente a inicios de 2026", destaca Méndez.

El plazo fijo UVA es la única inversión con renta positiva en todo el 2026.

Por el lado de los instrumentos de inversión que más caen en todo el año, se ubican, en primer lugar, el índice de acciones de empresas líderes, el Merval, que del millón inicial hoy sus tenencias equivalen a $901.322. Es decir, el ahorrista perdió casi $100.000 del millón colocado.

Muy cerca, y de manera irónica tras la escalada de septiembre, se ubica Bitcoin, cuyo capital adquirido en enero pasado con $1 millón, ahora representa $986.447.

"Transcurridos nueve meses, y tras los excelentes resultados del último trimestre, donde obtuvo una ganancia nominal acumulada de 45,6%, el Bitcoin aún permanece en una zona de pérdidas nominales (y reales) para quien se posicionó en este tipo de activo al iniciarse 2026", concluye Méndez.

Y si el ahorrista toma como referencia un periodo de inversión más amplio, como al primer día hábil del 2025, se puede afirmar que en esos 21 meses el oro es el más "imbatible a pesar de no haberse lucido durante el 2026 y, menos aún, durante el mes pasado, cuando registró una pérdida en pesos de 6%", acota el analista.

Por otra parte, los plazos fijos, tanto tradicionales como nominados en UVAs, logran mantener el poder adquisitivo del dinero colocado al comenzar el año pasado hasta el presente. Mientras que las restantes alternativas de ahorro, como es el dólar, pierden frente a la inflación en el acumulado desde inicios del año pasado hasta la actualidad.

Qué pasará con el dólar, la inflación y los plazos fijos en octubre

En lo inmediato, en el mercado se considera que octubre tendrá un escenario similar al de las últimas semanas, enmarcado por las tasas altas de interés a nivel mundial, donde los bonos del Tesoro de Estados Unidos llegaron a rendir 6% anual, algo que desincentivó a los inversores a volcarse a los activos de países emergentes. Por lo pronto, este marco seguiría hasta, al menos, el próximo 3 de noviembre, fecha en que se desarrollarán las elecciones legislativas en EE.UU.

"Para los próximos meses, siguen prevaleciendo los efectos no siempre favorables del escenario internacional. Por un lado, la suba de la tasa de retorno de los Bonos del Tesoro de los Estados Unidos influye negativamente sobre los flujos de capital hacia colocaciones en emergentes. Paralelamente, el impacto de la contienda bélica en Medio Oriente sobre el precio del petróleo constituye un aliciente para que los precios domésticos dilaten su retorno hacia un sendero razonable", destaca Méndez.

A nivel doméstico, los economistas estiman para el corriente mes una inflación en torno al 1,7% y que el precio del dólar siga estando controlado por el Banco Central.

Mientras tanto, en el más largo plazo, el mercado comienza a mirar a las elecciones presidenciales de octubre del año que viene.

"Si se busca medir la rentabilidad de un mes en particular, podría bucearse en las inversiones ´perdedoras´ en lo que va del año, y en ese aspecto la amplia gama de colocaciones que han perdido frente al IPC Nacional constituyen una buena oportunidad para obtener ganancias con un eventual reposicionamiento de sus cotizaciones. Al menos, en el trimestre pasado, el Bitcoin fue un claro ejemplo de un activo que, tras haber perdido posiciones en la primera parte del año, brindó una significativa valorización para quienes ingresaron al promediar 2026", finaliza Méndez a iProfesional.