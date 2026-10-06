Más de 40 economistas encuestados por el BCRA anticipan dólar a $1.614 para diciembre

El BCRA publicó su nuevo Relevamiento de Expectativas de Mercado en el que se prevé un tipo de cambio mayorista $16 más bajo que en el ultimo reporte

En momentos en que el precio del dólar se encuentra estable, y el ritmo de compras de divisas para las reservas ha disminuido, el Banco Central publicó su nuevo Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), para el cual consultó a 44 economistas locales, y que confirma la tendencia a la baja para la cotización del billete mayorista para fin de año, además de una tendencia estable para la inflación por debajo del 2% mensual. Así, el mercado prevé calma cambiaria hasta fin de año.

Los datos indican que el tipo de cambio mayorista estimado por el REM para octubre es de $1.545, dato que representa un incremento para todo este mes en torno al 1,8%. Un nivel que sería muy similar a la inflación.

En tanto, para diciembre, el precio proyectado por los economistas encuestados llega a ser de $1.614 por lo que, de confirmarse, en todo el 2026 avanzaría 11,5%.

Esto ocurre en un momento de tranquilidad cambiaria, en el que, según el equipo de Research de Puente, la intervención oficial en el mercado de futuros se mantuvo en niveles mínimos y la demanda por cobertura de corto plazo en instrumentos vinculados al dólar "operó con regularidad".

A ello se suma que la inflación esperada por el mercado fue del 1,9% para septiembre y, según el último relevamiento del BCRA, volvería a descender para rondar el 1,7% en el actual octubre.

Estas proyecciones se conocen tras dos jornadas para Luis Caputo, durante las cuales se tuvo lugar el descenso del riesgo país a un nivel actual de 574 puntos básicos -tras haber alcanzado la semana pasada los 640 puntos-, debido a dos datos claves:

Por un lado, influyó el nuevo y fuerte apoyo de Scott Bessent , el secretario del Tesoro de Estados Unidos, que afirmó en una entrevista que "volverá a ayudar a Argentina el año que viene, de ser necesario". alejaron cierta tensión en la City de la incertidumbre política que se espera por el panorama poco claro para las elecciones presidenciales de octubre de 2027, y el posible cambio de modelo económico que puede traer ello, en medio de una actividad que no repunta en el nivel esperado. Palabras queque se espera por el panorama poco claro para las elecciones presidenciales de octubre de 2027, y el posible cambio de modelo económico que puede traer ello, en medio de una actividad que no repunta en el nivel esperado.

Por otra parte, también impactó de manera favorable en el mercado el triunfo para la presidencia en Brasil, en primera rueda, de Flávio Bolsonaro, que permitiría impulsar al comercio bilateral con Argentina. Aunque todavía resta conocer la definición que será el próximo 25 de octubre, más allá que se lo considera favorito en la disputa que tiene por el cargo con Lula Da Silva.

"Para la economía argentina, este fortalecimiento del principal socio comercial mejora de forma directa la competitividad externa. Además, el repunte del real alivia las presiones sobre el mercado cambiario doméstico en un contexto de mayor holgura cambiaria", detalla Ignacio Morales, jefe de Inversiones de Wise Capital.

Precio de dólar, según más de 40 economistas

En el nuevo Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), la mediana de tipo de cambio nominal proyectado es de $1.545 por dólar para el promedio de octubre, lo que representa una baja de 20 pesos comparado con el REM anterior.

Asimismo, para diciembre de 2026, el conjunto de participantes pronosticó un tipo de cambio nominal de $1.614, lo que arroja una baja de 16 pesos frente al informe previo y una variación interanual esperada de 11,5% respecto de diciembre de 2025.

Para el Top 10 de analistas el tipo de cambio nominal promedio esperado para diciembre sería $1.602.

Si bien el precio del dólar mayorista ronda los $1.520, esta cifra se ubica en un nivel intermedio de la banda de flotación cambiaria, establecida por el Banco Central para no intervenir en el mercado, que se actualiza de manera mensual en base a la inflación registrada dos meses atrás (t-2), y hoy tiene una cota máxima de $1.925,67. Es decir, unos 405 pesos (casi 27% más) por encima del valor de la City.

De hecho, en el mercado de opciones y futuros del Matba-Rofex (A3) se está negociando para fin de año un dólar mayorista de $1.596, unos 46 pesos por debajo de lo esperado en el consenso de FocusEconomics. Y para septiembre del año que viene se estaba operando un valor estimado en $1.885.

Como dato, el Gobierno había previsto en los Presupuestos presentados al Congreso que este año cerraría con un dólar mayorista de $1.423 y, para fines de 2027, de $1.847,6.

Los datos publicados por el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) fueron recopilados entre el 28 y 30 de septiembre pasados, en una encuesta realizada a 44 participantes, entre 33 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 11 entidades financieras de Argentina.

Dólar e inflación, otros factores de tranquilidad

El informe se conoce en un contexto en el que se está dando un ingreso de dólares mayor al esperado, en plena temporada baja de liquidación del campo, que igual le permitió seguir comprando reservas al Banco Central.

Es que el complejo agroexportador liquidó u$s3.228 millones en septiembre y registró un aumento del 17% en comparación con agosto. La cifra representó el tercer mejor registro histórico para dicho mes en los últimos 25 años, según indicaron desde CIARA-CEC.

"Este repunte estuvo impulsado por un flujo constante en los embarques de maíz y una mayor venta por parte de los productores. En lo que va del año, el sector acumula u$s22.275 millones ingresados al país. Si bien la suma refleja un desplome del 22% frente a los primeros nueve meses de 2025, se mantiene un 14% por encima del promedio histórico para la misma etapa", sostiene Morales.

Para agregar que "la fuerte entrada de divisas le otorga un alivio clave al Gobierno para sostener las reservas en medio del parón económico".

En resumen, el Banco Central se encuentra comprando reservas de manera diaria, y lleva acumulados más de u$s14.750 millones en todo el 2026.

De hecho, ya supera la meta inicial establecida con el FMI de u$s10.000 millones, y tiene una dinámica que lleva a que el Gobierno considere que puede llegar a los u$s20.000 millones, impulsada por la cosecha de trigo y el flujo exportador de energía y minería.

"Esta estabilidad cambiaria convivió con un menor ritmo de compras netas de reservas por parte de la autoridad monetaria, que totalizaron u$s473 millones en septiembre, aunque este flujo comenzó a mostrar una mejora hacia los últimos días del mes pasado, respaldado por la reactivación de colocaciones internacionales de deuda corporativa y subsoberana (que alcanzaron u$s2.650 millones) y la liquidación de exportaciones del agro", destaca el equipo de Research de Puente.

Este leve repunte se observa en los u$s183 millones que ya compró el BCRA en el acumulado de los primeros días de octubre.