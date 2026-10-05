Acciones se dispararon tras las elecciones en Brasil: qué espera la City rumbo al balotaje

Las acciones y bonos argentinos escalaron en Buenos Aires y Nueva York, y bajó el riesgo país. Qué esperan desde la City para los próximos días

La ajustada victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil de Flávio Bolsonaro por el 47% de los votos, que llevará a una definición en balotaje el próximo 25 de octubre, generó el lunes un rebote generalizado en las cotizaciones de las acciones y bonos argentinos, que llegó hasta una escalada de un máximo de casi el 10% en dólares, y también a una baja del riesgo país. A ello fue se le sumó el impulso de las declaraciones del gobierno estadounidense de que podrían volver a ayudar al país. Así, para los analistas de la City consultados por iProfesional, existe cierta cautela hasta la definición electoral, más allá del contagio positivo que hubo en la jornada.

En concreto, el principal índice de acciones de empresas líderes, el Merval del ByMA aumentó 3,7% este lunes, con algunas compañías que tuvieron una suba de hasta 6%, como fueron los casos de Transportadora de Gas del Sur (TGS), seguidos por Grupo Galicia (5,2%), Supervielle (5%), Loma Negra (5%) y BBVA (BBAR), que ascendió 4,9% en la primera rueda de la semana.

En tanto, en Wall Street, las acciones que cotizan en Nueva York escalaron hasta 10% en dólares el lunes, como fue el caso de Mercado Libre, empresa argentina que tiene fuerte presencia en Brasil. Le siguieron compañías del sector bancario, como BBVA y Supervielle, con una suba de 7,7% en moneda estadounidense.

Por el lado de la renta fija, los bonos argentinos también subieron en Buenos Aires, con un incremento de hasta 2,8% en el caso de los bonos nominados en dólares con ley de Nueva York, como fue el caso de los emitidos al 2025 (AL35D).

Asimismo, el riesgo país argentino cayó 8,5%, para ubicarse en los 599 puntos básicos, y el precio del dólar se mantuvo sin cambios en $1.520 en la plaza mayorista-

Y, a nivel mundial, el principal índice (ETF) que reúne las principales empresas de Brasil (EWZ) escaló 12,5% en dólares. Todo ello en un escenario global donde los principales índices aumentaron hasta un máximo de 0,8% en la jornada, como fue el caso del Nasdaq100.

Elecciones en Brasil: impacto en acciones y bonos argentinos

Para los analistas de la City, la clave será la definición de la segunda vuelta a fin de mes, y si se confirma el triunfo de Flávio Bolsonaro, el hijo del ex presidente brasilero, como nuevo mandatario de dicho país, algunas variables pueden tornarse favorables para la Argentina y los inversores.

"Lo primero que me parece revelador es que subieron todas las acciones argentinas, y eso deja entrever que el impacto positivo es macro. La única que tiene exposición directa a Brasil es Mercado Libre, que sube casi 10%. Si el movimiento respondiera al fundamento de las empresas, no habría subido todo el panel", detalla con cautela Paula Bujia, analista de mercado y cofundadora de Buda Partners.

Al respecto, Gustavo Neffa, economista y analista de Research for Traders (RfT), ve una recuperación parcial en las acciones argentinas tras tocar un soporte, "impulsada por un posible alineamiento con Bolsonaro", y donde destaca que el repunte favorece a sectores castigados, como bancos y utilities, por lo que reduce temporalmente su prima de riesgo.

"Este movimiento es un alivio transitorio por rebote y no responde a mejoras estructurales o internacionales, ya que las altas tasas de interés globales persisten, por lo que este escenario depende de la confirmación electoral futura", sentencia Neffa a iProfesional.

Más allá del contagio generalizado del resultado en Brasil, el mercado está leyendo con el "chip" electoral argentino a esta noticia.

"La gran suba que han tenido hoy las acciones argentinas responde a dos catalizadores. Por un lado, el ‘efecto contagio’ de la victoria de Bolsonaro nos favorece mucho porque le da la idea al ‘mercado’ de que los candidatos de Derecha siguen teniendo mucho apoyo en América Latina y, por lo tanto, el mercado ve ahora la reelección de Milei el año que viene como algo más probable de lo que la veía la semana pasada", afirma Leonardo Guidi, analista de AN Conectar Bursátil.

Adicionalmente, el segundo aspecto que generó este rally argentino, se debió a que Scott Bessent, el Secretario del Tesoro de EE.UU., afirmó en una entrevista que "volverá a ayudar a Argentina el año que viene, de ser necesario".

"Esto es fundamental para calmar la gran incertidumbre que viene generando y que generará la oposición a medida que nos acerquemos a las elecciones, porque, como ocurrió el año pasado, es la gran generadora de miedos y fuertes caídas en precios de acciones y bonos", reflexiona Guidi a iProfesional.

Al respecto, suma Esteban Castro, economista y CEO de Inv.est: "El impacto en la City se explica porque los fondos ven a Argentina y Brasil dentro de la misma canasta regional, porque el mercado lee que un gobierno de Bolsonaro se alinearía a Brasil con Milei y Washington, y porque un real más fuerte mejora la competitividad de lo que le exportamos a nuestro principal socio comercial. Igual hay que ponerlo en proporción: el ETF brasileño EWZ trepó 13% y el Merval en dólares subió alrededor de un tercio de eso".

También se subraya entre los expertos que ayuda a todo esto el contexto general, ya que el lunes subieron todos los mercados internacionales. Y a ello se le suma que el Merval venía de una racha negativa fuerte, por lo que, desde lo técnico, "un rebote se esperaba".

Sobre eso, José Bano, economista y analista bursátil, agrega que luego de los datos pesimistas en el empleo en Estados Unidos, "bajaron las posibilidades que la Reserva Federal (Fed) suba las tasas de interés, algo que impactó de forma positiva en los mercados emergentes".

Qué espera la City del "efecto Brasil" para el mercado argentino

Los analistas de la City consideran que se debe esperar a la definición de las elecciones presidenciales en Brasil el 25 de octubre y el impacto local de ello, aunque también alertan que dentro de un año Argentina afrontará una incertidumbre política similar.

"A nivel macroeconómico, lo más relevante es la apreciación del real, que cayó 4% y perforó los R$5. Un real fuerte no pone presión sobre el peso argentino y mejora la competitividad bilateral de Argentina frente a su principal socio comercial: mejoró el tipo de cambio real bilateral sin que Argentina tenga que devaluar. Y no es solo por el lado de las exportaciones. También puede mejorar la balanza turística, que en los años anteriores se llevó muchos dólares", sostiene Bujia a iProfesional.

Lo otro importante que destaca esta analista es la tasa brasileña.

"Un gobierno con agenda de disciplina fiscal permite una baja más rápida de la Selic, y eso mejora el nivel de actividad de nuestro principal socio comercial. Si bajan las tasas y mejoran la inversión y el consumo en Brasil, mejora la demanda de manufactura argentina. El flujo bilateral más grande es automotriz y autopartes, y le siguen químicos, plásticos y agroindustria", indica Bujia.

Y completa: "Después está el Mercosur. Un gobierno más afín hace más viable profundizar los lazos comerciales, avanzar con la flexibilización del bloque y con el acuerdo con la Unión Europea, y todo eso favorece los planes del gobierno de Milei".

También sostiene que habrá impacto en el flujo de fondos que ingresarían a la región.

"Es cierto que cuando Brasil se revalúa entran fondos a Latinoamérica y otros emergentes, y algo llega en el margen. Pero la participación de Argentina en los índices es muy chica, así que ese canal es menor", finaliza Bujia.

Desde la opinión de Castro, para los próximos días, "espero volatilidad alta hasta el balotaje del 25 de octubre. Este rally descuenta un triunfo de Bolsonaro que no está definido, con menos de dos puntos de diferencia y encuestas que ya fallaron una vez. Además, el impulso en el mercado argentino vino de afuera: para que se sostenga hacen falta también noticias locales, como una baja sostenida del riesgo país o acumulación de reservas".

Entre las acciones, la más favorecida es Mercado Libre, porque Brasil representa casi el 55% de su facturación. Después los bancos, Galicia, Macro, Supervielle y BBVA, que son los que más amplifican los cambios de humor sobre el riesgo argentino y se mueven en espejo con los bancos brasileños. Y en tercer lugar, las empresas con exposición comercial a Brasil, que ganan competitividad con un real apreciado

Para Marcelo Bastante, analista de mercados, las acciones argentinas más favorecidas por este escenario en Brasil son las que "tengan más sinergias con el comercio bilateral con Brasil, donde el caso más emblemático es MercadoLibre, que tiene una operación ya instalada allí".

En segundo lugar, destaca como los ganadores argentinos a las empresas que comercien con Brasil, es decir, los que exportan allí, ya que "se supone que el real se apreciará, lo cual favorece a las exportaciones argentinas".

A ello, finaliza Bano: "Argentina y Brasil son grandes socios comerciales, donde cerca de un 28% del índice de tipo de cambio real multilateral argentino es el real brasilero. Por lo que está calibrado según de comercio exterior y casi un tercio del valor del peso depende también del valor del real, que está subiendo fuertemente, y el peso se vuelve más competitivo".-