Récord de depósito en dólares pero el crédito en pesos sigue sin señales de recuperación

El sector financiero argentino sorprendió con un aumento de depósitos en moneda extranjera mientras los préstamos aún no logran repuntar

Los depósitos en dólares pegaron un salto histórico en septiembre. El stock de divisas en el sistema financiero creció u$s1.014 millones en un solo mes y tocó un récord absoluto al acercarse a los u$s42.000 millones.

Se trata de la suba mensual más importante desde enero. Los ahorristas argentinos aceleraron su demanda dolarizadora y eligieron dejar esos billetes en los bancos, no debajo del colchón.

Ese flujo de divisas transformó la dinámica del crédito. Los préstamos en moneda extranjera volvieron a crecer con fuerza, mientras que el financiamiento en pesos sigue frenado y sin señales claras de recuperación.

La diferencia es contundente: el crédito dolarizado sumó u$s756 millones en septiembre y alcanzó un nuevo máximo de u$s25.300 millones. En cambio, los préstamos en pesos cayeron 0,6% en el mismo período.

Desde junio, los depósitos en dólares del sector privado venían creciendo a un promedio de u$s800 millones por mes. Pero septiembre marcó una aceleración: el incremento superó los u$s1.000 millones y llevó el stock total a u$s41.933 millones.

Ese récord no es casualidad. Las últimas flexibilizaciones del Banco Central permitieron que las entidades usen más dólares de sus ahorristas para financiar a empresas. Y el mercado respondió.

Qué pasa con los depósitos y préstamos en pesos

El mundo de los pesos no logra mostrar el mismo dinamismo. En septiembre, los depósitos en pesos del sector privado permanecieron prácticamente estables respecto del cierre de agosto, mes en el que habían caído 2% en términos reales.

En la comparación interanual, los depósitos en pesos cayeron 1,7% en términos reales respecto a septiembre de 2025. Los ahorristas migraron parte de lo que dejaban a la vista hacia plazos fijos, línea que creció 1,9% mensual por encima de la inflación prevista.

Lo que definitivamente no logra repuntar es el nivel de crédito en pesos. Aunque algunas líneas habían mostrado cierta recuperación marginal en los meses anteriores, en septiembre se dio una caída de 0,6% en el stock total.

La demanda también seguirá débil. En el caso de las familias, los índices de mora desincentivan nuevos endeudamientos. En el caso de las empresas, una demanda que se mueve modestamente frena decisiones de inversión.

El contraste entre ambas monedas se profundiza: mientras los depósitos en dólares baten récords y alimentan el crédito dolarizado, el financiamiento en pesos sigue atascado en un laberinto de morosidad e incertidumbre que no encuentra salida clara.

El BCRA permite a bancos prestar a empresas hasta el 15% de sus depósitos en dólares

Bancos dieron de baja 143.000 préstamos por $4,4 billones

Los bancos del sistema financiero argentino dieron de baja de sus balances 143.143 préstamos considerados incobrables, por un monto total de $4,4 billones, de acuerdo con datos oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) procesados por la consultora EcoGo.

Se trata de créditos en pesos y en dólares que fueron pasados a pérdida por las entidades financieras debido a sus bajas perspectivas de recupero. La medida implica que esos préstamos dejaron de formar parte del activo de los bancos, aunque la deuda no desaparece y puede continuar siendo reclamada por otras vías.

Del total registrado hasta mayo, último dato consolidado relevado por EcoGo, $2,9 billones corresponden a préstamos en pesos y $1,5 billones a créditos denominados en dólares. En conjunto, el monto equivale al 3,1% del total de préstamos del sistema financiero.

La evolución de estos créditos muestra un incremento durante los últimos meses, en paralelo con el aumento de los niveles de morosidad. A comienzos de año había alrededor de 132.000 préstamos pasados a pérdida, mientras que a fines de 2024 la cantidad era de 74.250, equivalente en ese momento al 2% del total.

Cómo clasifica el BCRA a los deudores morosos

El estado crediticio de una persona o empresa se determina a partir de diferentes categorías utilizadas por el sistema financiero. Las situaciones 1 y 2 corresponden, en términos generales, a deudores que mantienen sus obligaciones dentro de los parámetros normales o presentan atrasos menores.

A partir de la situación 3 comienza a registrarse algún grado de morosidad:

Situación 3: comprende atrasos de entre tres y seis meses

comprende atrasos de entre tres y seis meses Situación 4: contempla demoras de entre seis meses y un año

contempla demoras de entre seis meses y un año Situación 5: corresponde a obligaciones con más de un año de atraso

Los créditos ubicados en situación 5 son considerados irrecuperables dentro de la clasificación utilizada por las entidades. Cuando el banco determina que no existen perspectivas razonables de recuperar esos fondos mediante el funcionamiento habitual del crédito, puede proceder a su pase a pérdida de acuerdo con las normas vigentes.

Esto no significa que el deudor quede liberado automáticamente de la obligación. El crédito puede continuar existiendo y ser objeto de acciones destinadas a recuperar total o parcialmente el dinero adeudado.

Sebastián Menescaldi, director de EcoGo, explicó que se trata de préstamos que, por normativa, deben salir del activo de las entidades financieras, aunque pueden permanecer sujetos a mecanismos posteriores de recupero.

"Son préstamos que por normativa los bancos tuvieron que sacar de su activo, pero que siguen existiendo esperando algún recupero, ya sea por vía judicial o venta", señaló Menescaldi.