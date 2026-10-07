Créditos hipotecarios: el BCRA otorgó $200.000 millones de la ANSES a 12 bancos

Los bancos recibieron nuevos fondos de la ANSES para subsidiar créditos hipotecarios UVA para la vivienda de unos u$s200.000 cada uno

Hubo alta demanda bancaria superando la oferta. El programa busca impulsar el volumen de créditos y mejorar el acceso a la vivienda.

Los fondos se destinan a hipotecas UVA de primera vivienda, con plazo mínimo de 15 años y una tasa máxima de UVA + 7,5%.

El BCRA adjudicó $200.000M del FGS a bancos para ampliar el financiamiento de créditos hipotecarios UVA, buscando fondeo de largo plazo.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) concretó una nueva licitación de fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES, destinados a ampliar el financiamiento de créditos hipotecarios UVA. En esta segunda convocatoria, adjudicó $200.000 millones a 12 entidades financieras.

El mecanismo apunta a solucionar una de las principales dificultades que enfrenta el mercado hipotecario: conseguir fondeo bancario de largo plazo que permita a las entidades ofrecer préstamos para vivienda a 15, 20 o 30 años, con un tope de unos u$s200.000.

A qué plazo se adjudicaron los fondos de ANSES

La mayor parte de los recursos de la ANSES adjudicados a los bancos quedó concentrada en el tramo de mayor plazo. De los $200.000 millones, $196.748 millones fueron adjudicados a 5 años, mientras que los restantes $3.252 millones correspondieron al tramo de 1 año.

En el tramo a 1 año, el spread promedio ponderado fue de UVA + 2,71%, mientras que para las colocaciones a cinco años alcanzó UVA + 4,79%.

Esto es relevante porque permite a los bancos obtener fondeo ajustado por UVA durante un período mucho más extenso que el que normalmente podrían conseguir en el mercado, y utilizar esos recursos como respaldo para ampliar su cartera de préstamos hipotecarios.

El objetivo: financiar la primera vivienda

Los fondos tienen un destino específico: deben ser canalizados hacia créditos hipotecarios para primera vivienda de ANSES, bajo las condiciones establecidas por el programa.

Los préstamos podrán utilizarse para operaciones de compra, construcción, ampliación o refacción de vivienda y deberán contemplar un plazo mínimo de 15 años.

El Programa de Licitación de Plazos Fijos UVA, publicado por el BCRA en el Informe Monetario Mensual de agosto,establece además un tope de 150.000 UVA por persona. Ese límite representa aproximadamente $322 millones, equivalentes a unos u$s209.000 al tipo de cambio oficial vendedor.

Cuál es el límite de la tasa en los créditos

Otro elemento importante es que los bancos que reciben estos recursos deben ofrecer los créditos dentro de las condiciones fijadas por el programa. La tasa máxima prevista es de UVA + 7,5% anual.

Por lo tanto, el costo del crédito para el tomador queda compuesto por la actualización del capital según la UVA más el componente de interés que cobre el banco, dentro del límite establecido.

Esto diferencia a estos préstamos de un crédito hipotecario tradicional a tasa fija en pesos: la deuda se actualiza por inflación, mientras que el componente adicional es una tasa real.

La demanda de los bancos volvió a superar la oferta

El resultado de esta segunda licitación también muestra que existe interés de las entidades financieras por conseguir fondeo destinado al mercado hipotecario.

Los bancos ofrecieron $246.000 millones frente a $200.000 millones disponibles, por lo que hubo un excedente de demanda de $46.000 millones. En términos porcentuales, las ofertas superaron en aproximadamente 23% el monto adjudicado.

El dato resulta significativo porque el desarrollo del crédito hipotecario requiere que los bancos puedan contar con recursos de largo plazo. Dado que los depósitos tienen vencimientos mucho más cortos que los préstamos hipotecarios, el fondeo constituye una de las principales restricciones para expandir este tipo de financiamiento.

Es la segunda licitación del programa

La operación se suma a una primera licitación realizada en septiembre, con la que el Gobierno comenzó a poner en marcha este esquema de utilización de recursos del FGS para generar fondeo hipotecario.

En aquella primera convocatoria también se registró una demanda superior al monto disponible: 18 bancos habían presentado ofertas por $258.640 millones, y finalmente se adjudicaron $200.000 millones a 13 bancos.

De esta manera, considerando ambas licitaciones, el programa ya canalizó $400.000 millones de recursos del FGS hacia las entidades financieras para financiar el desarrollo de créditos hipotecarios.

Qué puede cambiar para quienes buscan una vivienda

El objetivo final del programa no es financiar directamente al comprador desde el BCRA o la ANSES, sino abaratar y extender el fondeo que reciben los bancos para que estos puedan generar nuevos préstamos hipotecarios.

Por eso, el efecto sobre los consumidores dependerá de cómo cada entidad traslade ese fondeo a sus líneas de crédito: tasa ofrecida, plazo, porcentaje de financiación del inmueble, relación cuota-ingreso y demás requisitos.

La apuesta oficial es que una mayor disponibilidad de fondeo de largo plazo permita a los bancos aumentar el volumen de créditos y mejorar las condiciones de acceso a la vivienda.

El dato de la segunda licitación aporta, además, una señal sobre la disposición del sistema financiero: hubo más dinero ofrecido por los bancos que recursos disponibles para adjudicar. La cuestión central ahora será observar cuánto de esos recursos efectivamente se transforma en nuevas hipotecas y a qué tasas llegan finalmente a los hogares.