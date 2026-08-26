El nuevo plan oficial prevé financiamiento respaldado por fondos previsionales, con cuotas ajustables y plazos extendidos para familias

Ofrecerá tasas máximas de UVA + 7,50% y plazos mínimos de 15 años, buscando alcanzar a unas 17.000 familias.

Se usarán $2 billones del FGS de ANSES en licitaciones a bancos para préstamos UVA; la primera será por $200.000 millones.

El Gobierno lanza un programa de $2 billones para ampliar el crédito hipotecario de primera vivienda con fondos de ANSES y plazos de 15+ años.

El Gobierno nacional anunció un nuevo programa para ampliar el acceso al crédito hipotecario destinado a la compra, construcción, ampliación o refacción de la primera vivienda. La iniciativa utilizará recursos administrados por la ANSES para extender los plazos de financiamiento de los bancos y facilitar la oferta de préstamos a 15 años o más.

El esquema contempla un monto total de $2 billones, que será adjudicado mediante licitaciones sucesivas de $200.000 millones. Los recursos provendrán del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES y serán colocados en depósitos a plazo fijo en pesos ajustables por UVA, más una tasa adicional.

De acuerdo con los lineamientos anunciados por el ministro de Economía, Luis Caputo, los bancos que accedan a estos fondos deberán destinarlos a créditos hipotecarios para personas humanas. Los préstamos podrán utilizarse para adquirir, construir, ampliar o refaccionar una primera vivienda.

La primera licitación está prevista para la próxima semana y tendrá un monto de $200.000 millones. El programa continuará con nuevas convocatorias hasta alcanzar el total establecido de $2 billones.

Cómo funcionará el nuevo programa de crédito hipotecario

El mecanismo busca ampliar el plazo de los recursos con los que cuentan las entidades financieras para otorgar préstamos hipotecarios. Según explicó Caputo, actualmente existe una diferencia entre el plazo de los depósitos bancarios y el período durante el cual se financia una vivienda.

"Los créditos son a 15, 20, 30 años y los depósitos que tienen los bancos para que puedan financiarlo son a 30 días", señaló el ministro durante una conferencia de prensa.

Para reducir ese descalce, el programa permitirá que las entidades financieras participen de licitaciones de depósitos a plazo fijo en pesos ajustables por UVA más una tasa adicional. Habrá dos alternativas de colocación, diferenciadas por el plazo y la tasa mínima.

El primer tramo tendrá una duración de un año y una tasa mínima de UVA + 2,50%. El segundo tramo tendrá un plazo de cinco años y una tasa mínima de UVA + 4,50%.

Los bancos podrán presentar ofertas en las licitaciones y acceder a una parte de los fondos disponibles. Cada entidad financiera podrá ofertar hasta el 20% del monto total de cada licitación.

Los recursos adjudicados deberán utilizarse exclusivamente para financiar créditos hipotecarios destinados a personas humanas que busquen acceder a una primera vivienda.

Qué condiciones tendrán los créditos hipotecarios

El programa establece condiciones específicas para los préstamos que las entidades financieras otorguen con los fondos adjudicados. Una de las principales es el límite sobre la tasa de interés.

Los bancos participantes no podrán cobrar una tasa superior a UVA + 7,50% en los créditos otorgados bajo este esquema. De esta manera, el programa establece un techo para el costo financiero de los préstamos alcanzados por la iniciativa.

Además, los créditos deberán tener un plazo mínimo de 15 años. El objetivo es que los bancos puedan ofrecer financiamiento hipotecario con períodos de devolución más extensos que los que podrían sostener únicamente con depósitos de corto plazo.

También se fijó un monto máximo de 150.000 UVA por operación. Según la referencia utilizada durante el anuncio, ese límite equivale aproximadamente a u$s200.000, aunque el valor en pesos dependerá de la cotización de la unidad UVA al momento de cada operación.

El destino de los fondos constituye otra de las condiciones del programa. Los préstamos deberán estar dirigidos a la adquisición, construcción, ampliación o refacción de una primera vivienda y los beneficiarios deberán ser personas humanas.

Cuánto dinero se destinará y cuántas familias podrían acceder

El Gobierno estableció un fondo total de $2 billones para el programa. La asignación se realizará a través de licitaciones de $200.000 millones, por lo que el esquema contempla varias convocatorias hasta completar el monto previsto.

La primera licitación se realizará con $200.000 millones. En cada convocatoria, las entidades financieras podrán participar mediante ofertas dentro de los límites establecidos.

El Gobierno estimó que la iniciativa podría alcanzar a unas 17.000 familias. Sin embargo, esa cifra no representa un cupo fijo de créditos, ya que la cantidad final dependerá del monto de cada préstamo que otorguen los bancos.

El número de beneficiarios será determinado, entre otros factores, por el tamaño promedio de los créditos hipotecarios que finalmente sean concedidos. Un mayor monto promedio por operación implicará una cantidad menor de familias alcanzadas por los fondos, mientras que préstamos de menor valor permitirán ampliar el número de operaciones.

Durante la presentación, Caputo utilizó como referencia un préstamo hipotecario de aproximadamente u$s80.000 destinado a financiar parte de una propiedad valuada en unos u$s106.000.

Para ese ejemplo, el ministro consideró una tasa de UVA + 7% y estimó una cuota inicial cercana a $865.000. También calculó que el ingreso neto requerido para acceder a ese financiamiento sería de aproximadamente $3.465.000.

El ejemplo fue planteado sobre la posibilidad de sumar los ingresos de los integrantes de una pareja para alcanzar el nivel de ingresos necesario para solicitar el crédito.

La UVA es una unidad utilizada en determinados préstamos y otros instrumentos financieros cuyo valor se actualiza de acuerdo con la evolución del índice de precios. Por ese motivo, los créditos hipotecarios expresados en UVA tienen una dinámica diferente de los préstamos tradicionales con cuotas nominales fijas.

En los préstamos ajustados por UVA, tanto el capital como las cuotas evolucionan de acuerdo con el valor de la unidad. A la tasa establecida por cada banco se suma, en este caso, el mecanismo de actualización correspondiente a la UVA.

Los recursos utilizados para el programa provendrán del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES. El FGS administra activos destinados al sistema previsional y será utilizado en este esquema para ofrecer instrumentos financieros de mayor plazo a las entidades bancarias.

Según explicó Caputo, el mecanismo permitirá extender el plazo de los depósitos que los bancos podrán utilizar como fuente de financiamiento para los créditos hipotecarios.

El ministro también señaló que el FGS pasó de administrar activos por aproximadamente u$s30.000 millones a unos u$s80.000 millones. De acuerdo con la explicación oficial, el programa se instrumentará sin modificar la función principal del fondo.

La participación del FGS se concentrará en el financiamiento de los depósitos a plazo que serán licitados entre las entidades financieras. Los bancos, por su parte, serán responsables de otorgar y administrar los créditos hipotecarios correspondientes.

Uno de los aspectos señalados por el Gobierno está relacionado con el riesgo de incumplimiento de los préstamos. Según explicó Caputo, los bancos serán responsables de cubrir el riesgo de mora o incumplimiento de las cuotas.

Esto significa que el FGS no asumirá directamente el riesgo crediticio de cada préstamo hipotecario otorgado por las entidades financieras. Los bancos deberán evaluar a los solicitantes y determinar las condiciones particulares de cada operación dentro de los parámetros fijados por el programa.

"El FGS no corre ningún riesgo, ese es trabajo de los bancos", afirmó el ministro durante el anuncio.

Por lo tanto, la utilización de fondos provenientes de la ANSES no implica que el organismo previsional pase a garantizar individualmente el pago de las cuotas de los beneficiarios. La evaluación crediticia y la administración del riesgo permanecerán en manos de las entidades financieras participantes.

Las entidades financieras interesadas deberán participar de las licitaciones correspondientes y presentar sus ofertas dentro de los parámetros establecidos.

Cada banco podrá acceder como máximo al 20% del monto total de cada licitación. En una convocatoria de $200.000 millones, por ejemplo, el límite individual establecido por el programa será equivalente al 20% de ese monto.

Una vez adjudicados los recursos, deberán destinarlos a préstamos hipotecarios para personas humanas con los destinos previstos. Los créditos deberán respetar tanto el plazo mínimo como el límite de tasa y el monto máximo establecidos.

La tasa máxima será de UVA + 7,50%, mientras que el plazo mínimo será de 15 años. El tope por operación estará fijado en 150.000 UVA.

La combinación de estos requisitos busca vincular directamente los fondos de largo plazo obtenidos por las entidades financieras con la oferta de créditos hipotecarios destinados a primera vivienda.

El esquema anunciado por el Gobierno contempla un monto total de $2 billones, distribuido en licitaciones de $200.000 millones. La primera convocatoria se realizará la próxima semana.

Los fondos se instrumentarán mediante depósitos a plazo fijo en pesos ajustables por UVA más una tasa adicional. El primer tramo tendrá un plazo de un año y una tasa mínima de UVA + 2,50%, mientras que el segundo será de cinco años y tendrá una tasa mínima de UVA + 4,50%.

Los bancos podrán ofertar hasta el 20% del monto de cada licitación y deberán utilizar los recursos adjudicados para otorgar préstamos hipotecarios a personas humanas destinados a la primera vivienda.

Los principales datos del programa son:

Monto total: $2 billones en licitaciones de $200.000 millones

en licitaciones de $200.000 millones Primera licitación: próxima semana

Tasas depósitos: UVA + 2,50% (1 año) y UVA + 4,50% (5 años)

Tasa máxima créditos: UVA + 7,50%

Plazo mínimo: 15 años

Monto máximo: 150.000 UVA (~u$s200.000)

Familias estimadas: 17.000

El Gobierno calculó que el programa podría alcanzar aproximadamente a 17.000 familias, aunque aclaró que no habrá un número predeterminado de créditos, debido a que la cantidad de beneficiarios dependerá del monto de cada préstamo que finalmente otorguen las entidades financieras.

Con este mecanismo, el Gobierno busca ampliar la disponibilidad de crédito hipotecario a largo plazo mediante el uso de recursos del FGS y reducir la diferencia entre el plazo de los depósitos bancarios y el período requerido para financiar la compra o construcción de una vivienda.