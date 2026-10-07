Qué es el riesgo país, cómo se calcula y cuál es el impacto en la economía argentina

El riesgo país es un indicador que mide la probabilidad de que una nación cumpla o no sus compromisos financieros. Es el termómetro de la economía

Este miércoles, el riesgo país argentino volvió a subir. Durante la jornada, se acercó a los 600 puntos básicos: el indicador del JP Morgan escaló 22 unidades frente al cierre del martes. Pasó de 573 puntos a 595 puntos, lo que representa un avance del 3,8% en una sola sesión.

El rebote dejó atrás el buen clima que trajo la victoria de Flávio Bolsonaro en las elecciones presidenciales de Brasil. La alegría duró poco para los bonos argentinos.

Qué es el riesgo país y por qué importa

El riesgo país es un indicador que mide la probabilidad de que una nación incumpla sus compromisos financieros. Se utiliza desde la década de 1990.

Busca reflejar el nivel de confianza de los mercados respecto a la capacidad de un país de pagar sus deudas. Funciona como un termómetro del riesgo de default de la deuda soberana.

El cálculo más difundido es el EMBI+ (Emerging Markets Bond Index Plus) elaborado por JP Morgan Chase, que compara el rendimiento de los bonos soberanos de países emergentes, como Argentina o Brasil, con el de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, considerados los de menor riesgo en el mundo.

En la práctica, el riesgo país marca cuánto más debe pagar un bono argentino frente a uno norteamericano de igual plazo. A mayor spread, mayor desconfianza.

Cómo se calcula el indicador del JP Morgan

El índice no surge de una simple cuenta matemática. Para su cálculo se tienen en cuenta bonos en dólares bajo legislación extranjera.

Los requisitos son precisos: montos de emisión superiores a u$s500 M y una vida promedio mayor a 2,5 años. Estos criterios aseguran que solo se incluyan títulos con suficiente liquidez y relevancia.

Distintos factores económicos, sociales e institucionales influyen en el nivel del riesgo país asignado a una economía:

Económicos: déficit fiscal, inflación, crecimiento del PBI, balanza de pagos y consistencia de las políticas macro.

déficit fiscal, inflación, crecimiento del PBI, balanza de pagos y consistencia de las políticas macro. Sociales y políticos: estabilidad gubernamental, conflictividad social y presión sobre el gasto público.

estabilidad gubernamental, conflictividad social y presión sobre el gasto público. Institucionales: solidez del marco jurídico, credibilidad de las instituciones y seguridad pública.

A mayor incertidumbre en estos ámbitos, mayor será el riesgo país que reflejan los mercados. Es un círculo vicioso: más riesgo, menos inversiones, más problemas.

Quién lo mide y qué otras referencias existen

El indicador de referencia es el EMBI de JP Morgan. También existen variantes como el EMBI Global que amplían el universo de bonos considerados.

Paralelamente, agencias calificadoras internacionales como Moody's, Standard & Poor's y Fitch Ratings elaboran sus propios análisis de riesgo soberano. Cada una tiene su metodología y escala.

Asimismo, compañías como Dun & Bradstreet publican informes mensuales de riesgo país para empresas y gobiernos. Estos reportes son utilizados como guía para inversiones y decisiones comerciales.

Qué impacto tiene en la economía argentina

Un riesgo país elevado tiene consecuencias directas: financiamiento externo más caro o inaccesible, menor llegada de inversiones extranjeras y condiciones adversas para el comercio exterior, ya que el indicador influye en las tasas aplicadas a exportaciones e importaciones a crédito.

Cuanto más alto es el indicador, más difícil resulta para el Estado o las empresas acceder a crédito internacional. Los inversores exigen mayor rentabilidad para compensar el riesgo adicional.

El riesgo país es mucho más que un número. Se trata de un barómetro de confianza hacia la economía de un país.

Cuando se dispara, no solo encarece el financiamiento. También actúa como señal de alerta para los mercados y para la política económica.

Por qué el riesgo país volvió a subir este miércoles

Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) señalaron que la deuda soberana en dólares arrancó con caídas del 1% en un clima áspero para los mercados emergentes. El contexto internacional adverso presionó sobre los activos argentinos.

El dólar se fortalece a nivel global. Los futuros de Wall Street operan en rojo, lo que genera un efecto dominó sobre los bonos de países como Argentina.

Los bonos soberanos en dólares –Bonares y Globales– cayeron un 0,4% en promedio. Los principales indicadores de Wall Street negociaban con caídas en un rango del 0,4% al 0,6% este miércoles.

Una nueva escalada en las tasas de retorno de los bonos del Tesoro de EE.UU. presionó sobre todos los activos de riesgo. La emisión a diez años alcanzaba el 5,82% anual, tras un máximo en 5,34% más temprano.

Cuando las tasas estadounidenses suben, los inversores exigen mayores rendimientos a los bonos de países emergentes para compensar el riesgo adicional. Es la lógica del mercado: si EE.UU. paga más, ¿por qué arriesgar en Argentina por menos?

Estos países compiten por el apetito de inversores internacionales. Y cuando el Tesoro americano ofrece rentabilidad sin riesgo, el capital huye de los emergentes. Argentina, con su historia de defaults, es uno de los primeros en sufrir el impacto.