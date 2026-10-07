El dólar bajó y la brecha con el techo de la banda es la más alta en un año y medio

El Banco Central mantiene el ritmo de compras y supera récords de reservas en un mercado con escasa volatilidad y sin sobresaltos cambiarios

El dólar mayorista registró una caída marginal de $3 este miércoles. Cerró en $1.517, apenas 0,2% por debajo del cierre previo. La divisa volvió así al mismo nivel que había marcado en septiembre.

El mercado operó con un volumen de negocios de u$s420,3 millones en el segmento de contado. Esa cifra refleja cierta reducción respecto de las sesiones más activas de agosto y septiembre.

En lo que va de 2026, el tipo de cambio oficial subió solo $62 o 4,3%, muy lejos de la inflación acumulada que se ubica cerca del 24% en poco más de nueve meses. Esta brecha entre devaluación e inflación mantiene al tipo de cambio real en niveles competitivos.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) fijó para esta fecha un techo de las bandas cambiarias en $1.926,72. El tipo de cambio oficial quedó así a $409,72 o 27% de ese límite máximo para la flotación administrada.

Esa distancia marca la brecha más amplia desde el 22 de abril de 2025. En aquella jornada, hace casi 18 meses, la separación había alcanzado el 27,2%. El esquema de bandas cambiarias comenzó a regir el 14 de abril del año pasado.

Por qué el mercado mira las compras del BCRA

"El dólar mayorista continúa prácticamente estable en torno a los $1.520, por lo que la atención se concentra en el ritmo de compras del BCRA", remarcó el economista Gustavo Ber. Los operadores siguen este indicador a diario, ya que una mayor acumulación de reservas contribuiría tanto a comprimir el riesgo país como a disponer de recursos para contener una eventual volatilidad cambiaria.

La autoridad monetaria ya suma algo más de u$s14.700 millones comprados en 2026. Esa cifra supera ampliamente los u$s10.000 millones comprometidos en el acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"En lo que va del año, las divisas captadas por el organismo rozan los u$s14.750 millones", expresó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital. El especialista destacó que el ritmo diario de adquisición supera los promedios de agosto y septiembre.

Sin embargo, ese desempeño aún no alcanza los picos registrados durante el primer semestre. "El Ejecutivo confía en profundizar la acumulación de activos frente a los liquidados pendientes del sector agroexportador para el tramo final del año", agregó Morales.

Qué esperan los analistas para el resto de 2026

Un reporte de Vector Investments indicó que "el nuevo REM muestra que las expectativas no se deterioran de forma uniforme". El relevamiento de expectativas de mercado reveló datos alentadores.

La inflación de 2026 se mantiene en 30%, mientras que el tipo de cambio esperado se revisa levemente a la baja. La balanza comercial también mejora en las proyecciones.

"Esas variables describen un escenario de mayor disponibilidad de divisas y menor presión cambiaria que en el relevamiento previo", concluyó el informe de Vector.

Jorge Vasconcelos, economista del IERAL de la Fundación Mediterránea, destacó que las expectativas de inflación y devaluación permanecen ancladas en el andarivel del 23-25% anual. Los datos de consumo muestran señales de recuperación.

"La recaudación vinculada al mercado interno y el crédito han mostrado cierto repunte entre agosto y septiembre", indicó Vasconcelos. Para el cuarto trimestre, el experto espera que el sector agropecuario vuelva a jugar el rol de locomotora.

El inicio de las siembras de verano impulsará la actividad. Particularmente el trigo muestra perspectivas favorables, junto con el avance del ciclo productivo de los cultivos de invierno. La trayectoria positiva de los indicadores asociados a la carne bovina y a los lácteos refuerza ese panorama.

Los desafíos que plantea 2027

Vasconcelos advirtió que "2027 todavía plantea interrogantes". Las reservas netas del BCRA se estiman en u$s11.500 millones, frente a compromisos externos del sector público por u$s24.900 millones para el próximo año.

Esa brecha entre activos disponibles y obligaciones de pago genera incertidumbre. "Fortalecer el programa financiero aparece como otra condición necesaria para ampliar el horizonte y reducir la incertidumbre", consideró el economista.

El dólar al público finalizó sin variantes en $1.540 para la venta en el Banco Nación. La divisa permanece en esa cotización por cuarto día consecutivo, tras haberse operado a $1.545 por la mañana.

El dólar MEP ganó $5 o 0,3% y cerró en $1.555 para la venta. Los tipos de cambio paralelos mantienen una brecha acotada respecto del tipo de cambio oficial, en línea con la estabilidad cambiaria que muestra el mercado en las últimas semanas.