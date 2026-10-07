Cristiano Rattazzi le recomienda a Milei dolarizar para ganar las próximas elecciones

La presión para dolarizar genera tensiones en la relación entre los principales actores económicos y reactiva el debate sobre estabilidad y ahorro

El empresario y economista Cristiano Rattazzi respaldó la gestión de Javier Milei, pero le reclamó avanzar hacia una dolarización inmediata.

El exdirectivo de Fiat fue categórico. Sostuvo que el cambio debería concretarse "lo más rápido posible" y planteó que una moneda más estable beneficiaría especialmente a los sectores de menores ingresos.

En una nueva edición de Modo Fontevecchia, por +Perfil, Rattazzi repasó los desafíos geopolíticos globales, defendió la necesidad de avanzar hacia una dolarización para garantizar estabilidad económica y analizó los costos que imponen el sistema tributario y las tasas de interés sobre el sector productivo nacional.

"Nadie más cree en el peso. Nadie quiere tener en el bolsillo un peso", disparó sin vueltas.

Por qué Rattazzi pide dolarizar ahora y no esperar más

Rattazzi planteó que Argentina necesita adoptar el dólar de manera definitiva para evitar repetir los errores del pasado.

"Va a haber de aquí a unos pocos años una especie de mercado latinoamericano atado muy fuerte al dólar", anticipó. Y agregó: "No se puede hacer lo que se hizo en 2001".

El empresario recordó cómo Alfonsín y Duhalde "destrozaron los ahorros de la pequeña gente" al romper la convertibilidad. "Destrozaron a la Argentina. Todo por tener una moneda falopa. Nadie más cree en el peso", sentenció, y remarcó que la dolarización protegería especialmente a los sectores más vulnerables.

"Sería mucho mejor para la gente pobre también. La gente que tiene una media, que haga un trabajo, que en vez de tener 150 pesos en el bolsillo, tuviera 100 dólares", ejemplificó.

Rattazzi sostuvo que liberar los sueldos en dólares iría "contra el interés del empresario, pero es en el interés de la gente más pobre y del futuro de Argentina".

El empresario proyectó un escenario donde Argentina podría consolidarse como un "país normal y serio", en línea con lo que pregonaba Néstor Kirchner.

La comparación con Europa y el desafío del liderazgo regional

Rattazzi trazó un paralelismo entre la experiencia del euro en Europa y el futuro monetario de América Latina. Pero advirtió sobre las diferencias estructurales que complican la ecuación.

"Europa no tiene un líder de Europa", señaló, citando la célebre frase de Kissinger: "Cuando llamo por teléfono a Europa, ¿quién atiende?".

El empresario destacó que Europa atraviesa "cierta decadencia", con excepción de Italia bajo el liderazgo de Giorgia Meloni. "Meloni despertó mucho interés en Europa, una Meloni diferente del resto de Europa, con ideas a futuro", valoró.

Sobre la posibilidad de una moneda común sudamericana, Rattazzi fue realista. "Ya con Brasil varias veces estuvimos ahí de tener una moneda única. La verdad que hoy monedas de referencia tienen que ser algo fuerte".

Planteó que el dólar es la moneda de referencia natural para América Latina, aunque reconoció que "en el futuro va a haber muy pocas monedas, porque todos se van a consorciar hacia una moneda".

El empresario proyectó que las grandes potencias futuras serán "América unida, Europa, China, India". Argentina y Brasil, sostuvo, podrían consolidarse como actores clave si mantienen "políticas abiertas al mundo".

Milei sí, pero con condiciones: qué espera Rattazzi del Presidente

Rattazzi confirmó que votó a Milei y que lo volvería a votar en 2027. Pero su respaldo no es incondicional. "Yo voté siempre por Patricia, hasta que al final era Milei", recordó. Y añadió: "Cuando fue Milei, voté y con mucho entusiasmo".

El empresario destacó que Milei "tiene muy clara" la economía y que eso es lo prioritario. "Si no se hace una economía fuerte de base, después podemos discutir aborto, religión. Pero la economía tiene que ser muy sólida y la tiene muy clara Milei", argumentó.

Sin embargo, Rattazzi marcó distancia con los "insultos" del Presidente. "No quiero saber nada de insultos ni nada", advirtió, recordando que su madre, ex canciller de Italia y periodista, "no hubiese nunca aceptado que se insulte a otro periodista".

Sobre una eventual interna entre Milei y Patricia Bullrich, Rattazzi fue claro. "Tenemos que tener otros cuatro años de Milei. Milei sabe enderezar la economía".

Pero insistió en que lo importante es la continuación del modelo, más allá de nombres propios. "En 2031 no va a ser Milei. Vamos a ver quién", proyectó.

El sistema impositivo que mata la productividad argentina

Rattazzi apuntó contra los impuestos distorsivos que, según su análisis, frenan el desarrollo productivo.

"El problema impositivo en Argentina no está resuelto desde que está Ingresos Brutos, impuesto al cheque", sentenció. Y enumeró: "Algunos tienen impuesto de sellos, impuestos comunales, provinciales".

El empresario recordó que el impuesto al cheque nació como medida provisoria. "Yo una vez charlando con Cavallo me dijo: 'Yo lo hice, pero era por 8-10 meses, hasta fin de año'", reveló.

Rattazzi calculó que "cualquier productor de cualquier cosa tiene 14-20% de impuestos". A eso sumó el peso de las tasas de interés: "La mitad es impuesto. Una locura".

El contraste con las tasas internacionales es brutal. Mientras en Europa las tasas rondan el 3-4%, en Argentina las tasas en pesos pueden trepar al 30-40% sobre la inflación.

"Me acuerdo de haberme endeudado en argendólares hace un año y medio, al 6-7%. Ahora está en 10. Pero obviamente 10 es muy diferente de una tasa en pesos que va al 30-40%", comparó.

Rattazzi sostuvo que con dolarización, las tasas caerían dramáticamente. "Al principio 10. Arriba de 6 ya es alta la tasa de interés".

La recomendación final: dolarice ahora para ganar en 2027

Rattazzi le puso precio político a su recomendación económica. Le sugirió a Milei que dolarice antes de las elecciones si quiere asegurar la reelección.

"Yo estoy seguro que sí", respondió cuando le consultaron si recomendaría dolarizar para ganar las próximas elecciones. Y se apoyó en la experiencia de la convertibilidad: "El primer período de convertibilidad es muy positivo".

El empresario planteó que la dolarización sería especialmente beneficiosa para los sectores medios y bajos. "La gente pobre no tiene la menor idea. Voy a depositar un millón de pesos a una tasa del 22% en pesos no tiene sentido. Es mucho mejor tener una moneda que, por el 3% o 2% que podía ganar depositándolo, la deposito o no, pero sin importancia", explicó.

Rattazzi admitió que esperaba que Milei dolarizara "muy rápido" al inicio de su gestión. "Después, el éxito inicial medio dijo: 'Bueno, nos va muy bien y todo, sigo así'. Se engolosinaron con el éxito inicial".

El empresario proyectó que muchos en el entorno presidencial piensan "después dolariza". Pero su postura fue tajante: "Para mí hay que dolarizar antes".

"Sería un éxito para Argentina y para la Argentina de clase media, media-baja, que necesita cierta estabilidad", insistió. Y cerró con una advertencia: con el peso, "los grandes jugadores, los carry traders y todo eso, saben cómo jugar".

La mayoría de la gente no. Y ese es, según Rattazzi, el argumento definitivo para que Milei tome la decisión que podría definir su reelección.