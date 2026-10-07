El BCRA adelantó que el fin total del cepo se daría recién en un segundo mandato de Milei

Las proyecciones sobre una mayor apertura cambiaria y flexibilización digital vuelven a pausarse y alimentan la tensión entre inversores

El Banco Central tiene una agenda clara para los próximos meses. Prioriza dos líneas de acción: la negociación de cupones de crédito y los códigos de descuento de salarios. Ambas apuntan a bajar el costo del financiamiento e incentivar el crédito en Argentina.

Pero hay dos medidas de alto impacto que quedaron en el freezer. El levantamiento total del cepo cambiario y la flexibilización de la oferta de criptomonedas fueron pospuestos para un eventual segundo mandato de Javier Milei, después de 2027.

Así lo confirmó este miércoles Juan Curutchet, Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias del BCRA. Lo hizo durante su exposición en Pulso 2026, el evento de la Cámara de Medios de Pago.

"No me preguntaste ni de dólares ni de cripto. Este año no va a pasar", respondió Curutchet ante una consulta del público. Fue tajante al fijar un horizonte temporal: "Lo veo como un tema posible en la segunda presidencia de Milei".

El funcionario explicó las condiciones necesarias para avanzar con esas medidas. "En un país donde la percepción de fragilidad haya disminuido y con plena libertad económica, son temas en los que hay que avanzar", afirmó.

Por qué el BCRA posterga el levantamiento del cepo hasta 2028

Curutchet fue directo sobre el diagnóstico actual. "Hoy sentimos que hay fragilidad que no nos permite avanzar tanto. Es una agenda pendiente para más adelante", señaló.

La entidad conducida por Santiago Bausili ya había anticipado que el levantamiento del cepo a personas jurídicas tendría que esperar. Pero ahora Curutchet le puso un plazo concreto: será después de 2027.

El timing no es casual. Como ocurre en todos los años electorales, la presión cambiaria podría intensificarse. Por eso el Central prefiere esperar para eliminar las restantes capas del cepo.

Durante su intervención, Curutchet planteó el dilema que enfrenta la autoridad monetaria. Se preguntó cómo regular a la industria financiera y, al mismo tiempo, cuidar las variables que tienen impacto sistémico en la estabilidad.

El cepo es una de esas variables. Pero también lo son otros factores que el BCRA monitorea de cerca para evitar shocks en el sistema.

Qué pasó con las cripto en 2022 y por qué siguen limitadas

El BCRA prohibió en 2022 que bancos y proveedores de servicios de pago pudieran ofrecer activos virtuales a sus clientes. Fue una decisión con impacto inmediato en jugadores que ya habían lanzado productos cripto.

"La medida dispuesta por el Directorio del BCRA procura mitigar los riesgos asociados a las operaciones con estos activos que podrían generar para las personas usuarias de servicios financieros y para el sistema financiero en su conjunto", advirtió por aquel entonces el Central.

Tras esa resolución, Banco Galicia, Brubank y Ualá tuvieron que dar marcha atrás. Habían lanzado ese producto apenas semanas antes de la prohibición.

Pese a que cambiaron las autoridades del BCRA, en la entidad aún creen que levantar el cepo cripto podría impulsar la salida de dólares del sistema. Por eso bancos y billeteras tendrán que seguir esperando.

Si bien los argentinos pueden invertir en plataformas cripto reguladas por la Comisión Nacional de Valores, los canales bancarios tradicionales permanecerán cerrados para ese tipo de operaciones.

Cómo está el sistema bancario argentino según el BCRA

Curutchet aprovechó su exposición para comparar la situación del sistema financiero local con casos internacionales. Reconoció que Argentina tiene un sistema bancario muy chico, pero destacó dos atributos clave.

"Así como nosotros tenemos un sistema bancario muy chico, está súper capitalizado y líquido", afirmó. Lo contrastó con los bancos de California que quebraron en 2023 por descalces de plazos entre depósitos de corto plazo y bonos del Tesoro de largo plazo.

"En el mundo se pone el acento en lo sistémico", concluyó. Es justamente esa mirada la que explica por qué el Central decidió postergar medidas de alto impacto hasta un contexto de mayor estabilidad percibida.

Las prioridades inmediatas del BCRA apuntan a profundizar el mercado de crédito sin generar tensiones cambiarias. Los cupones de crédito y los códigos de descuento de salarios son las herramientas elegidas para ese objetivo.