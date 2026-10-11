Anticipan más crédito y mayor flujo en acciones con reforma del mercado de capitales

Javier Milei apunta ahora a profundizar el mercado a través de más crédito. Con menos regulación y simplificación de procesos, las empresas podrían verse beneficiadas de la reforma del mercado de capitales que enviará al Congreso. El impacto se sentiría, incluso, en las acciones argentinas. Pero el efecto sería a largo plazo, en varios años, en la medida en que el crecimiento del crédito se traduzca en mayor flujo en la plaza bursátil. Por ahora, todo estará centrado en la coyuntura local e internacional. Además, primero deberá obtener el aval de los legisladores.

El proyecto, a manos del ministro Federico Sturzenegger, sería enviado al Congreso en los próximos días. La iniciativa busca modificar el sistema de garantías, simplificar los procesos de emisión y desregular instrumentos clave para el financiamiento de empresas y pymes. El objetivo del Gobierno es aumentar el tamaño del mercado de capitales local, de acuerdo con Max Capital.

Sturzenegger anticipó que la iniciativa incluirá modificaciones a la Ley de Mercado de Capitales, la Ley de Fondos Comunes de Inversión y el régimen de Obligaciones Negociables (bonos corporativos). A la vez, buscará cambios en las regulaciones que rigen en fideicomisos, warrants, pagarés, tarjetas de crédito y otras normas vinculadas al financiamiento privado. El proyecto de ley incluye 11 modificaciones sobre estos aspectos, que serán debatidas en las cámaras legislativas.

Uno de los cambios más llamativos es que se permitirá la emisión de bonos corporativos denominados en UVA. Es decir, atados al índice de inflación. Para Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, este punto, junto a las autorizaciones automáticas y menores plazos para emitir, va a abaratar y agilizar el financiamiento, especialmente para las pymes. Considera que esta reforma será una pieza clave para el proceso de estabilización que busca Milei.

"La reforma la vemos con muy buenos ojos. Hoy el mercado de capitales argentino representa apenas entre 7% y 8% del PBI, así que el margen de crecimiento es enorme. Para el inversor, la emisión de otras Obligaciones Negociables implicará un menú más amplio para diversificar carteras. El gran desafío será atraer parte de los ahorros que hoy están fuera del sistema. Si la implementación acompaña, el mercado de capitales tiene una oportunidad concreta de dejar de ser un nicho y convertirse en una fuente real de financiamiento para la economía", sostiene.

Qué impacto tendrá en el mercado de acciones y empresas

De acuerdo con Lazzati, los cambios que busca Milei con esta reforma pueden tener un efecto significativo a mediano y largo plazo: un mercado más profundo baja el costo de financiamiento de las empresas y suma liquidez, dos factores que impactan directamente en la valuación de las acciones de empresas argentinas. Estima que los beneficiarios más directos serán Byma (principal bolsa de valores del país) y los agentes de mercado, conforme a los nuevos CEDEARs de bonos y la coyuntura del sector.

"En el caso de los bancos, parte del crédito corporativo podría migrar al mercado, pero las entidades con un brazo de mercado de capitales fuerte, como Galicia, Macro o Supervielle, pueden capturar ese negocio como organizadores y colocadores", destaca.

Lazzati resalta que los efectos no son inmediatos: dependerá de la reglamentación y de que se mantenga la estabilidad macroeconómica. Pero si el proceso se consolida, la reforma "es una condición necesaria para que las acciones de las empresas argentinas cierren gradualmente la brecha de valuación con el resto de la región".

El analista Gustavo Ber coincide en que las iniciativas que busquen desregular y simplificar, en este caso del mercado de capitales, son positivas para el desarrollo a mediano y largo plazo. Pero resalta que a corto plazo los cambios no se harán notar demasiado, ya que el mercado seguiría atado a la coyuntura política y la evolución de la economía, especialmente en la desaceleración de la inflación y un eventual repunte de la actividad hasta expandirse a la micro.

"Me parece que los cambios que están proponiendo con esta reforma buscan profundizar y dinamizar el mercado de crédito. En Argentina, realmente, es muy pequeño. La contracara de esto es que, cuando lo hacemos sin tomar los recaudos del caso, podemos tener después un problema de impago, como pasó con las familias a mediados de este año. Aunque, siendo medidas orientadas principalmente a empresas o que involucren empresas, ese riesgo podría verse morigerado", agrega el asesor financiero Gastón Lentini.

Los 11 cambios que aplicará Milei en el mercado de capitales

El proyecto que enviará Milei en los próximos días al Congreso contiene 11 modificaciones a las regulaciones actuales:

Obligaciones Negociables (ON) denominadas en UVA: Se habilitará la emisión para ampliar las alternativas de financiamiento

Se habilitará la emisión para ampliar las alternativas de financiamiento Warrants: Se profundizará la desregulación, los seguros dejarán de ser obligatorios y se ampliará el universo de bienes que pueden utilizarse como garantía

Se profundizará la desregulación, los seguros dejarán de ser obligatorios y se ampliará el universo de bienes que pueden utilizarse como garantía Registro Federal de Garantías: Se creará un sistema centralizado, administrado por el BCRA, para consultar los bienes afectados a prendas y otras garantías

Se creará un sistema centralizado, administrado por el BCRA, para consultar los bienes afectados a prendas y otras garantías Prendas: Se permitirá constituir segundas o terceras prendas sin autorización del primer acreedor y se ampliará el universo de bienes alcanzados, incluyendo cosechas futuras

Se permitirá constituir segundas o terceras prendas sin autorización del primer acreedor y se ampliará el universo de bienes alcanzados, incluyendo cosechas futuras Ejecución de garantías: Se eliminará el monopolio que actualmente tienen los bancos sobre determinados mecanismos de ejecución

Se eliminará el monopolio que actualmente tienen los bancos sobre determinados mecanismos de ejecución Pagarés y letras de cambio: Se ampliarán las posibilidades de utilización de estos instrumentos, incluso vinculándolos a bienes físicos o producción

Se ampliarán las posibilidades de utilización de estos instrumentos, incluso vinculándolos a bienes físicos o producción Factura de Crédito Electrónica MiPyme: se buscará eliminar intermediarios para facilitar su utilización y el acceso de las pymes al financiamiento

se buscará eliminar intermediarios para facilitar su utilización y el acceso de las pymes al financiamiento Crowdfunding: Se eliminará el régimen específico vigente, que, según Sturzenegger, perdió funcionalidad

Se eliminará el régimen específico vigente, que, según Sturzenegger, perdió funcionalidad Tarjetas de crédito: Se permitirá que los comercios puedan financiar créditos originados en operaciones con tarjetas sin que esta actividad quede exclusivamente canalizada a través de bancos

Se permitirá que los comercios puedan financiar créditos originados en operaciones con tarjetas sin que esta actividad quede exclusivamente canalizada a través de bancos Planes de ahorro y capitalización: Se eliminará el régimen regulatorio específico y los contratos pasarán a regirse por el Código Civil y Comercial y las normas de Defensa del Consumidor, reduciendo la intervención de la IGJ. Es un esquema particularmente utilizado por las automotrices

Se eliminará el régimen regulatorio específico y los contratos pasarán a regirse por el Código Civil y Comercial y las normas de Defensa del Consumidor, reduciendo la intervención de la IGJ. Es un esquema particularmente utilizado por las automotrices Autorizaciones automáticas: Se incorporarán a la Ley de Mercado de Capitales reformas que la CNV ya implementó, como la posibilidad de realizar determinadas emisiones sin aprobación previa, con fiscalización posterior

Por qué el mercado de capitales es clave para el desarrollo económico

Un trabajo realizado por la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) sostiene que los mercados de capitales tienen en las economías desarrolladas y emergentes un rol central en el financiamiento del crecimiento económico, lo que contribuye a incrementar los niveles de inversión, la productividad o ambos. Afirma que los canales a través de los que estos mercados contribuyen al dinamismo de la economía son diversos:

Mejoran la asignación de recursos, al reducir los costos de información y de transacción

Aglutinan los recursos de muchos ahorristas atomizados, explotando economías de escala

Facilitan el manejo de distintos riesgos, aumentando la resiliencia de la economía a los shocks

Promueven la disciplina de mercado

"También existe evidencia empírica sobre los beneficios de los mercados de capitales para la estabilidad financiera. Varios estudios empíricos, motivados por la crisis financiera mundial de 2008, indican que las recuperaciones y la inversión posteriores a las recesiones son más fuertes en aquellos países con mercados de bonos más profundos en relación con el crédito bancario. Asimismo, estos estudios encuentran evidencia que el riesgo financiero sistémico aumenta con la profundización del crédito bancario y disminuye con una mayor profundidad de los mercados de capitales", agrega.

Sin embargo, de acuerdo con el análisis, estos hallazgos no implican que los mercados de capitales no involucren riesgos. De hecho, es por este motivo que se han implementado herramientas regulatorias para controlar los riesgos sistémicos luego de la crisis financiera global.

"En el caso de Argentina, su mercado de capitales se caracteriza por la falta de profundidad y una excesiva fragmentación, problemáticas que han afectado la eficiencia y desarrollo a lo largo de los años. Actualmente, el país cuenta con cuatro mercados operativos, aunque se espera que en el futuro este número se reduzca a tres a partir de la fusión entre el MAE y ROFEX. El número de empresas listadas (así como su capitalización) en estos mercados es considerablemente más bajo en comparación con otros países de la región, como Brasil o Chile", afirma.

De acuerdo con el informe, los impactos de la fragmentación de los mercados se ven agravados por la falta de homogeneización entre los sistemas de operación, lo que genera ineficiencias operativas y duplicación de funciones, y la ausencia de una infraestructura centralizada que actúe no discriminatoriamente entre los actores del mercado para facilitar las actividades de custodia, liquidación y cobertura de los diversos instrumentos financieros. Destaca que esto no sólo limita la liquidez y el dinamismo del mercado, sino que también dificulta la competitividad regional y global de Argentina.

"Uno de los mayores desafíos que enfrenta el mercado de capitales argentino es la naturaleza de corto plazo de los instrumentos financieros. Como consecuencia de un entorno macroeconómico desordenado y a diferencia de otros mercados más desarrollados, donde las empresas pueden recurrir al financiamiento de largo plazo a través de instrumentos estructurados, en Argentina predominan los instrumentos de corto plazo, lo que limita la capacidad de las empresas para financiar proyectos de crecimiento y expansión", resalta.

La Fundación afirma que el futuro del mercado de capitales argentino depende en gran medida de la implementación de reformas que aborden sus principales deficiencias estructurales. Sostiene que la integración y consolidación de los mercados existentes, la creación de un marco regulatorio más flexible y la adopción de nuevas tecnologías son algunas de las iniciativas necesarias para modernizar el sistema. Además, considera importante ampliar la oferta y el uso de instrumentos financieros, especialmente aquellos orientados al largo plazo, y promover la inclusión de jugadores internacionales que puedan aportar mayor liquidez y volumen de operaciones.

"A la vez, es vital generar confianza en el mercado a través de la transparencia y la supervisión adecuada, reduciendo así las barreras que enfrentan tanto los grandes como los pequeños inversores. Con un entorno institucional y regulatorio adecuado, el mercado de capitales argentino tiene el potencial de convertirse en una herramienta clave para el desarrollo económico del país, facilitando el financiamiento de proyectos estratégicos en sectores clave como la infraestructura, la energía y la tecnología", remarca.

"Es evidente que una macroeconomía ordenada es una condición necesaria, aunque no suficiente, para el desarrollo y la profundización de los mercados de capitales en Argentina. Sin embargo, la situación actual no debe ser un obstáculo para implementar acciones que maximicen el desarrollo posible bajo el entorno predominante. A la vez, es crucial preparar el terreno para que, ante eventuales mejoras en el contexto macroeconómico, el mercado de capitales pueda crecer sin impedimentos regulatorios o institucionales. En este sentido, ordenar, simplificar, transparentar y eficientizar los marcos regulatorios y legales no sólo es una tarea urgente para el presente, sino también una prioridad estratégica para el futuro", concluye.