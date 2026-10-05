"Un broche de oro": Sturzenegger mandará al Congreso una reforma al mercado de capitales

La iniciativa incluye once cambios clave que buscan modernizar el acceso al financiamiento, con foco en eliminar barreras regulatorias

El Gobierno enviará al Congreso en los próximos días un proyecto de ley para reformar el mercado de capitales argentino. La iniciativa incluye once cambios concretos que apuntan a simplificar la regulación, ampliar los instrumentos de financiamiento y fortalecer las garantías disponibles.

El ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger, anticipó los lineamientos centrales esta mañana durante la inauguración de la Semana del Inversor en la Cámara de Comercio. Compartió escenario con Roberto Silva, presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), directores del Banco Central y actores del sistema financiero.

El proyecto fue trabajado en conjunto con la CNV y el BCRA, y tiene dos ejes: la desregulación para ampliar los instrumentos y bienes que pueden usarse como garantía, y el fortalecimiento de esas garantías para reducir costos de financiamiento.

"Es un proyecto de mercado de capitales que tiene dos grandes ejes: el eje de la simplificación, de la desregulación, de la mayor libertad en los bienes que podés prendar, en los instrumentos que podés usar y cómo armás los contratos", explicó Sturzenegger.

El ministro agregó un segundo objetivo estratégico. Ampliar las alternativas de financiamiento y bajar los costos del crédito fortaleciendo el esquema de garantías vigente.

Qué cambiará con la nueva ley del mercado de capitales

La reforma tocará múltiples instrumentos y mecanismos del sistema financiero argentino. Algunos ya estaban regulados de manera específica, otros pasarán a regirse por normas más flexibles.

Las modificaciones previstas son:

Warrants: se profundizará la desregulación, los seguros dejarán de ser obligatorios y se ampliará el universo de bienes que pueden utilizarse como garantía.

se profundizará la desregulación, los seguros dejarán de ser obligatorios y se ampliará el universo de bienes que pueden utilizarse como garantía. Registro Federal de Garantías: se creará un sistema centralizado, administrado por el BCRA, para consultar los bienes afectados a prendas y otras garantías.

se creará un sistema centralizado, administrado por el BCRA, para consultar los bienes afectados a prendas y otras garantías. Prendas: se permitirá constituir segundas o terceras prendas sin autorización del primer acreedor y se ampliará el universo de bienes alcanzados, incluyendo cosechas futuras.

se permitirá constituir segundas o terceras prendas sin autorización del primer acreedor y se ampliará el universo de bienes alcanzados, incluyendo cosechas futuras. Ejecución de garantías: se eliminará el monopolio que actualmente tienen los bancos sobre determinados mecanismos de ejecución.

se eliminará el monopolio que actualmente tienen los bancos sobre determinados mecanismos de ejecución. Pagarés y letras de cambio: se ampliarán las posibilidades de utilización de estos instrumentos, incluso vinculándolos a bienes físicos o producción.

se ampliarán las posibilidades de utilización de estos instrumentos, incluso vinculándolos a bienes físicos o producción. Factura de Crédito Electrónica MiPyme: se buscará eliminar intermediarios para facilitar su utilización y el acceso de las pymes al financiamiento.

se buscará eliminar intermediarios para facilitar su utilización y el acceso de las pymes al financiamiento. Crowdfunding: se eliminará el régimen específico vigente, que, según explicó Sturzenegger, perdió funcionalidad.

se eliminará el régimen específico vigente, que, según explicó Sturzenegger, perdió funcionalidad. Tarjetas de crédito: se permitirá que los comercios puedan financiar créditos originados en operaciones con tarjetas sin que esa actividad quede exclusivamente canalizada a través de bancos.

se permitirá que los comercios puedan financiar créditos originados en operaciones con tarjetas sin que esa actividad quede exclusivamente canalizada a través de bancos. Planes de ahorro y capitalización: se eliminará el régimen regulatorio específico y los contratos pasarán a regirse por el Código Civil y Comercial y las normas de Defensa del Consumidor, reduciendo la intervención de la IGJ. Es un esquema particularmente utilizado por las automotrices.

se eliminará el régimen regulatorio específico y los contratos pasarán a regirse por el Código Civil y Comercial y las normas de Defensa del Consumidor, reduciendo la intervención de la IGJ. Es un esquema particularmente utilizado por las automotrices. Autorizaciones automáticas: se incorporarán a la Ley de Mercado de Capitales reformas que la CNV ya implementó, como la posibilidad de realizar determinadas emisiones sin aprobación previa, con fiscalización posterior.

se incorporarán a la Ley de Mercado de Capitales reformas que la CNV ya implementó, como la posibilidad de realizar determinadas emisiones sin aprobación previa, con fiscalización posterior. Obligaciones Negociables (ON) denominadas en UVA: se habilitará su emisión para ampliar las alternativas de financiamiento.

Sturzenegger sostuvo que el proyecto apunta a dar el "broche de oro" al proceso de transformación regulatoria del mercado de capitales. Una reforma que se viene gestando desde distintos frentes del Ejecutivo.

Durante su exposición, el ministro volvió a resaltar que Argentina cuenta con un importante volumen de ahorro en el exterior. Estimó que hay u$s300.000 millones fuera del país que, en condiciones normales, podrían canalizarse hacia el mercado de capitales local.

Sturzenegger afirmó que el país ya resolvió las restricciones fiscal y externa. Destacó el potencial de crecimiento de las exportaciones y agregó, en un guiño electoral: "El próximo año, con la reelección del presidente Javier Milei, solucionaremos la restricción política".

El ministro cerró planteando que al mercado de capitales actual ya "se le están creando las bases" para su consolidación y expansión.

Qué hizo la CNV hasta ahora y cuál es la estrategia de simplificación

Roberto Silva, presidente de la Comisión Nacional de Valores, señaló que la estrategia de su gestión buscó combinar la simplificación de los procesos con la protección del inversor.

"Nuestro objetivo es que sea todo más fácil, serio y transparente", afirmó el titular del organismo regulador.

Silva adelantó que ya avanzaron sobre el 80% de las normativas que estaban en la CNV y destacó que la actual gestión emitió 181 resoluciones generales, frente al promedio histórico de 16 por año.

Una de las medidas que más destacó fueron las autorizaciones automáticas. El objetivo fue reducir el "time to market", pero remarcó que la ausencia de autorización previa no elimina la fiscalización posterior.

Sobre el estado actual del mercado, Silva agregó que el volumen más que duplicó en términos corrientes. Sin embargo, todavía representa apenas un 7% u 8% del PBI, muy por debajo de otros mercados de la región.

La polémica con las Alycs por la Resolución 1166 y la defensa del titular de la CNV

Silva aprovechó la ocasión para aclarar cuál fue el objetivo de la Resolución General 1166/2026, que generó polémica entre las Alycs.

Esa norma estableció que las transferencias pasan a ser la única modalidad habilitada para la recepción y entrega de fondos entre las Alycs y sus clientes. Esto generaba automáticamente un paso inevitable por una cuenta bancaria.

El tema generó críticas del mercado. Silva aseguró que escuchó "disparates" en los cuestionamientos.

"La CNV no crea impuestos, no tiene la capacidad de subirlos ni de bajarlos, los impuestos los crea el Congreso. ARCA es el que se ocupa de la recaudación y fiscalización", enfatizó Silva.

Agregó que hay una norma que dice que "no se puede eludir un sistema de pagos salteando la cuenta bancaria". Enfatizó que la norma no es nueva y que la CNV intentó, "ante conductas disvaliosas", cambiar la operatoria de las Alycs.

Silva cerró contundente: "La patente de ALYC no es para eludir, ni para evadir controles, ni para fomentar la elusión ni la evasión. Es para otra cosa, para el crecimiento del mercado".