Cuánto cuesta remodelar un baño: precio de la mano de obra y cuánto cobra cada oficio

Es una de las obras más habituales dentro de una vivienda, pero también una de las que más fácilmente puede terminar costando más de lo previsto

La mano de obra representa entre el 35% y 50% del presupuesto total. Al usar materiales económicos, el peso del trabajo aumenta, por lo que se recomienda siempre dejar un margen ante contingencias.

Los costos dependen de si solo se instalan artefactos o si se requiere demoler y renovar cañerías. Es vital pedir presupuestos detallados por rubro para evitar sorpresas con gastos imprevistos.

Remodelar un baño requiere considerar albañilería, plomería y electricidad. La mano de obra varía entre 1,2 y 3,5 millones de pesos según la complejidad, sin incluir materiales ni gastos extras.

Remodelar un baño implica bastante más que cambiar los sanitarios. Demoler, retirar revestimientos, modificar cañerías, hacer trabajos de albañilería, colocar cerámicos, renovar la instalación eléctrica, instalar inodoro, bidet, bacha y griferías y finalmente pintar son algunas de las tareas que pueden disparar el presupuesto. Cuánto cuesta cada rubro en octubre y cuánto puede salir la mano de obra de una reforma completa.

Remodelar el baño es una de las obras más habituales dentro de una vivienda, pero también una de las que más fácilmente puede terminar costando por encima de lo previsto. El motivo es que detrás de un cambio aparentemente sencillo, como reemplazar una bañera por una ducha o renovar los revestimientos, pueden aparecer cañerías deterioradas, humedad, problemas de desagües o instalaciones eléctricas que necesitan ser actualizadas.

Para tener una referencia concreta, una estimación reciente para un baño típico de unos 3,5 m² ubica la mano de obra total de una reforma en aproximadamente $1,2 millones a $2,5 millones, dependiendo de la cantidad de tareas que haya que realizar. Esa referencia, que ofrece la estimación de reformas de baños de Servidos, incluye demolición, trabajos de albañilería, carpeta, nivelación, impermeabilización y otros trabajos necesarios para completar la obra, pero no los materiales ni los artefactos.

Otra referencia de mercado ubica la mano de obra y la plomería dentro de una reforma integral en torno de $2,5 millones a $3,5 millones para una obra más completa, que incluye demolición, revoques, colocación y modificaciones de cañerías.

La diferencia entre ambas cifras muestra por qué no existe un precio único para "remodelar un baño". El costo cambia radicalmente si se mantienen las cañerías y la distribución actual o si se decide levantar pisos y paredes y cambiar completamente las instalaciones.

Cuánto cobra un albañil por m² de carpeta o pared en octubre de 2026

La albañilería suele representar uno de los principales componentes de la mano de obra. En una remodelación integral, el albañil puede encargarse de demoler revestimientos, retirar pisos, reparar paredes, hacer revoques, preparar carpetas, nivelar superficies y colocar los nuevos revestimientos. Los valores de colocaión por m² de Home Solutionmuestran que en el caso de cerámica se ubica aproximadamente entre $13.200 y $30.900 por m², mientras que la colocación de porcelanato ronda entre $21.000 y $27.500 por m². La preparación de carpeta y contrapiso se encuentra alrededor de $11.000 a $28.100 por m².

En el caso de una obra que requiere rehacer paredes, el revoque completo aparece con valores mucho más elevados según el tipo de intervención y profesional, mientras que un jornal de albañilería para reparaciones generales puede ubicarse en torno de $26.000 a $45.000. Por su parte, un relevamiento de precios de albañilería de Clickie basado en trabajos efectivamente realizados y pagados durante los últimos 12 meses, ubica al albañil entre $33.000 y $210.000 para la mitad central de los trabajos relevados. La amplitud se explica porque bajo la categoría entran tareas muy diferentes entre sí.

Cuál es el precio por metro de colocación de cerámicos y porcelanato

El revestimiento es otro de los rubros importantes. En un baño pequeño, entre paredes y piso, pueden existir varias decenas de metros cuadrados de superficie a cubrir. Para octubre, Home Solution registra una mano de obra de aproximadamente $13.000 a $31.000 por m² para colocar cerámica, pero si se elige porcelanato, la referencia se ubica en torno de $21.000 a $27.500 por m².

Esto significa que, por ejemplo, para una superficie total de 25 m², solamente la colocación podría demandar entre aproximadamente $325.000 y $775.000 si se utiliza cerámica, sin contar adhesivos, pastina, niveladores, piezas especiales ni el propio revestimiento. En materiales más delicados, como venecitas, la mano de obra aumenta. Home Solution registra valores de alrededor de $25.500 a $40.200 por m².

Cuánto cuesta la mano de obra de un plomero para cambiar cañerías

La plomería puede convertirse en el gran imprevisto de una remodelación. En cuanto a las tarifas de plomería para arreglos simples, cambiar una grifería o instalar un sanitario es relativamente sencillo y económico, modificar las cañerías de alimentación y desagües exige romper paredes o pisos y volver a reconstruirlos.

En trabajos puntuales, se estima que el cambio de grifería e ntre $30.000 y $50.000, el cambio de llave de paso entre $31.000 y $48.000, la instalación de un inodoro entre aproximadamente $27.600 y $50.700, y la instalación de un bidet entre $29.700 y $50.700, mientras que la instalación de una bacha puede costar aproximadamente $28.000 a $59.400 y colocar una columna de ducha demanda unos $46.000 a $75.000 de mano de obra.

En una remodelación integral, sin embargo, el presupuesto cambia completamente porque hay que sumar la renovación de las cañerías, desagües y conexiones y es por eso que una recomendación habitual es aprovechar una obra de este tipo para revisar el estado de las instalaciones antes de volver a cerrar las paredes. El ahorro de no hacerlo puede convertirse posteriormente en un gasto mucho mayor si aparece una pérdida detrás del revestimiento nuevo.

Cuánto cuesta instalar inodoro, bidet, bacha y ducha

Si el objetivo es mantener las instalaciones existentes y simplemente renovar los artefactos, la mano de obra puede ser mucho más económica. Como referencia, instalar un inodoro cuesta entre $27.600 y $50.700, mientras que un bidet demanda aproximadamente $29.700 a $50.700. La instalación o cambio de bacha puede ubicarse entre $28.400 y $59.400. En el caso de una mampara, el precio también depende mucho del modelo. La instalación de una mampara de una hoja se encuentra aproximadamente entre $50.000 y $139.000, mientras que una mampara ajustable puede ubicarse entre $77.700 y $112.000. Por su parte, una cabina de ducha con columna requiere una mano de obra que ronda $84.000 a $146.000.

Cuánto cobra un electricista por instalar bocas y térmicas en el baño

La instalación eléctrica es otro rubro que muchas veces queda en segundo plano cuando se calcula una remodelación, pero un baño moderno puede necesitar nuevas bocas para iluminación, espejo, extractor, calefacción o determinados artefactos. De acuerdo a los precios que maneja el mercado, el costo de mano de obra de un electricista se encuentra actualmente entre $35.000 y $65.000 para la mitad central de los trabajos relevados y para tbajos puntuales, instalar un tomacorriente o interruptor cuesta aproximadamente $13.000 a $22.000 por punto, mientras que colocar una luminaria puede demandar $13.000 a $32.000 y cambiar una térmica o disyuntor cuesta alrededor de $24.000 a $42.000.

Si la remodelación obliga a rehacer buena parte de la instalación, el costo puede crecer considerablemente porque se suman cableado, cañerías, cajas, protecciones y eventualmente trabajos sobre el tablero.

Cuánto cuesta pintar un baño por metro cuadrado

La pintura suele representar una parte menor del presupuesto cuando las paredes quedan revestidas hasta el techo, pero puede ser relevante si se mantienen sectores pintados o se realiza una reforma parcial. Home Solution registra para octubre valores de mano de obra de aproximadamente $5.600 a $17.600 por m² para pintura interior, mientras que un jornal de pintor para reparaciones generales aparece alrededor de $82.000 a $146.000, pero en un baño además, hay que considerar la preparación de las superficies, reparación de humedad y utilización de productos adecuados para ambientes con elevada humedad.

Cuánto cuesta la mano de obra de un baño completo

Tomando un baño pequeño, de aproximadamente 3,5 a 4 m², una reforma integral con demolición, trabajos de albañilería, renovación de instalaciones, colocación de revestimientos, electricidad, instalación de sanitarios y pintura puede demandar aproximadamente $1,2 millones a $2,5 millones de mano de obra como referencia de mercado.

Cuando la obra es más compleja y requiere una renovación importante de cañerías, redistribución de artefactos, demolición completa y terminaciones más trabajadas, la cifra puede acercarse o superar los $2,5 millones a $3,5 millones solamente en los trabajos de albañilería y plomería.

Qué gastos adicionales se deben prever al remodelar el baño

El dato más importante para quien está por remodelar es que los valores anteriores no representan el costo final de la obra. Los materiales —cerámicos, porcelanatos, adhesivos, pastinas, caños, conexiones, griferías, sanitarios, bacha, vanitory, mampara, pintura y accesorios— se pagan aparte y también pueden aparecer gastos adicionales por retiro de escombros, volquete, traslado de materiales, trabajos urgentes o reparaciones que no estaban previstas. Por eso, para una remodelación integral conviene reservar un margen adicional para imprevistos. En baños antiguos, especialmente cuando se levantan pisos y paredes, pueden aparecer caños deteriorados, humedad, filtraciones o contrapisos que obliguen a sumar trabajos.

Con los precios actuales, aceptar un presupuesto global sin conocer qué incluye cada concepto puede dificultar la comparación entre profesionales, es por eso que lo recomendable es pedir una cotización que indique cuánto se cobra por demolición, albañilería, plomería, electricidad, colocación de pisos y paredes, instalación de sanitarios, pintura, retiro de escombros y limpieza final y además, hay que preguntar expresamente si el presupuesto incluye materiales, traslado, herramientas, ayudantes y eventuales trabajos adicionales.

La referencia salarial de UOCRA tampoco debe confundirse con el precio que paga un particular. Para octubre de 2026, la escala de la construcción fijó en la Zona A un básico de $6.584 por hora para un oficial y $5.601 para un ayudante, pero esos son salarios de convenio y no equivalen al precio final que un profesional independiente cobra por una obra domiciliaria.

En definitiva, para octubre de 2026 una remodelación integral de un baño chico puede requerir entre $1,2 millones y $2,5 millones de mano de obra, y superar ese nivel cuando se cambian cañerías, distribución y terminaciones. Si solamente se renuevan artefactos y griferías, en cambio, el gasto puede ser mucho menor.

La diferencia está fundamentalmente en cuánto se rompe, cuánto se modifica y cuántos oficios intervienen. Y en una obra de baño, ese detalle puede representar varios millones de pesos de diferencia.

Qué porcentaje del presupuesto representa la mano de obra en una reforma

En una reforma integral de un baño de 3,5 m², la mano de obra puede representar aproximadamente entre 35% y 50% del presupuesto total, dependiendo del alcance de los trabajos y del nivel de terminación elegido. Si se realiza una renovación completa, que incluya demolición, retiro de escombros, cambio de cañerías, trabajos de albañilería, colocación de pisos y revestimientos, instalación de sanitarios y griferías, electricidad y pintura, una referencia razonable es calcular alrededor del 40% del gasto total en mano de obra.

El porcentaje puede ser todavía mayor cuando se utilizan materiales y artefactos de gama económica, porque en esos casos disminuye el peso relativo de los insumos y aumenta la incidencia del trabajo. En cambio, en una reforma con porcelanatos de alta gama, sanitarios premium, griferías costosas y una mampara de calidad, los materiales adquieren mayor participación y la mano de obra puede quedar más cerca del 30%-35%.

Por eso, para presupuestar un baño de 3,5 m², no alcanza con mirar el precio de los materiales: la mano de obra constituye uno de los principales componentes del costo final y puede explicar cuatro de cada diez pesos destinados a la reforma.